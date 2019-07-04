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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (427) Нафтогаз (548) Укргазвидобування (75) транзит газу (62) Вітренко Юрій (47)

 Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна має готуватися до повного припинення транзиту російського газу з початку 2020 року, проте ця підготовка поки опинилася під загрозою через приголомшливе падіння власного видобутку газу, зокрема в підконтрольній "Нафтогазу" компанії "Укргазвидобування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" з початку року вже становить 9,2 %. Перші дні липня показуть ще більш загрозливі тенденції", - зазначив Вітренко.

Представник "Нафтогазу" зазначив, що компанія змушена очікувати припинення транзиту через Україну не тільки в першому кварталі 2020 року, але й загалом після закінчення 2019 року.

Вітренко нагадав, що позиція "Нафтогазу" залишається незмінною: компанія продовжує боротися за збереження транзиту російського газу після 2019 року, для цього їй знадобиться допомога міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів щодо транзиту з "Газпромом".

"Ми вітали і продовжуємо вітати участь Європейської комісії та українського уряду у цих переговорах, і вважаємо, що ця проблема не може бути вирішена виключно на рівні відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом", оскільки давно стало очевидним, що позиція "Газпрому" щодо припинення транзиту через Україну обумовлена саме політичними чинниками, а не економічними", - підкреслив виконавчий директор НАК.

За його словами, "Нафтогаз" також має зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, над чим зараз працює.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" запропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант, - Юрій Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135642
 
