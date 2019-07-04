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 Політика України
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Все про:Конституція (282) КС (348) люстрація (144) Сюмар (142)

 Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар

Закон "Про очищення влади", який забезпечив люстрацію чиновників уряду Януковича, намагаються скасувати до 21 липня.

Про це заявила на своїй сторінці в Facebook ннародна депутатка України, кандидатка від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка разом з іншими депутатами зустрілася з Головою Конституційного суду України перед початком судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталією Шапталь. І розповіли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде після обіду, і, як нас запевнили, ПРОМІЖНИМ, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - повідомила нардепка.

"Кожен такий проміжний розгляд вимагає активної позиції громадськості. Адже люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду. Щоб посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова. Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо", - резюмувала Сюмар.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС тривають політичні акції різних політсил та громадських організацій.

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Нагадаємо, закон "Про очищення влади" набув чинності в жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.

Того ж року в КСУ надійшли два подання від ЗСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.

Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135636
 
   
 Топ коментарі
 
73% голосовали против петиных ворвов как ты.
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Нікчемні потуги нікчемного петіного ПЄСу хоч якось підняти свій нікчемний рейтинг напередодні дочасних виборів до ВР 21-го липня..
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КСУ это сборище коррумпированных негодяев ,им ВСЕМ место на нарах !!! Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8207
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КлоЗЕт обещал сажать. Посмотрим, чего стоят его обещания.
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Ничего не стоят. Как и обещания всех предшественников.
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Шо це за люстрация такая? По люстрации треба всех бывш. комуняк и комсомольцев от власти убрать!
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т.е. всех порхоботов!
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типа давление на суд?
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Нікчемні потуги нікчемного петіного ПЄСу хоч якось підняти свій нікчемний рейтинг напередодні дочасних виборів до ВР 21-го липня..
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Какого хрена? За это проголосовало 73% голосовавших. Это подавляющее большинство.
Если подавляющее большинство избирателей хочет возвращения москвы то чего вы лезете со своим ЕС и НАТО?
Не согласные могут жить по правилам большинства или чемодан -> вокзал -> заграница. Это демократия - привакай те!
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73% голосовали против петиных ворвов как ты.
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Алекс, ты баран тупой!
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Мастер горячих подземных работ, отсоси у Пети , порохобот!
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На большее у вас серого вещества не хватает? Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7010
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против "петиных ворвов". а оказалось за бенины и ***** хотелки
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Чемодан, вокзал - росія.
І таки да - хрен тобі у дупу.
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Спасибо жителям Кривбасса
За президента ... !
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Із блогу Сергія Дацюка "Перемагають сильні духом".. До речі він є і автором тратті "Що робити з порохоботами" , котра так сподобаляся прихильникам петі на тутешньому форумі..
"..Українці в останні роки терпіли широкомасштабну проросійську пропаганду, і навіть досі не поставили питання про покарання головного винуватця договорняка з Путіним - Порошенка разом з Медведчуком. Українці мовчки терпіли мляві реформи та "Роттердам+", розкрадання та наживу на війні близьких до контрреволюційної влади бізнесменів та самої влади..."

"..Керована капітуляція це саме те, що приготували для України Порошенко через Медведчука з Путіним та колишні регіонали, що не були покарані після революції і розосередилися по різних партіях та парламентських партіях. Керована капітуляція це саме те, чим масово промивали мізки гібридні телеканали за останні роки ("112 Україна", "News One", "5 канал", "Прямий" та ін.).."

https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5d1210587c92f/
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і "не покарані регіонали" зараз *********** призначаються на керівні посади, це ПЕРЕМОГА, ящитаю
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Как у нас все запущено. Какой то уходящий депутат, встерчается с Главой Конституционного суда для собственного пиара, при этом еще гориться. На Западе это повод для ареста за давление на суд.
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Повылазила подкремлёвская быдломразь. Которая топит за клоЗЕта (наберите в гугле что такое клозет). Быдломразь, не надейтесь. КлоЗЕт вас кинет. И войдёт в коалицию с Порохом. А вы твари будете сосать с заглотом и сглатывать !
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Зебилоиды, вы этого хотели? Быдломасса, такая быдломасса...
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Що можна чекати від КС, в якому 2/3 це судді призначені у 2010-2013рр. хряком межигірським і саме вони незаконно змінювали Конституцію на догоду хряку?
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То чому ж вони не засуджені, або хоча б не відсторонені від суддівства?
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а як їх звільнити, якщо всі працюють в межах відведеного Конституцією строку, який складає 9 років? От 16 вересня 2019 року спливає 9 років по Шапталі, Гультаю, Запорожцю.
А процедура відсторонення саме суддів КС взагалі детально не виписана в жодному нормативно-правовому акті. Є КПК, але й він нічого не говорить про КС.
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Зе-реванш на очередной стадии ,возвращения предателей и воров в Украину и вхождение во власть.
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Зеленский продолжает доказывать, что он марионетка.
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Председатель КС Наталья Шаптала занимала должности судьи Ленинского районного суда Донецка, Апелляционного суда Донецкой области и Донецкого апелляционного административного суда.
После прихода к власти президента Виктора Януковича ее назначили судьей Конституционного суда. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.
В 2010 году Наталья Шаптала входила в состав Конституционного суда, принявшего решение о возвращении к Конституции 1996 года. Это решение отменяло конституционную реформу 2004 года и возвращало президенту Виктору Януковичу максимальные полномочия. Двое судей КС тогда выразили особое мнение, однако Шапталы среди них не было.

В феврале 2019 года Шаптала была в числе судей, поддержавших отмену статьи Криминального кодекса о незаконном обогащении. После этого НАБУ была вынуждена закрыть ряд громких расследований. Отдельное мнение в связи с этим решением выразили семь судей КС - и снова среди них не было Шапталы.
Кроме того, Наталья Шаптала является одним из докладчиков в процессе рассмотрения конституционности закона о люстрации (Об очищении власти), который был принят в 2014-м году. Если КС признает его неконституционным, закон будет отменен. В этом деле Шаптала запомнилась тем, что в 2015 году привлекала в качестве эксперта бывшего главу ЦИК и нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Он не только попадал под действие закона о люстрации, но и был инициатором идеи о его отмене и одним из автором соответствующего обращения в КС.
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До люстраційного закону необхідно внести доповнення щодо люстрації чиновників Порошенка,бо вони нічим не відрізняються від чиновників часів Януковича.
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Вячеслав Шевчук 14 Мая о конституционном перевороте сказал: "За этим преступлением стоит действующий президент Петр Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институциями."
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а что это за птах такой В.Шевчук? Твой партнер по гавномесу?
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Рошения пытается напоследок гадость подсунуть ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар
 
 
 
 
 
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