 Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" з початку року вже становить 9,2 %. Перші дні липня показуть ще більш загрозливі тенденції", - зазначив Вітренко.

Представник "Нафтогазу" зазначив, що компанія змушена очікувати припинення транзиту через Україну не тільки в першому кварталі 2020 року, але й загалом після закінчення 2019 року.

Вітренко нагадав, що позиція "Нафтогазу" залишається незмінною: компанія продовжує боротися за збереження транзиту російського газу після 2019 року, для цього їй знадобиться допомога міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів щодо транзиту з "Газпромом".

"Ми вітали і продовжуємо вітати участь Європейської комісії та українського уряду у цих переговорах, і вважаємо, що ця проблема не може бути вирішена виключно на рівні відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом", оскільки давно стало очевидним, що позиція "Газпрому" щодо припинення транзиту через Україну обумовлена саме політичними чинниками, а не економічними", - підкреслив виконавчий директор НАК.

За його словами, "Нафтогаз" також має зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, над чим зараз працює.

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