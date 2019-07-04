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Все про:легалізація наркотиків (11) Турчинов (831)

 Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов

Об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" виступило проти легалізації, культивування та обігу наркотичних засобів, що передбачено в законопроекті № 10313, який намагається провести нинішній склад парламенту.

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнського Собору", підписаному його Координатором Олександром Турчиновим та Головою Духовної ради Валерієм Антонюком до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та народних депутатів України.

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На думку авторів звернення, посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, "видається блюзнірством, адже право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності, при тому, що вказаний законопроект у своїй практичній реалізації саме сприятиме поширенню такої залежності серед українських громадян".

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність конопель та продуктів з них, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться у зверненні, яке підтримала велика кількість церков та релігійних організацій України.

Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 01

Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 02
Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135651
 
   
 Топ коментарі
 
в Голландии где в Амстердаме открыто торгуют канабисом, оказывается самый низкий в Европе % наркоманов...
пастор хочет в новую Раду - вот и пиарится среди пенсионеров-коммунистов...
как семененин в своё время...
занял нишу консерваторов...
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Сможешь. Просто забей. Ломка пройдёт - и всё.
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Дольше всего 2 месяца не дымел...
А сейчас дни недели меряются ...пачками
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Эх... Ей-Богу, оно того не стОит. Концентрация отравляющих веществ в табачном дыму в 1200 (тысячу двести) раз больше чем наш организм может безболезненно утилизировать. 90% случаев рака лёгких - из-за курева. На Западе народ массово бросает курить.
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Ой как страшно - лишить государственной мед.помощи!
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Ага. Очень страшно. Например, за однократный приезд скорой - 300 баксов. Или 1000.
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Это будет правильно для всех не застрахованных!
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Все религиозные кураторы это зацыкленные задроты)))
Средневековье это их эпоха...костры...исповеди...послушание...у женщин нет души...и прочая ЧУШЬ!
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Все змішав в одну кучу і залив зверху своїм "геніальним" висновком
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Всплеск наркомании в СССР пришёлся на Афганскую войну,когда пошёл Героин.А конопля -споконвична и ничего не было.Это можно сравнить с алкоголем и Табаком.Выращивать можно,потреблять.Продавать -Зась! Умные родители правильно воспитают своих чад.Я в сели застал ещё ямы,где вымачивали коноплю на ткани.Борьбу с потребителями конопли надо переложить на работодателей и дорожную полицию,как с алкоголем.В нормальных производственных фирмах рабочих проверяют на проходной на алкотестере при входе и выходе.Выгоняют без всяких сентиментов.А сейчас каменщики без шкалика обедать не садятся
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Алкаша проверить легко...от него запах...алкотестер и готово...как проверить обкуренного нарика на дороге...??
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Обкуренный канабисом едет медленно и по правилам. Алкаш и любитель сои едет бешенно и нарушает все что можно. Ето из личных наблюдений.
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Конопля - споконвічна, і нічего не било, тому, що коноплі вирощували для одягу, а не для курива. В здоровому фізично, і морально суспільстві в сім'ях народжуються і виростають здорові діти.
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а ты жил в 80х? )))) тогда был всплеск токсикомании по причине антиалкогольной компании. в кружку пива 2 пшика дихлофоса, эффект как от стакана водки. клей Момент тоже из той эпохи.
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У моего дома торговали год наркотой, полиция ни чего не делала на письменные обращения. А делала, бабло стригло. Недавно ******* получали от народа от людей, а еще такая картина была, приехала оперативная группа полиции, старшему деньги передали и эти славные полицаи направили стволы на жителей, чем еще сильней разозлили, некоторые воевали в АТО, а тут сыкуны им тычат пистолетом, ой что было. Странно в обществе, купить наркоту можно в любой точке любого города, они что то там запрещают?
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Снятие ограничений на выращивание Конопли моментально похоронит наркобизнес..Ментам останется ловить только на продажах,на живца.С гуманитарной целью я бы разрешил проституцию, переведя отношения в гражданско -правовой ракурс.Опять таки ловить клиентов малолетних проституток за педофилию.Будет страшный демпинг на предложении,как от наших,так и таиландок и нигериек. Нидерланды не пропали?
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тогда Нидерланды и Таиланд не выдержат конкуренции с Украиной
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тогда каждая вторая девушка будет проституткой (если не больше половины), а мужикам останется только курить конабис от безысходности и не потребности со стороны женского внимания, не конкурентноспособны по финансам
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Долбанутый сектант. Марию деви христос еще приведите
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а чим ті лучче етіх? Всє рилігії равни. А чи йє якась найправильніша???
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Оно наверняка и против легализации проституции!
Хотя попы и чиновники - одни из постоянных клиентов!
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И это так. В Италии долго спорили, и не разрешили ни канабис, ни кокаин. На вооружении у медицины полно других обезболивающих!
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Легализация реально возможна и целесообразна исключительно в случае того, что будут налоги на это дело и госрегулирование оборота
Ну а средства материальные и людские (копов) , что занимались "травкой" направлять на борьбу с тяжёлой и синтетической наркотой .
Ну и усиление наказания за смертельно опасные виды наркоты .
Вплоть до высшей меры для наркобаронов !
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Чому Голандія високорозвинута? Тому що населена розумними людьми. Чому Україна недорозвинута? Тому що заселена нерозумними людьми. Що буде з розумним, якщо викурить канабіс? Він стане дурним. Вірніше, скоріше розумний його курити не буде. А що стане з дурним, якщо викурить канабіс? Так і лишиться дурним. Розумних в Україні й так мало. Тому канабісу краще не легалізувати, бо стане ще менше.
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Кадато в США сделали "сухой закон"..
🤣
Нюю, и Горбатый тоже..
И пошла тяжелая наркомания..
Не?
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Зараз канабіс купити не проблема,а заробляють на ньому різні потвори.Так хоча би держава мали би прибутки.
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по долгу профессиональной деятельности должен пастора разочаровать... Нарки множатся и без травы в огромном количестве! И не в марихуане дело, а в мусорах, которые всем этим и заправляют
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Хороша Ти людина, Турчинов, - розумна, прагматична і здається корисна для суспільства. Вартий підтримки як в даному питанні так і в багатьох інших твоїх справах. От тільки як трапилось так, що Ти вляпався в компанію прохіндєїв-Свинарчуків, став її ширмою, а значить і їх співучасником? Може ...? Шкода.
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Да, что там со Свинарчуками ? Какой-то криминал найден, не ?
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пеця и свины святые - как мона - а муд купить - та запросто
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А його дозволили шукати? А потім - те що для одних є кримінал для інших є промисел.

