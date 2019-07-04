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 На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет. ФОТО

На Майдані Незалежності попрощалися з відомою волонтеркою Мариною Шеремет, яка 1 липня загинула в ДТП у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Люди зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб провести в останню путь відому волонтерку Марину Шеремет, яка разом із чоловіком через благодійний фонд допомагала бійцям АТО і дітям Донбасу.

Марина Шеремет була головою Ради волонтерів при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, засновником і директором благодійної організації "Благодійний фонд Марини Шеремет"

Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій. Волонтери фонду щодня здійснюють різні види благодійної діяльності, спрямовані на задоволення потреб і звернень бійців та допомогу дітям-сиротам, які виїхали з окупованих територій. Це збір одягу, іграшок та побутових приладів для багатодітних сімей-переселенців, забезпечення дітей харчуванням у достатньому обсязі тощо.

На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет 01
На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет 02
На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет 03
На Майдані попрощалися з волонтеркою Мариною Шеремет 04

Нагадаємо, 30 червня в ДТП у Чернігівській області загинула волонтерка Марина Шеремет. Аварія сталася в районі села Носівка на Чернігівщині. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався в дерево.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135653
 
 
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схиляю голову..
но НЕ верю я в эти "случайные" смерти волонтеров и публичных бойцов.
а волонтеры-все публичные.
слопатоеды тоже свои ссо держат....
будьмо осторожными!
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