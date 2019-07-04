 Легалізація канабісу сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнського Собору", підписаному його Координатором Олександром Турчиновим та Головою Духовної ради Валерієм Антонюком до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та народних депутатів України.

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На думку авторів звернення, посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, "видається блюзнірством, адже право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності, при тому, що вказаний законопроект у своїй практичній реалізації саме сприятиме поширенню такої залежності серед українських громадян".

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність конопель та продуктів з них, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться у зверненні, яке підтримала велика кількість церков та релігійних організацій України.



