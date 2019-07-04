 "Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.
"А в нас те, що сталося на Донбасі, - це що сталося? ... Це внутрішній громадянський конфлікт", - заявив він.
За словами Коломойського, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", попри присутність там російської військової техніки і російських військових.
"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А в нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? "Джавеліни" є в нас? Це чия техніка?" - заявив олігарх.
Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", тому що "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".
"У будь-якому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент (Дональд Трамп. - Ред.), по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А в переддень чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - заявив Коломойський.
Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових.
"Ми говоримо, що військові російські присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників чи когось. У ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, у всякому разі те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", - виконувати інтернаціональний обов’язок. … І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав олігарх.
Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський уже називав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". За його словами, на сході України "воюють українці з українцями", а Росія "підтримує одну частину українців, і якби її не було, то українці вже давно б помирилися".
АРМИЯ РФ В УКРАИНЕ / РАССЛЕДОВАНИЯ
Сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.
Но он когда говорит что-то на публику- у него есть цель!!!
Не слушайте - а понимайте!! Посмотрим чего задумал!!
Как только ФБР выдаст запрос в Интерпол на его задержание и экстрадицию в США, коломойский скажет что отродясь никакого войска российского в лугандоне не было, и путин - белый и пушистый кролик!
Он уже активно готовит в рашке себе новое лежбище, где он сможет без печали и суеты дожить до дней своих последних...
Источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. Напомню, что на встрече обсуждался вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины и всячески пытается изъять у неё крупнейший системный банк.
Helgi Sharp, блогер, https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048511.0
Ну это так идея!!!Посмотрим!
Плює на могили загиблих.
Цікаво за що ж тоді він хутіна обізвав..
По ходу кум ***** - свой базар больше фильтрует...
Зєлєнскій - добрий поліцейський, Коломойскій - поганий.
А найголовніше, що вони на пов'язані нічим.
Ось така казочка...
Хавайтє, таваріщі!
и дальше по списку - все великие патриоты.