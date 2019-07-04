 Важко поранений під Мар'їнкою боєць 24 ОМБр Едуард Лобода помер у лікарні Курахового (виправлено, оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це в ефірі "Прямого" об 11 годині повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

"Ми всю ніч чекали бійця, якого мали доставити з Курахового, він дістав поранення під Мар'їнкою, йому відірвало всі кінцівки. Був у вкрай важкому стані. Протягом ночі серце зупинялося п'ять разів. Всі лікарі залишалися на своїх робочих місцях, чекали, і кілька хвилин тому ми отримали інформацію, що він помер. На жаль, ми не змогли йому допомогти", - сказав Сергій Риженко.

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У пресслужбі бригади повідомили, що йдеться про уродженця села Підопригори Сумської області, оператора-радіотелефоніста Едуарда Лободу, який служив у 24 ОМБр з 2018 року.

"03.07.2019 року він разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав в н.п. Мар`їнка, встановлюючи міни, як на маршрутах, якими пересувались військові, так і цивільні. Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів в район наших підрозділів. Та, вочевидь напередодні, противник встиг встановити на цьому напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям", - йдеться в повідомленні.





