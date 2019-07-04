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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (401) Туск (196) Євросоюз (2536)

 Останніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, - Туск виступив перед новообраним Європарламентом

Президент Європейської ради Дональд Туск зізнався, що особисто боровся за збереження єдності серед глав держав і урядів Євросоюзу, коли йшлося про солідарність з Україною.

"Як вам відомо, останніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, допомогу Греції, про міграційну кризу або переговори про Brexit. Іноді ми отримували більше, іноді (ми були) менш успішними, але зрештою ми могли залишатися разом тому, що лідери розуміли силу єдності", - сказав Туск у четвер у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він наголосив, що "абсолютно очевидно, що тільки тоді, коли ми єдині, ми можемо скласти контрбаланс найсильнішим глобальним гравцям".

Туск, каденція якого закінчується 30 листопада, доповідав про результати саміту ЄС, на якому було запропоновано кандидатів на посаду президента Європейської комісії (міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн), президента Європейської ради (прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель), на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки (міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель) і президента Європейського центрального банку (нинішня глава МВФ Крістін Лагард). Як відомо, кандидатура фон дер Ляєн ще має бути затверджена Європарламентом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135649
 
 
 Топ коментарі
 
Туск молодец, но мало таких, кругом в фаворе полезные идиоты, на волне тотального популизма мир сползает к глобальному конфликту, вопрос только когда?
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А пока трипалик , ты дешевое трепло.
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Жаль что Туск уходит со своей должности. Он настоящий друг Украины и сторонник дружбы между Украиной и Польшей.
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Туск молодец, но мало таких, кругом в фаворе полезные идиоты, на волне тотального популизма мир сползает к глобальному конфликту, вопрос только когда?
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ага вбив Качинського і всю польську еліту ..разом із ****** - от молодець(((
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Пока Портнов при деле беги к нему, пусть позовну заяву накатает.
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Приятно иметь дело с европейцами ,говорят одно,думают другое ,делают третье - с такими друзьями и врагов не надо ..
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Жаль что Туск уходит со своей должности. Он настоящий друг Украины и сторонник дружбы между Украиной и Польшей.
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тусклый с немецкой макрелью ,французскими жабоедами и италянскими макаронами в Минске воплотили план рашиста,оторвав часть Украины ,под создание подконтрольных рашисту територий и замороженного военного конфликта...
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Украина тогда не могла воевать. Да и сейчас - с трудом, поскольку нет ЯО.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОстанніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, - Туск виступив перед новообраним Європарламентом
 
 
 
 
 
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