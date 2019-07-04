 Переговори про транзит російського газу через Україну поновляться у вересні, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - сказав він у Страсбурзі в четвер, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту Європейського Союзу.

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