EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  1438  56
Все про:Польща (1836) українці (989) заробітчани (222) консул (89)

 Із 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул

Кількість трудових мігрантів з України в Польщу з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 000 до приблизно півтора мільйона.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб", - повідомила Криса.

Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання.

Збільшення кількості українців у Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві. Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисячі консульських дій, а у 2018 році ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч, тобто вп’ятеро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

За словами консула, збільшення кількості дій також спостерігається і в інших українських консульських установах - у Кракові, Гданську та Любліні. За нинішні півроку у Варшаві здійснено вже 8,5 тис. консульських дій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Криса поінформувала, що найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік, яка займає 60% від загальної кількості усіх дій в українських консульствах. Це пов’язано із запровадженням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України.

"Зараз процедура транзиту відмінена, залишилася лише процедура ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в режимі тимчасового ввезення. Право ввезення транспортного засобу на 60 днів упродовж року в Україну мають лише ті громадяни, які є власниками легкового автомобіля та перебувають на консульському обліку. Через це основною консульською дією в Польщі став консульський облік", - пояснила український дипломат.

Також читайте: Доведення до суду справи роботодавця, який покинув помирати українця-заробітчанина в лісі, - це виняток із правил, - Голіневич

Консул зазначила, що українці в Польщі в основному виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на заводах і фабриках.

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці",- зауважила консул.

Вона додала, що в Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135644
 
 
 Топ коментарі
 
Петро каже шо то брехня. Просто каву п"ють. )))
 показати весь коментар
 
Покращення по порошенковскі. Слава Петру Олексієвичу!
 показати весь коментар
 
Всё очень просто ,или будет в Украине уничтожено ворьё или ворьё уничтожит Украину !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Петро каже шо то брехня. Просто каву п"ють. )))
 показати весь коментар
 
 
Це перемога України, чи зрада? До речі , ВВП Польщі у 2018 році виріс на 5, 3% А у нас?
 показати весь коментар
 
 
Глупость. Покажи мне, в каком году это произошло.
ВВП Польши и Украины.
С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 3524
 показати весь коментар
 
не у нас а у барыг карманы выросли в десятки раз
 показати весь коментар
 
 
Покращення по порошенковскі. Слава Петру Олексієвичу!
 показати весь коментар
 
 
Риба шукає там де глибше, а людина- там де ліпше.
 показати весь коментар
 
 
Всё очень просто ,или будет в Украине уничтожено ворьё или ворьё уничтожит Украину !
 показати весь коментар
 
 
в польше, "пятилетка застоя" носит годое имя "пятилетки эффективности и качества", при которой благодаря переселившимся туда украинцам, польская экономика стала экономной.
 показати весь коментар
 
 
о передовиках пятилеток. одному овощу удалось закончить свою ІХ-ую, по девизу -"золотую пятилетку", за 4 года)) зато следующая пятилетка его послидовника, запомнилась у народа транспарантом с лозунгом "наш девиз на Х-ую пятилетку - .......!"))))))))))))))))))))) а девиз так никто и не запомнил )))))
 показати весь коментар
 
 
То добре.

Люди перестають їхати працювати до підарашки.
 показати весь коментар
 
 
Що доброго ? В країні шаленими темпами відбувається депопуляція! Чому це відбувається? В умовах війни і кризи місія держави на ринку праці має бути спрямована на скорочення рівня безробіття, забеспечення можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій в країну і створення нових робочих місць ! Чому Мародер цього не робив впродовж 5 років , лише жер як не в себе, тварюка ненажерлива
 показати весь коментар
 
 
А что здобули гiднiсть, и прямым ходом в Польшу на заработки. Украина же, это Европа.
 показати весь коментар
 
Так, шо рукожопі, самі, без українців вчіться газ, нафту видобувати, а які ви фахівці, по Лошаріку видно....
 показати весь коментар
 
 
дякуйте боты снова хряку это его результат 5 лет обкрадывания украинцев.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
харе нюхать...
 показати весь коментар
 
