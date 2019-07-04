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Все про:законопроект (684) Ляшко (683) педофіл (61)

 Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко

Комітет Ради схвалив законопроєкт про реєстр і кастрацію педофілів

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №6449 команди Радикальної партії про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Про це написав Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook, пише Сьогодні.

Нагадаємо, раніше політику вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання ВР з цих питань через збільшення випадків сексуального насильства над дітьми. Останньою краплею, яка змусила депутатів розглянути законопроєкти Ляшка дворічної давнини, став замах на зґвалтування і вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Законопроєкт Ляшка передбачає: створення відкритого публічного реєстру педофілів, примусову (а не добровільну!) хімічну кастрацію педофілів, довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів, заборону на дострокове звільнення педофілів із в'язниці, 15 років в'язниці (замість 10, як зараз) за насильницькі сексуальні злочини проти дітей.

"Два роки нашої боротьби дали нарешті результат! На вимогу нашої команди наступного тижня навіть відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду тільки цих законопроєктів. Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід. Захистимо наших дітей", - закликав колег Ляшко.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів також рекомендував винести в сесійний зал законопроєкт №6607 про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", законопроєкт не тільки пропонує кастрацію педофілів, але і їхній реєстр. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, навіщо це потрібно. Він переконаний, що на сьогодні вбивство, зґвалтування, знущання з дітей - це проблема, яка не вирішується на державному рівні. Тому, за його словами, потрібна превенція в питанні захисту дітей від сексуального насильства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135637
 
 
 Топ коментарі
 
Ляшко предложит педофилов затрахивать до потери пульса. И сам лично возглавит борьбу.
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ой...про пчелы против меда...уже было))))))
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Предвыборная лапша...
Все что нужно уже есть у уголовном кодексе...
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)))))
Клоун уже президент...
Предлагаешь еще и задне приводного клоуна выбрать 73% лохтората?)))
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Я вважаю, що 73% виборців можна було обрати трангендернго, задньо-приводного клоуна з російським громадянством і однак він би був краще за ЗЕ
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ще треба від Ляшка закон про боротьбу із злісними гомосєками!! і заживьом!!!
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Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката!
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Ну будет реестр и что? Садить просто нужно га срок от 5 лет и до пожизненного, в зависимости от тяжести преступления. А это все предвыборный пиар
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Садить просто нужно га срок от 5 лет и до пожизненного
--
кому "нужно"? не детям - это точно...
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Ляшко предложит педофилов затрахивать до потери пульса. И сам лично возглавит борьбу.
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классическая тема для наращивания электоральных симпатий. это ж не зарплаты по € 4 000 обещать... Рада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3599
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Ну это Ляшку на зоне зачтётся ,будет сосать только по нечётным ..
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Предвыборная лапша...
Все что нужно уже есть у уголовном кодексе...
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Этой продажной шлюхе больше нечего предложить людям. 5 лет сидел в Раде под Ахметовым, а теперь вспомнил, что скоро выборы и Ахметов его поматросил и бросил. Не его ли депутатик Лозовой протащил поправки в УК, по которым теперь даже экспертизу должен суд назначать, а сроки следствия сократили до полгода? Не его ли депутаны подали оскарження в КС закона про незаконное обогащение? Да и кто там будет в нынешней Раде чего-то там рассматривать, если второй день к ряду присутствуют по 50 человек?
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"Рада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко"
Олежка,откуда такая уверенность? Зал не полупустой,а очень пустой..... Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6190
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Mendosa, извини за плагиат-не увидел и повторил написанное тобой..... Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8368
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Думаю, с такой редакцией своего законопроекта Ляшко сможет рассчитывать на звание Отца Нации:

"Законопроект Ляшко предусматривает: создание открытого публичного реестра педофилов корупционеров, принудительную (а не добровольную!) химическую кастрацию педофилов корупционеров (путем кормления их Таблетками от Жадности), пожизненный надзор за педофилами корупционерами правоохранительных органов, запрет на досрочное освобождение педофилов корупционеров из тюрьмы, 15 лет тюрьмы (вместо 10, как сейчас) за насильственные сексуальные преступления против детей казнокрадство."
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Це йому блицько ..бо він не народився відразу заднєприводним, а напевне в інтернаті постраждвав від педофілів
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А сам не боишься, олежка, кастрации? (а то чем черт не шутит)...
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надо чтобы Рада приняла еще законопроект в о ношении ******** Шлюшка...)))
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НАДО С ПДРАМИ БОРОТЬСЯ ЧТОБЫ ПЕДОФИЛОВ НЕ БЫЛО !)
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