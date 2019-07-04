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 Суспільство, За кордоном
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 Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки

Альбоми та сингли грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе видалені з російських медіаплеєрів iTunes, Google Play Music, а також з "Яндекс. Музики" і "ВКонтакте". Такою стала реакція на рішення співачки більше не виступати в РФ через останнє загострення відносин двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Грузия Онлайн" з посиланням на "Рамблер".

Зазначається, що альбоми і сингли грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе видалені з російських медіаплеєрів iTunes, Google Play Music, а також з "Яндекс. Музики" і "ВКонтакте". Їх раніше можна було знайти в медіаплеєрах, але прослуховування в Росії було заборонено. Пізніше на сервісах залишилося тільки кілька композицій.

Раніше грузинська співачка Ніно Катамадзе оголосила, що більше не виступатиме в Росії, оскільки вважає її окупантом.

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"Важкий день у моєму житті - 20 червня (день початку протестів у Грузії), а найважчий концерт - 22 червня, - написала співачка. - Я сказала це на концерті і хочу сказати вам - це був останній мій виступ у Росії". Крім цього, вона підкреслила, що "Росія - окупант, Путін - наш спільний ворог!"

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135639
 
   
 Топ коментарі
 
Да забудь ты уже порхатого свина, а жри гавно ЗЕбильного преЗЕрватива
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А у нас мечтают поскорее начать дружить с РФ, поехать с концертами, фильмами туда...
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А у нас мечтают поскорее начать дружить с РФ, поехать с концертами, фильмами туда...
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Я тебя успокою, Украина за последний год в несколько раз нарастила торговые объемы с усРашкой и большую долю в этом действе имеет, угадай кто(?), правильно Порохатый свин и вся его шобла.
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Да забудь ты уже порхатого свина, а жри гавно ЗЕбильного преЗЕрватива
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Да забыли бы этого свина, а он все рвется Украину спасать и наконец-то свынарчукам поотрубать. Бо за пять лет не успел.
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Там ещё кабздон и хор александрова. Норм дуэт получится)
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Сомневаюсь. Народишко там, в Параше тупенький, раболепный и злобный. Ручонки то у них из попки растут а думают они вообще русской жопой вместо головы. Так, что даже после того, как сдохнет старый плешивый кремлёвский хорёк, всё останется как есть. Ну, Дальний Восток и Сибирь к Китаю отойдут и на этом всё.
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И это тоже заблуждение, в мире станет лучше когда расейка встретится с Атлантидой. Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки - Цензор.НЕТ 7003
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Дякую Ніно, дякую як Людині,як Музиканту!!!! Може хтось помітив, чим дешевле музика, тім більше "ицкуцтво вне политики"!
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ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН!
Зато на Коломойшеном телеканале Г+Г, где директором козёл Ткаченко, опять запустили сериал для умственно отсталых "Сваты" у гнидой Добронравовым. Ну, тот, что российская фирмочка Зе сняла в Украине выдавая наше село за деревню московитов-парашников. Ну и естественно бабло от показа в карман Зе на счета в офшоре.
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"Сваты" у нас теперь Липецкая фабрика. так, что ли ?
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А вы поди за фигляра Зе голосовали, батенька? Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки - Цензор.НЕТ 6766
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Перша заповідь прахобота : про що б не була новина, необхідно приплести Зе і зраду. Друга заповідь прахобота: ніколи не забувай про першу заповідь.
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Первая заповедь ЗеДауна - везде видеть порохобота. Ну, на то они, ЗеДауны умственно отсталые. Впрочем люди с болезнью "Дауна" умнее тех, кто проголосовал и проголосует за фигляра Зе и его ЗЕКоманду. Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки - Цензор.НЕТ 8206

Если я соврал про сериал или там офшор Зеленского - опровергните.
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Ніно Катамадзе це величина, можна сказати глиба, до того ж патріотка своєї країни. Це вам не наші окремі шавки-трубадури продажні.
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Яндекс, Вконтакт, Мылору - уже давно отжало ФСБ. Так что не удивительно ни разу.
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Ко ***** Зе за русские концерты в Украине нонстоп
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Сраный Яндекс (типа международная компания) удалять ото всюду.
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Яндекс уже лет 5 воспринимаю как спам и вирус. Постоянно в инсталяторы его пихают
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКатамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки
 
 
 
 
 
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