 Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар

Про це заявила на своїй сторінці в Facebook ннародна депутатка України, кандидатка від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка разом з іншими депутатами зустрілася з Головою Конституційного суду України перед початком судового засідання, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталією Шапталь. І розповіли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде після обіду, і, як нас запевнили, ПРОМІЖНИМ, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - повідомила нардепка.
"Кожен такий проміжний розгляд вимагає активної позиції громадськості. Адже люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду. Щоб посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова. Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо", - резюмувала Сюмар.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС тривають політичні акції різних політсил та громадських організацій.
Нагадаємо, закон "Про очищення влади" набув чинності в жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.
Того ж року в КСУ надійшли два подання від ЗСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.
Если подавляющее большинство избирателей хочет возвращения москвы то чего вы лезете со своим ЕС и НАТО?
Не согласные могут жить по правилам большинства или чемодан -> вокзал -> заграница. Это демократия - привакай те!
І таки да - хрен тобі у дупу.
За президента ... !
"..Українці в останні роки терпіли широкомасштабну проросійську пропаганду, і навіть досі не поставили питання про покарання головного винуватця договорняка з Путіним - Порошенка разом з Медведчуком. Українці мовчки терпіли мляві реформи та "Роттердам+", розкрадання та наживу на війні близьких до контрреволюційної влади бізнесменів та самої влади..."
"..Керована капітуляція це саме те, що приготували для України Порошенко через Медведчука з Путіним та колишні регіонали, що не були покарані після революції і розосередилися по різних партіях та парламентських партіях. Керована капітуляція це саме те, чим масово промивали мізки гібридні телеканали за останні роки ("112 Україна", "News One", "5 канал", "Прямий" та ін.).."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5d1210587c92f/
А процедура відсторонення саме суддів КС взагалі детально не виписана в жодному нормативно-правовому акті. Є КПК, але й він нічого не говорить про КС.
После прихода к власти президента Виктора Януковича ее назначили судьей Конституционного суда. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.
В 2010 году Наталья Шаптала входила в состав Конституционного суда, принявшего решение о возвращении к Конституции 1996 года. Это решение отменяло конституционную реформу 2004 года и возвращало президенту Виктору Януковичу максимальные полномочия. Двое судей КС тогда выразили особое мнение, однако Шапталы среди них не было.
В феврале 2019 года Шаптала была в числе судей, поддержавших отмену статьи Криминального кодекса о незаконном обогащении. После этого НАБУ была вынуждена закрыть ряд громких расследований. Отдельное мнение в связи с этим решением выразили семь судей КС - и снова среди них не было Шапталы.
Кроме того, Наталья Шаптала является одним из докладчиков в процессе рассмотрения конституционности закона о люстрации (Об очищении власти), который был принят в 2014-м году. Если КС признает его неконституционным, закон будет отменен. В этом деле Шаптала запомнилась тем, что в 2015 году привлекала в качестве эксперта бывшего главу ЦИК и нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Он не только попадал под действие закона о люстрации, но и был инициатором идеи о его отмене и одним из автором соответствующего обращения в КС.