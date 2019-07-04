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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (501) Зеленський (1923) Офіс Президента (9)

 Вартість ревіталізації Українського дому під Офіс президента може становити приблизно 300 млн грн, - співавтор проєкту Юнаков

Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців, вважає засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який є співавтором проєкту.

"Загалом команда працює близько двох місяців, по суті, ми готуємо технічне завдання для того, щоб проєктний інститут, який має доступ до секретної інформації, зміг зробити проєкт за техзавданням... З урахуванням того, що багато роботи вже зроблено, думаю, цілком реально за один місяць це зробити (пройти всі узгодження. - Ред.) і вийти на будівельний майданчик", - сказав Юнаков журналістам під час презентації концепції нового Офісу президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спираючись на затверджену Мінрегіоном вартість реконструкції адміністративних будівель, вартість майбутніх робіт може становити приблизно 300 млн грн, однак "остаточна сума буде відома після врахування вартості всієї інженерії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників

"За нормального фінансування терміни реалізації займуть 6-10 місяців. Основне завдання - демонтувати і винести інженерне обладнання, зробити підземний паркінг", - повідомив він, додавши, що в рамках проєкту також буде добудована невелика одноповерхова скляна будівля, де розмістяться центр прийому громадян та інформаційний центр.

Загалом проєкт Офісу президента розрахований на 500 робочих місць. У планах - облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан.

"У приміщеннях зі старим радянським інженерним обладнанням, які займають майже 4 тис. кв. м, буде зроблений підземний паркінг на 100 машиномісць. Також буде прибудовано паркінг для відвідувачів на 34 машиномісця... У центрі атріуму планується звести скульптуру сучасного мистецтва, ми поставили (на візуалізації. - Ред.) звичайне дерево, але його там не буде", - сказав Юнаков.

Дивіться: Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО

Крім того, за його словами, інфраструктура Офісу охоплюватиме спортзали, конференц-зали та public space - два поверхи працюватимуть за принципом коворкінгу.

"Для того, щоб туди потрапити, потрібно буде пройти певну реєстрацію, але, думаю, не дуже складну. Там же будуть кафе і ресторан, які обслуговуватимуть коворкінг і працівників Офісу", - сказав архітектор.

Згідно з проєктом, два поверхи відведено під апарат президента, а кабінет Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

Нагадаємо, Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей. У межах переїзду має відбутися реорганізація АП в Офіс президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135656
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский - ты шо самка собаки? - совсем охренел - шо больше деньги потратить некуда? - маты..........
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300 миллионов, чтобы сменить плохую ауру АП на хорошую в музее Ленина?
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Ротный комплект БТР-3. Или 100 ПТУР Стугна. Или ремонт 10 самолетов. Зачем это стране, идущей к миру ударным маршем..
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Пару дрібничок :"Реконструкцією Українського дому займатиметься архітектурне бюро 33BY, компанія столичного архітектора Івана Юнакова. Він займає 65-ту позицію у списку партії Слуга народу, а також є сином відомого архітектора Сергія Юнакова."
"Загалом на реконструкцію будівлі піде приблизно дев'ять місяців і 300 млн грн. До того ж, за словами розробників президентського ремонту, Зеленський наполягає, щоб на це пішли не бюджетні гроші, а «європейські гранти»."- ви уявляєте ступінь о***ванія зарубіжих донорів,коли дізнаються що на їх дєнюжки якийсь ... палаци собі будуватиме ?
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Да уже охренели, какой левел наглости!
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Аура Лєніна, а не якийсь там дух прєзітєнтоф нєзалэжной - це вартує 200 мільйонів. Падли, краще би дитячий будинок побудували. Ревіталізують й каструють вас і 5 років не пройде.
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Украинцы - простите за грубость! Но у Вас дохренища денег?
Может зря Америка и союзники выделяют свои кровные для Вас? Это не справедливо и безчестно. И это надо озвучивать в Сенате.
Вы богаты, ну и Ok!
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не. ну зе уже багато зробив для Украини и для всих нас.
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Туннеля с Метрополитеном и бомбоубежищем под этим строением нет... Можно на крыше оборудовать площадку и запустить регулярный вертолётный рейс "Киев-Ростов"
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ЗЕбіли, ***! Всі в чергу на сдачу бабок на новий офіс блаЗЕню! ШАГОМ МАРШ!
Всі 73%! ШАГОМ МАШ! ОТ СУКИ ЗЕБІЛЬНІ, ***!
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Купив би ліцедєю ровер, але ж тут другоє - аура мішає. Таке мале, а вже аура виросла.
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Отдайте эти деньги на лечение больным детям. Люди! За кого вы голосуете?
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проєкт 300мл - а насправді з розпилами дай боже в 1000 000 000 вкластись.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВартість ревіталізації Українського дому під Офіс президента може становити приблизно 300 млн грн, - співавтор проєкту Юнаков
 
 
 
 
 
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