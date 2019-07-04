 Із 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб", - повідомила Криса.

Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання.

Збільшення кількості українців у Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві. Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисячі консульських дій, а у 2018 році ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч, тобто вп’ятеро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

За словами консула, збільшення кількості дій також спостерігається і в інших українських консульських установах - у Кракові, Гданську та Любліні. За нинішні півроку у Варшаві здійснено вже 8,5 тис. консульських дій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Криса поінформувала, що найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік, яка займає 60% від загальної кількості усіх дій в українських консульствах. Це пов’язано із запровадженням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України.

"Зараз процедура транзиту відмінена, залишилася лише процедура ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в режимі тимчасового ввезення. Право ввезення транспортного засобу на 60 днів упродовж року в Україну мають лише ті громадяни, які є власниками легкового автомобіля та перебувають на консульському обліку. Через це основною консульською дією в Польщі став консульський облік", - пояснила український дипломат.

Також читайте: Доведення до суду справи роботодавця, який покинув помирати українця-заробітчанина в лісі, - це виняток із правил, - Голіневич

Консул зазначила, що українці в Польщі в основному виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на заводах і фабриках.

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці",- зауважила консул.

Вона додала, що в Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.