Надалі давай без других запитань.
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То есть телевизор просто за$рал населению мозги ?
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Как то побоку, но я ещё бы и бухло запретил))) иногда вижу людей и обуренных и бухих, не соглашусь что обкуренные более опасны для общества чем бухие...
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Ну тогда уж извольте в Амстердам... нужно разрешить все и проинформировать с детства людей о последствиях, а на то человек свободный чтоб сделать свой осознанный выбор...
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да у нас вся мусарня укуреная по жизни - напугал Ухвалення Закону, яким пропонують легалізувати канабіс, сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3447
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Вже гральний бізнес заборонили, тепер тяжче знайти ігроманів.
Насправді чим більше буде обмежень, тим більше недоумків буде лізти у владу щоб красти, колотися, бігати з автоматом за повіями, малювати себе на іконах і бути при цьому недоторканими. А народу достатньо геморою з цьою шоблою, алкоголю і сигарет.
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Так недоумки користуються простими гаслами: зменшим наркоманію, збільшим робочі місця, піднімемо гривню, зупинимо війну....
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Путь пастор запомнит - Благими намерениями вымощена дорога в ад.
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воровитый пастор засветился... думаешь забыли как ты гривну обвалил с 8 до 12 ?... как Крым сдал?...как начал позорную и тупую Южную соплю(Границу на замке)?...как рефинанс с кубивым тырил под 30% откатов?... на этом создании клейма негде ставить..
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Карданный Пистор разбушевалси.
Смотрите в Кинотеатрах "Дупло". Быдлу - скидки -150%(то есть доплачивают за билет)
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в сенсі використання матюків у терапії? Чи вона Турчинова ординарним дурнем назвала?
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Вот оно что, по такой логике нужно ввести сухой закон, количество алкоголиков резко уменьшится.
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Зі всією повагою до Вас Кривавий, і вашими заслугами(спражніми, а не медійними)- категорично не згоден! Мав друга бійця НГУ якому тарабанив коноплю для знеболення після операції, ефект хороший. Ба навіть сам з ним дегустував. Тому в даному випадку легалізація дозволить полегшти життя багатьом онкохворим і ін.
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Який він "кривавий"? То кетчуп від шашликів, а не кров.
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то оближіть, і нам патом даложітє результати свої аналітичні
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Ні, ця тупа істота просто користується дешевим популізмом.
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монополія метів на кришування наркоти священна
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А давайте одночасно легалізуємо вільний продаж канабісу, короткоствольної вогнепальної зброї, проституції і гомосексуалізму. При відсутності нормальної системи охорони здоровя, правоохоронної та судової системи, зубожіння, зневіри і виховання дітей в родинах та навчальних закладах. Красота! Рай? Чи може пекло? Чи кому як?
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ты прямо таки перечислили пристрастия нынешнего "Офису ваЗЕлина". они легко раскидают это на всю страну, им же тут не жить- Израиль, Швейцария, Испания....
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А давай тебе з такими самими в загон посадимо? Прямо рай для вас настане.
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Желаю Турчинову никогда не заболеть теми болезнями, когда медканнабис становится спасением
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Хоч я і проти легалізації канабіса та, вимушений визнати що. найбільшу користь від боротьби з наркотою мають мєнти. Скільки заборон ввели в Україні на звичайні хімічні речовини, які начебто викристовувалися в виробництві наркотиків та небезпечних речовин, а все марно. Кількість наркоманів не зменшилася, торгівля наркотою не зменшилася, але упорядкувалася під дахом силовиків.
І ось в результаті багато дешевих медичних засобів та хімічних речовин, основне використання яких було мирне зникли з продажу що, обтяжило в цілому життя громадян, але ціль заради якої це було зроблено недосягнута і близько. Все це пусті камлання зацікавлених осіб.
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Ні, він просто має такий вигляд. Тут як і з Кілею Бімбою- репрезентативний імідж важить більше ума.
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Пан Турчинов, як протестантський пастор, мав би знати, що в країнах де канабіс легалізовано (переважно протестантські країни) там проблем з наркоманією менше, принаймні ті що є, вирішуються на користь людини та суспільства.
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Проблем з наркоманією там менше бо, багато віруючих людей вважають гріхом голосувати за таких депутатів, як у нас; людям там є чим зайнятися крім фігні.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЛегалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов
 
 
 
 
 
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