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 Політика України, За кордоном
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 Переговори про транзит російського газу через Україну поновляться у вересні, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Тристоронні переговори у форматі Україна - РФ - Європейська комісія про транзит з 2020 року російського газу по території України будуть відновлені вже у вересні поточного року.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - сказав він у Страсбурзі в четвер, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135650
 
 
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5.5 млрд уже Газпром законтрактовал в Туркмении для бойко-медведчука...
на будущий год по договорённости с предыдущим президентом-барыгою...
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Зрозуміло, що транзит російського газа зменшать до невигідної для нас кількості, або повністю припинять постачати газ через нашу трубу. Це необхідно ***** для повномасштабної агресії проти України.
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ну да....лето...пока в Европе у всех мозги расплавлены от жары....как раз к сентябрю маленько остынут... Переговори про транзит російського газу через Україну поновляться у вересні, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 2771
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В кацапских СМИ пишут что переговоры идут во всю Только нихера не разглашают Причём по просьбе наших
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Вы правы, на "Обозревателе" есть по этой теме
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"В Офісі президента (ОП) України відмовилися розкривати інформацію, хто саме, коли і в якому форматі вів і веде переговори про постачання природного газу з представниками Росії.Про це сказано у відповіді на інформаційний запит "Українських Новин". Зазначається, що у президентському Офісі проігнорували питання журналістів.Там відмовилися відповісти, чи проводив президент України Володимир Зеленський із кимось зустрічі або телефонні переговори щодо газу, чи давав доручення на ведення таких переговорів, а також отримував вхідні повідомлення про ведення переговорів з РФ або з "Газпромом" і їхні результати від третіх осіб і організацій."
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Та тут слушок пройшов,що зєлєбєні перемовляються через Бойко-Медведчука,аж гай шумить.

"Чиновники Зеленского проигнорировали вопросы ІА "Украиїнські новини", проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам президент, давал ли он директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.
В этой связи, источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. На встрече обсуждался также вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины, а российскую агрессию - "гражданским конфликтом".
Вышеизложенное - штрих той картины, которую крупными мазками рисуют для нас "новые лица". Да, говорливая в Ютубе, но молчаливая в ГПУ, госпожа Мендель?"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587536798317317&set=a.101398983597770&type=3&theater
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПереговори про транзит російського газу через Україну поновляться у вересні, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович
 
 
 
 
 
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