 
Потужно сейчас минфин напечатает гривневые облигации. В налоговый кодекс еще "занесут' новые налоги и новые штрафы. Для мини-миди фоп и просто граждан. Количество заробитчан в Мир увеличится в десять раз. Отмените самый коррупционный налог- НДС. Так нет. Уже и Германия на "парах'. Принять украинцев. Золотые головы, трудящиеся руки.
 показати весь коментар
 
 
где возмущенные ПЕТухи?
ЗЕбилы вообще распоясались-намекают на проделки ганДОНА ПЭДРО)))
 показати весь коментар
 
а в московию соответственно в пять раз меньше!РВЕТ ПУКАНЫ У МОКШАН!!!
 показати весь коментар
 
 
А чому зараз туди їдуть? Епоха ж бідності минула.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Настала епоха зЕбожіння.
 показати весь коментар
 
 
Для її настання потрібно було п'ять шоколадно-мародерських років. Дивно було б, якби вона минула за півтора місяця.
 показати весь коментар
 
 
петек себя назначил - а так может чтото изменилось
а поллитрак должен платить семьям добровольцев и содержать деток Торнадо С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 8274 С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 8274
 показати весь коментар
 
Погано чи гарно те, що у Польщі багато заробітчан? Наскількі мені відомо по друзям і знайомим, то їхати за кордон почали з 1989 року. При цьому самі поляки теж поїхали у Велику Британію, Німеччину... Моя доця у цьому році з туристичною метою проїхала половину Польщі та говорить, що повсюду розуміють російську і українські мови, бо багато заробітчан. Мабуть заробітчани стимулюють зміни у збільшенні оплати праці в Україні і переводять нам великі гроші. Тому це все нормально, але надалі буде велика криза трудових ресурсів.
 показати весь коментар
 
 
УВАГА, РАШИСТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВОДАХ США АТАКУВАЛИ ТОРПЕДОЮ АМЕРИКАНСЬКУ ПІДЛОДКУ.
С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 7253
 показати весь коментар
 
 
«подводная лодка получила пробоину»...
Це до Пєтросяна.
 показати весь коментар
 
 
Так воно вже не президент - його турнули копняком в дупу. Ще пропозиції є?
 показати весь коментар
 
 
Що, підсмалило? Потоптавсь по святому? ))))
 показати весь коментар
 
Так хоча б не крутить рилом як ти.
Ти свої висери "збоку" читав, чи ні?

"застафьтеминяеторазвидеть"
Хоча може ти просто лікуєшся на даний момент. Із 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул - Цензор.НЕТ 5275
 показати весь коментар
 
прикольно, но как всегда "замнут"(((
Трампопитек даже потопление авианосца бы "проглотил".... вернее, сглотнул бы С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 6618
 показати весь коментар
 
 
Дай Боже здоровья Порошенко за его Безвиз! Без него было бы тяжелее сбежать! С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 2570
 показати весь коментар
 
Добавьте 500 000 в Италии, нелегалов и легалов. Данные Caritas.
 показати весь коментар
 
 
Вспомнилось.В афгано-советской войне 5 миллионов афганцев уехали из страны, 2 миллиона афганцев были убиты СА и ее местными помощниками
 показати весь коментар
 
 
«Інтернаціональная помощь»...як і на Донбасі...
 показати весь коментар
 
 
на сегодня гражданам Украины выданы 196 тыс. разрешений на жительство Источник: https://censor.net.ua/n3135644
-------------
Тобто, 200 тисяч поселились в Польщі.
 показати весь коментар
 
Вчера знакомый с Чехии приехал,чистыми за три месяца привёз 5 тысяч долларов
 показати весь коментар
 
 
Прорабам так и платят.
В Трампщине муляру-бригадиру - 35 баксов в час начисляют.
 показати весь коментар
 
Украинцы повышают добробут поляков.Скоро и к нам хлынут заробитчане.Верю.Тогда мне пенсию повысят.
 показати весь коментар
 
Правда вы этим "заробитчанам" будешь не особо рад....
 показати весь коментар
 
Боюсь представить шо б с нами было во время потужныхрехформ если б Польша не пустила на работу.... чем бы мы тогда рошеноахмету ротердамы оплачивали ????
 показати весь коментар
 
 
это только заробитчан, а сколько молодежи переезжает на обучение и дальнейшее проживание
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІз 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул
 
 
 
 
 
 вгору