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 Політика України
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 Судова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко

Представник України у "Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що президент Володимир Зеленський має визначитися з оптимальним шляхом перезапуску судової реформи.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Указом президента була створена комісія і я думаю, що це все має відбуватися в першу чергу в порядку дискусії. Тому що, щоб щось пропонувати, необхідно, щоб воно знайшло свою згоду і в громадянському суспільстві, і серед суддів, юристів, тому якщо проходити через Конституційний суд - насправді це не судова реформа, а просто скасування того, що зробила попередня влада. Якщо дійсно відродити довіру суспільства, то слід провести таку судову реформу, щоб її провести і забути про неї. Тоді теж суспільство не довіряло, а зараз ще менше довіряє", - сказав Пилипенко.

На його думку, необхідно дізнатися від президента Зеленського його бачення судової реформи.

"Поки про неї (судову реформу) тільки говорять, але я не розумію, чого вона торкнеться. Я не відкидаю, що може навіть буде внесення змін до Конституції. Тобто зараз говорити про шляхи перезапуску реформи рано, але я переконаний, що вона має проводиться на майданчику комісії з реформи", - упевнений експерт.

Він додав, що шлях через КС все одно призведе до того, що президент має представити суспільству своє бачення судової реформи.

Також, за його словами, статус Верховного Суду України - це питання якості законів та якості змін, які влада проводила протягом 5 років.

"У мене інше питання. "Венеціанська комісія" рекомендувала не знищувати адміністративну юстицію, а залишити Вищий адмінсуд як гарантію захисту громадян від держави. Влада це знищила, створивши у Верховному Суді палати. При цьому був створений суд з інтелектуальної власності, про який всі забули і який сьогодні нікому не потрібен, так як таких справ мало. Але всі йдуть в адміністративну юстицію", - обурився Пилипенко.

Крім того, за його словами, потрібно вирішити питання, що ж робити з указом експрезидента Петра Порошенка про ліквідацію загальних та утворення місцевих окружних судів.

"Це перше питання, а друге - що ж робити з тими людьми, які разом з цими судами залишилися ліквідовані і не переведені в нові суди. Новий президент має розібратися в цьому", - переконаний Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що необхідно провести ревізію змін до Конституції.

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що у КС є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135633
 
 
 Топ коментарі
 
блаЗЕнь уже давно определился с перезапуском: Через ПОРТНОВА! Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 5797


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Беня уже за все пояснил, но зебилы упорно жрут кактус Судова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6611
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вертайте вже дурка в Украину - харе вже позору.
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А можливо нехай спочатку пройдуть вибори і Зєля побачить конкрентну розкладку сил у Раді?
Тай ми з розуміємо, з ким він,Вакарчуком чи Медвечуком.
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Беня уже за все пояснил, но зебилы упорно жрут кактус
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Какой , плять , КС ?!

Это же всегда была подстилка под власть ... Под любую власть ложились и ложаться !

Только через новую Раду !
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Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити майбутній президент Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6941 Судова реформа: що має зробити новий президент
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Реформировать суд через конституционный суд смахивает, как если залезть в сковородку и поджечь под ней огонь, ну серьезно? Как можно доверить реформировать суд союзному и полностью дискредитировавшему самого себя органу? Там же кучка продажных шкур, что они могут нареформировать?
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блаЗЕнь уже давно определился с перезапуском: Через ПОРТНОВА! Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 5797


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Вакарчук пусть поёт ,на большее там ума нет а медведчук пусть сидит ,он явный враг Украины и его место рядом с захарченко,гиви,моторолером,бесом,безмозговым и другими тварями ,была бы в Украине такая организация,как в Израиле Фонд Давида Розенталя,эта падаль давно бы червей кормила а так барыга только брехал и воровал а делал НОЛЬ !
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Ты бы с запятыми разобрался и с содержанием. Со всеми этими бесами, гиви и т.д. было покончено именно при порохе, что опровергает утверждение - "а делал ноль". Медведчук - слишком крупная фигура, чтобы просто так его съесть. Фонд Визенталя(речь, видимо о нем) занимается поиском известных нацистов, но не медведчуков(чего его искать, вот он, здесь). Но еще раз повторюсь, ты его так просто не съешь. Подавишься.
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ну, тогда ********* пусть и дальше наяривает на рояле - это единственное. что у него хорошо получается Судова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6173
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Цей Пилипенко в Венеціанську комісію був направлений чи то від овоча, чи то від комуняк (скоріше від останніх, тому що від ригів була Ставнійчук). Від опозиції на той час представником України в комісії був нинішній суддя КС Сергій Головатий...
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вертайте вже дурка в Украину - харе вже позору.
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Перезапустіть її через Богдана - той п.здобол має відповіді на всі питання.
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е в мене одна прамблема десь там позаду тай
не вгамовуеться - биль якасть стоить..
от думаю ваше выбране дурко я мене по сраци погладыть то вгамуеться вже биль?
чи то люды брешуть?
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Судебная реформа в Украине идет 18лет!!! С 2002 года! Все идиоты дорвавшись до власти занимаются одним и тем же. Меняют конституцию, проводят судебную реформу, меняют названия министерств. Оставьте в покое суды и конституцию. Как было телефонное право, так и будет. Как были взятки так и будут. Саакашвілі с 2015 года в Украине, с годичным проживанием в Голландии, а суд говорит, шо он 5 лет беспрерывно живет в Украине.
Хоть реформируй суд хоть нет, он за деньги признает Саакашвілі уже президент ом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСудова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко
 
 
 
 
 
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