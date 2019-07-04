 Судова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко

Про це він сказав Українським Новинам.

"Указом президента була створена комісія і я думаю, що це все має відбуватися в першу чергу в порядку дискусії. Тому що, щоб щось пропонувати, необхідно, щоб воно знайшло свою згоду і в громадянському суспільстві, і серед суддів, юристів, тому якщо проходити через Конституційний суд - насправді це не судова реформа, а просто скасування того, що зробила попередня влада. Якщо дійсно відродити довіру суспільства, то слід провести таку судову реформу, щоб її провести і забути про неї. Тоді теж суспільство не довіряло, а зараз ще менше довіряє", - сказав Пилипенко.

На його думку, необхідно дізнатися від президента Зеленського його бачення судової реформи.

"Поки про неї (судову реформу) тільки говорять, але я не розумію, чого вона торкнеться. Я не відкидаю, що може навіть буде внесення змін до Конституції. Тобто зараз говорити про шляхи перезапуску реформи рано, але я переконаний, що вона має проводиться на майданчику комісії з реформи", - упевнений експерт.

Він додав, що шлях через КС все одно призведе до того, що президент має представити суспільству своє бачення судової реформи.

Також, за його словами, статус Верховного Суду України - це питання якості законів та якості змін, які влада проводила протягом 5 років.

"У мене інше питання. "Венеціанська комісія" рекомендувала не знищувати адміністративну юстицію, а залишити Вищий адмінсуд як гарантію захисту громадян від держави. Влада це знищила, створивши у Верховному Суді палати. При цьому був створений суд з інтелектуальної власності, про який всі забули і який сьогодні нікому не потрібен, так як таких справ мало. Але всі йдуть в адміністративну юстицію", - обурився Пилипенко.

Крім того, за його словами, потрібно вирішити питання, що ж робити з указом експрезидента Петра Порошенка про ліквідацію загальних та утворення місцевих окружних судів.

"Це перше питання, а друге - що ж робити з тими людьми, які разом з цими судами залишилися ліквідовані і не переведені в нові суди. Новий президент має розібратися в цьому", - переконаний Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що необхідно провести ревізію змін до Конституції.

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у КС є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".