 
 Топ коментарі
 
та зеленки все разрулят - не беда.....
главне - пороха нет..
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Вони б досягли, а зЕ хоче дружити з рахою, тому і "падіння" видобутку намалювалось
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Сеня,Грося,Пэтя, ГДЕ УКРАИНСКИЙ ГАЗ для народа ? Ля-ля только и воровать умеете а на выходе имеем НОЛЬ !!!
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та зеленки все разрулят - не беда.....
главне - пороха нет..
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А якже обіцянки влади 2015 року досягнути енергонезалежності України у 2020 році шляхом збільшення видобутку власного газу? Знову Сєня і Гройша стратєг пробрехалися?
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Вони б досягли, а зЕ хоче дружити з рахою, тому і "падіння" видобутку намалювалось
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Это тебе кореша с Альфа центавра инсайд слили? К врачу сходи крезик
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В одномірних дебілів з мізками розжиженими телевізором в ранньому дитинстві та пейсбуком в юності - готові пояснення на всі випадки.
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Я что то пропустил? Что ЗЕ опять открыл вентиль который Петя закрыл и начал качать газ из Расии? И ли вы ******* с пеной у рта и дальше будете опровергать что Петина енергетическая рехворма такой же фейк как и судебная?
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эти твари сворачивают собственную добычу и готовятся полностью лечь под *****, всё идет уже второй месяц по плану, через 4 месяца отопительный сезон и вопли расея спаси ато кранты, зеля шоб ты сдох и собаки обосцали твою могилу.
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Постановка вопроса дебильная. Госконтора гниёт и это её природное свойство. А вот почему нет частной добычи?
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Нужны иностранняе инвесторы и добытчики с разделением прибыли.Можно за год ликвидироавать нефтеголод,ещё и продавать.
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"Разделение прибыли" с кем? Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6081 Услышав эту фразу инвестор бежит
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Украинский газовый сектор отравлен коррупцией, бюрократизмом и государственной монополией.Пока в стране раздрай,никакие инвесторы не придут.
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Сеня,Грося,Пэтя, ГДЕ УКРАИНСКИЙ ГАЗ для народа ? Ля-ля только и воровать умеете а на выходе имеем НОЛЬ !!!
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как где? его потужно и мыролюбно отреформировали и продали народу как мордовские газы. естественно с мыролюбной накруткой дюссельдорф.
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оХаря, клоун уже при власти 45 дней, или ты не в курсе?
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Так цифра на июнь - это "факт" за первый квартал 2019го. Так что, за падение добычи системной, спрашивать надо у Пети и Гроси. Вместо капитальных инвестиций в добычу, ребята все деньги выскребли на единоразовые выплаты перед выборами. Вот добыча и падает
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Да, цифра на июнь 2019 года по сравнению с декабрем 2018 г. Про первый квартал идет речь вообще 2020 года. Я понимаю, буковок много, мозг, покрытый зеленью, не справляется. На конец июня клоун при власти уже 41 день. И что, опять попередники виноваты? Добыча падает из-за единоразовых выплат? Ты реально дебил... Хотя нет, ты намного хуже - ты зелебеня.
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Дебіл тут лише ти, з мізками зруйнованими соєю. Основні витрати - буріння. Облаштування та підключення свердловини - проходить час. Бабло на УГВ Нафтогаз видає "в ручному режимі", а сам Нафтогаз - бюджетна кормушка. Крім того "державний газ" надто жирна тема й поділена між різними кланами, тому займаються статистичними маніпуляціями в якихось своїх інтересах, в даному випадку висока база порівняння з річними мінімумами. Але суть в тому, що якби в нас дійсно було значне прирощування видобутку, під соусом якого яйценюшно-шекаладні клептократи підвищили тарифи, то не було б літом просідання, а взимку щоразу додавали б значно більше ніж є зараз.
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Ти - ольгінське чмо, яке ховається за українською мовою. Ще раз повторюю: клоун при владі вже 45 днів. І замість селфі с шаурмою та стрибанням по фонтанах, йому треба почати працювати.
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Не тратьте время, человек явно неадекватен и слушать Вас не станет.
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При отсутствии капитальных инвестиций скважина теряет порядка 10% добычи в год - это естественный процесс для скважин. В бюджете на 2019 год кап. инвестиции для УГВ срезал кабмин. Вот и имеем результат. А вам советую не хамить и не выставлять себя дурачком, если вы в чем-то не разбираетесь Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5942
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Это потому что премий было выдано всего на 200 млн, а надо на 500 млн! Даешь больше премий! Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1403
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А вони обіжаються на людей, чому у бувших владних партій такі смішні рейтинги.
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К маме поехал... а что..хороший же ведь мальчик....маму любит и заботиться о ней..повезло ей с сыном.. Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5071
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Каломойский, как враг США, рассчитывает на русский газ. Правда за это он поставит /Украину перед РФ раком. поставит через зеро/богдана
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Короче причину чтобы пойти на уступки кремлю и остаться на разийском кукане нашли. Докерувался Петя. А как же Петины сладкие речи что при нем Украина стала енергонезависимая? Я давно говорил что Парашенко никогда от сотрудничества и торговли с Рашкой не откажется. И все брехня что он лил в уши лохторату что Украина идет в Европу ето его пропаганда.
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Переживать не надо, запад нам поможет, в Словакии газа полно.
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Якщо в "Укргазвидобування" замінити літеру "д" на "й"-
все зразу становиться зрозуміло...
🤔
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Їхня говностратегія росту видобутку зводилась по суті до компенсації падіння дебітів зарах ГРП на старих родовищах, але це дає суттєвий приріст лише на короткий час, потрібно постійно проводити гідророзриви і рано чи пізно ресурс таких трюків закінчуються, а розробляти нові площі клепки не вистачало і бажання не було, а дике бабло яке витягли з народу закрисили - от і результати.
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Що б вам таке вкоментувати?)) На тих десяток зелені газових надприбутків, які вони викачали з України, можна було б вже отримати на кілька млрд м3 більший річний видобуток ніж є зараз і майже відмовитись від імпорту. Так само "успішно" йде утеплення будівель чи зростання біоенергетики. Дерибанщики вміють лише "пиляти".
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Цена взлетела в три раза.
Зачем добывать больше? Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5416
Можно меньше, а поднять цену.
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ПЕТухи,где энергонезалежность по уверению вашего главПЕТуха?
5 лет народ платил за газ в 10 раз дороже,для увеличения добычи и никуя???
ПЕТух развёл всех на деньги выходит?
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Парашенко думал что еще пролезет на второй срок а там опять евробляхеры за все заплатят или подымет цену на газ такую что газа будет в избытке так как никто кроме великих рехворматоров и судей не сможет его покупать.
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Вчера в новостях писали, что добыча увеличилась, а теперь уменьшилась......парадокс !!!
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Витренко, это не однофамилец, это её сын.
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Поток-2 стоит К 20 году не успевают запустить.Но кобель и Ко хочет типа остановить пркачку российского газа,ГТС продать и тогда все заработает и газ закачают и маме премия.Что тут неясно?
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Цікаво що на безтендерній основі , своїм людям , виділено значну кількість родовищ газу , але ті видобутком не займаються бо то не їхній профіль. В таких фірм є "офіс" в однокімнатній квартирі на третьому поверсі , адреса і номер мобільного . І сидять такі "власники" родовищ нічого не роблячи , бо немає чим , немає ким і немає бажання ,в очікуванні інвестора для вигідної перепродажі . При ригах і при пєдрові багато родовищ попали в такі рученята , так як і родовища літію людям янека і людям мальдівського . Все може вирішити лише Революція , але де гарантія що ці самі падлюки , а може ще гірші не стануть владою ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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