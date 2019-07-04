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 Важко поранений під Мар'їнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового (виправлено, оновлено)

У лікарні міста Курахове Донецької області помер боєць 24 бригади імені князя Данила, який напередодні дістав важкі поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це в ефірі "Прямого" об 11 годині повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

"Ми всю ніч чекали бійця, якого мали доставити з Курахового, він дістав поранення під Мар'їнкою, йому відірвало всі кінцівки. Був у вкрай важкому стані. Протягом ночі серце зупинялося п'ять разів. Всі лікарі залишалися на своїх робочих місцях, чекали, і кілька хвилин тому ми отримали інформацію, що він помер. На жаль, ми не змогли йому допомогти", - сказав Сергій Риженко.

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У пресслужбі бригади повідомили, що йдеться про уродженця села Підопригори Сумської області, оператора-радіотелефоніста Едуарда Лободу, який служив у 24 ОМБр з 2018 року.

"03.07.2019 року він разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав в н.п. Мар`їнка, встановлюючи міни, як на маршрутах, якими пересувались військові, так і цивільні. Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів в район наших підрозділів. Та, вочевидь напередодні, противник встиг встановити на цьому напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям", - йдеться в повідомленні.

Важко поранений під Марїнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового 01
Важко поранений під Марїнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового 02
Важко поранений під Марїнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135645
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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Нужно чтобы президенты ставали на колени перед нашими погибшими бойцами а не перед врагом. Нужно чтобы наши президенты в первую очередь выполняли просьбы и интересы украинского населения а не требования иностранных государств и МВФ. Вот тогда на Украину не рискнет напасть ни одно государство, так как народ зубами будет грызть окупанта чтобы защитить свою родную страну.
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да у вас население не однородно, вата, вышивата, зебилы, порохоботы, если бы было единство, хрен бы рф ни на донбас ни в крым полезла, между собой надо помериться в первую очередь. парня жалко конечно.
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Рашисткая подлость - никогда не сойдёт им с рук. Вечные лошарики - их карма. Неотвратимость наказания, за содеянные преступления, будет их преследовать постоянно. Аминь.
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надо было назвать войну войной..., это бы не спасло от гибели наших ребят и девчат, но заткнуло бы рот кровавой тряпкой некоторым умникам, которые называют эту войну- гражданским конфликтом, а другим помешало бы нести другую чушь про расстрелы всу мирных на Донбассе..., чтоб вы подохли все и оккупанты и те, кто их радостно поддерживает...
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Царство Небесне Воїну-Янголу...

**
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише дев'ятнадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? А що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
та краще б я дівчині дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене нічого не буде й не було!
І люди не згадають мене, знаю, -
такі, як я, - сотнЯми вже лежать.
А всі кричать: "Герої не вмирають!"
І через день не зможуть вже згадать.
Вони не знають, як день у день ми помирали;
як в бій кидались не людьми - звірьми.
За Україну, за свободу й мати...
Щоб ви не знали цьої клятої війни
Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
Та не лічив своїх широких кроків...
І ось мені на груди несуть квіти...
Мені ж… назавжди…. дев'ятнадцять років.

Володимир Чоботарь.
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Такому парню еще жить и жить. Умер Воин. Скорбь и слезы. ПроклЯтая соседка рашка. Родителям бойца уважение, и еще много-много сочуствия. Безмерно Горько.
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Герою вечная память, врачам низкий поклон. А вот этих подробностей про конечности в таких сообщениях не нужно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВажко поранений під Мар'їнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового (виправлено, оновлено)
 
 
 
 
 
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