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 Політика України
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Все про:війна (1598) Коломойський (455) Донбас (12368)

 "Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі

Олігарх Ігор Коломойський знову назвав війну Росії проти України на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом".

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

"А в нас те, що сталося на Донбасі, - це що сталося? ... Це внутрішній громадянський конфлікт", - заявив він.

За словами Коломойського, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", попри присутність там російської військової техніки і російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А в нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? "Джавеліни" є в нас? Це чия техніка?" - заявив олігарх.

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", тому що "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"У будь-якому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент (Дональд Трамп. - Ред.), по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А в переддень чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - заявив Коломойський.

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Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових.

"Ми говоримо, що військові російські присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників чи когось. У ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, у всякому разі те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", - виконувати інтернаціональний обов’язок. … І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав олігарх.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський уже називав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". За його словами, на сході України "воюють українці з українцями", а Росія "підтримує одну частину українців, і якби її не було, то українці вже давно б помирилися".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135640
 
   
 Топ коментарі
 
"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией, - Коломойский о войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 8287 Вот и весь Бенин патриотизм.
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После 21-го сцыкливое чмо промычит то-же самое.
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Ничего личного, только бизнес и неприятности Бени с ФБР.
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Кому еще не ясно - что в головах у привластных пионеров - бенинцев? Паскуды ************ они ВСЕ! А голосовали за бениного клоуна либо ватные уроды, либо просто недалекие тупорылые бакланы. Теперь языки в жопы позасовывали. Думайте все, пока не поздно...
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Тварюка конченая. Думаю этой коломойско-зеленой власти власти не долго пировать.
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Доказательства российской агрессии в Украине "Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 7395

АРМИЯ РФ В УКРАИНЕ / РАССЛЕДОВАНИЯ "Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 7395

Сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.
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Зараз на "Радіо НВ " іде передача кореспондента про те як бралось інтерв'ю в коломоя .
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А где же патриотизм? Где чувство ненависти всего чуждого? Разве Коломойский после этих высказываний не враг Украины? Где призывы придавить гниду? Вот интересно, а внесут его в базу данных "Миротворца"? Если он так говорит, значит чувствует силу и на месте Порошенко я бы начал собирать манатки - будет больно!
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Може коломойский не в курсе шо ОБСЕ подтверждает присутствие войск РФ на Донбассе?
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Человек у которого столько денег - ЯВно не дурак!!!
Но он когда говорит что-то на публику- у него есть цель!!!
Не слушайте - а понимайте!! Посмотрим чего задумал!!
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А що ви хотіли від акціонера Лукойла 25% акцій( хімлукойла).Якщо на Донбасі громадянська війна,то ким вона спровокована,каламойскій ?Всі стрілки вказають на каламойсквава ,путіна' тимошенко і їх холопів.Непотрібна битва за ДАП-зачистка місця убивства Щербаня,війна на Донбасі-зачистка американської Шелл,розробника сланців на Донбасі-це сєверний -2.
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Ничего удивительного...
Как только ФБР выдаст запрос в Интерпол на его задержание и экстрадицию в США, коломойский скажет что отродясь никакого войска российского в лугандоне не было, и путин - белый и пушистый кролик!
Он уже активно готовит в рашке себе новое лежбище, где он сможет без печали и суеты дожить до дней своих последних...
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Джовелины Украина получила год назад а раssеянское оружие с бурятами заехало ещё в 14-м . Коломойша сраная что ты мелиш???
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Чиновники Зеленского проигнорировали вопросы ІА "Украиїнські новини", проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по тематике газовых переговоров с Россией сам президент, давал ли он директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.
Источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. Напомню, что на встрече обсуждался вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины и всячески пытается изъять у неё крупнейший системный банк.
Helgi Sharp, блогер, https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048511.0
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В обмен на Украину - коридорчик в Ростов.
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По словам коломойши Америке не нужно было открывать програму "лендлиз". Тогда бы коломойшины предки и он сам жили бы в заполяре .
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Скорее всего Украину попилили! Путину ушло, то что ушло- зеленым братьям то что осталось! Сейчас надо им как то красиво это внедрить в головы патриотам!!
Ну это так идея!!!Посмотрим!
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Коломойский несёт конкретный бред! Никакого конфликта не было. Было вторжение на Донбасс российских сил. Все главари банд там были российского происхождения.
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А почему продолжают замалчивать поведение тогда украинских властей - никто не хотел конфликтовать с Россией, поэтому во многих случаях наши военные оставались сами с собой, не получая никаких конкретных приказов??? В том числе и Иловайск и Дебальцево - верхнего главного командования как бы не было!!!??? Сегодня многие военные говорят, что, если бы тогда срочно ввели украинские спец.войска в Крым, а они были вживую готовы, то не было бы там никаких зеленых человечков, а потом и Донбасса. Тут много появляется очень интересных вопросов, ответы на которые ещё даст истори, в т.ч. и была ли вообще война или получилось не запланированное?. Просто Беня многое не договаривает, в т.ч. и о своем первоначалном экстренном участии в этом по его мнению "конфликте". А за его глубокие познания в этом деле его капитально гнобят. Результат - многие капитально обогатились на войне, а многие остались у разбитого корыта. Общество дополнительно расслоилось и морально и материально!
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Что у Бени на языке, то у Зели на уме? Я только спросил.))
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Господи помилуй Украину и благослови Америку!!!
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Старий вилупок...
Плює на могили загиблих.
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Вітаю, зебіли! Тільки не ясно від кого "патріот" Беня в 2014 році Дніпро спасав?
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Від опполчєнцев.
Цікаво за що ж тоді він хутіна обізвав..
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ТОЛЬКО РОССИЯНИ НАШИХ ДЕТЕЙ УБИВАЮТ, А АМЕРИКАНЦЫ ЛЕЧАТ !!! РОССИЯНИ НАШУ ЗЕМЛЮ МИНИРУЮТ, А АМЕРИКАНЦЫ РАЗМИНИРУЮТ !!! И ПРО КРЫМ БЕНЬКА ЗАБЫЛ РАССКАЗАТЬ !!! ПЗДЕТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!
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И вы выбрали марионетку этого предателя своим президентом...
По ходу кум ***** - свой базар больше фильтрует...
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Я всегда говорил - шо ахмет,шо каламойский..- одно гавно !
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Це гра в хорошого і поганого поліцейського.
Зєлєнскій - добрий поліцейський, Коломойскій - поганий.
А найголовніше, що вони на пов'язані нічим.
Ось така казочка...
Хавайтє, таваріщі!
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Днепропетровск - большевистская клоака, выплодившая Кучму, Тимошенко, Коломойского
и дальше по списку - все великие патриоты.
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Можно ссылку на полный текст интервью? Пока фраза вырвана из контекста. Я тоже могу сказать, что на Донбассе есть гражданский конфликт, но готов зубами вцепиться в глотку каждому, кто назовет меня сепаратистом. Если бы на Донбассе не было противостояния со стороны большинства (не всех) местных, запоребрик ничего бы не смог сделать, как не смог в Одессе, Харькове , Зпарожье и (кстати) Днепропетровске.
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А что говорит наш любимыц шоурмен писюанист? Или опять отмолчится в сторонке, про своего шефа. Жирик бене пообещал все вернуть взад, вот и бабушка теперь так патриотично все отрабатывает. И амеры поднапряглись, так как они все четко описали как происходила война.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі
 
 
 
 
 
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