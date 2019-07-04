 Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнського Собору", підписаному його Координатором Олександром Турчиновим та Головою Духовної ради Валерієм Антонюком до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та народних депутатів України.
На думку авторів звернення, посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, "видається блюзнірством, адже право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності, при тому, що вказаний законопроект у своїй практичній реалізації саме сприятиме поширенню такої залежності серед українських громадян".
"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність конопель та продуктів з них, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться у зверненні, яке підтримала велика кількість церков та релігійних організацій України.
А сейчас дни недели меряются ...пачками
Средневековье это их эпоха...костры...исповеди...послушание...у женщин нет души...и прочая ЧУШЬ!
Хотя попы и чиновники - одни из постоянных клиентов!
Ну а средства материальные и людские (копов) , что занимались "травкой" направлять на борьбу с тяжёлой и синтетической наркотой .
Ну и усиление наказания за смертельно опасные виды наркоты .
Вплоть до высшей меры для наркобаронов !
🤣
Нюю, и Горбатый тоже..
И пошла тяжелая наркомания..
Не?
К махинациям труханова причастен турчинов.
Надалі давай без других запитань.
Насправді чим більше буде обмежень, тим більше недоумків буде лізти у владу щоб красти, колотися, бігати з автоматом за повіями, малювати себе на іконах і бути при цьому недоторканими. А народу достатньо геморою з цьою шоблою, алкоголю і сигарет.
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І ось в результаті багато дешевих медичних засобів та хімічних речовин, основне використання яких було мирне зникли з продажу що, обтяжило в цілому життя громадян, але ціль заради якої це було зроблено недосягнута і близько. Все це пусті камлання зацікавлених осіб.