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 Важко поранений під Мар'їнкою боєць помер у лікарні Мечникова в Дніпрі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер боєць, якого привезли вночі з Курахового з відірваними кінцівками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це в ефірі "Прямого" об 11 годині повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

"Ми всю ніч чекали бійця, якого мали доставити з Курахового, він дістав поранення під Мар'їнкою, йому відірвало всі кінцівки. Був у вкрай важкому стані. Протягом ночі серце зупинялося п'ять разів. Всі лікарі залишалися на своїх робочих місцях, чекали, і кілька хвилин тому ми отримали інформацію, що він помер. На жаль, ми не змогли йому допомогти", - сказав Сергій Риженко.

Як відомо, Мар'їнку обороняє 24 ОМБр ЗСУ імені князя Данила.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135645
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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Нужно чтобы президенты ставали на колени перед нашими погибшими бойцами а не перед врагом. Нужно чтобы наши президенты в первую очередь выполняли просьбы и интересы украинского населения а не требования иностранных государств и МВФ. Вот тогда на Украину не рискнет напасть ни одно государство, так как народ зубами будет грызть окупанта чтобы защитить свою родную страну.
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кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВажко поранений під Мар'їнкою боєць помер у лікарні Мечникова в Дніпрі
 
 
 
 
 
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