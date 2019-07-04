EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, За кордоном
  1041  11
Все про:ПАРЄ (550) Польща (1836) МЗС Польщі (95) Чапутович (58)

 МЗС Польщі в травні проголосувало за декларацію, яка відкривала шлях до повернення РФ в ПАРЄ в червні: "Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності Ради Європи"

Проти декларації, яка відкривала шлях для Росії в питанні відновлення права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи під час засідання Комітету міністрів Ради Європи 17 травня цього року голосували Україна, Литва і Грузія. Польський уряд на чолі з міністром закордонних справи Яцеком Чапутовичем був "за".

17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, яка дозволила пізніше відновити повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це пише видання Onet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Проти цієї декларації виступали Україна, Литва і Грузія, польський уряд був "за". Заяву глав МЗС країн Ради Європи в ході засідання в Гельсінкі підтримав міністр закордонних справи Яцек Чапутович. Цю інформацію виданню підтвердили в МЗС Польщі.

Саме голосування в ПАРЄ 25 червня стало наслідком рішень, прийнятих 17 травня в Гельсінкі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

"Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності та значущості Ради Європи, яка протягом багатьох місяців відчуває політичні, фінансові та інституційні кризи. Польща підтримала це рішення, зокрема, підтримала організацію системи моніторингу в Раді Європи", - сказали виданню в МЗС.

.Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135632
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поляки это исторический враг Украины ,что они и подтвердили !
 показати весь коментар
 
Це так. Їм Бандера постійно муляє, хоча Сталін з Гітлером ту Польщу раком поставили за два тиждні.
 показати весь коментар
 
 
и что? начнем воевать с поляками или смысл этого анонса от Гордона
 показати весь коментар
 
А кто у нас 17 мая еще был президентом? Поговорим теперь о потужном дыпломате, который удерживал антироссийскую коалицию?
 показати весь коментар
 
 
У вас там у зебілів хоть хтось логічно мислити вміє. Коли почався розвал коаліції в Європі? Відповідь: після нового року, коли ЄС побачили, що, згідно соціол. досліджень, наступним Президентом України буде клоун, лозунги якого: "мир любой ценой", "мы перестанем стрелять", "надо разговаривать", "война выгодна действующей украинской власти". Ніхто не буде піддержувати державу, яка не хоче захищатись. Ви це, зебіли, зробили разом.
 показати весь коментар
 
Якщо Польща є частиною Євросовка, а Євросовок є союзником Московії, то цілком логічно та закономірно, що поляки підтримали РФ в ПАРЄ.
 показати весь коментар
 
Само собою, владзі подивились на 73%зебілів, які разом дозволили їм це зробити... Тільки вони помилились: чуть погодя зебілам дійде, як їх з "Г+Г" обісрали та об'...али
 показати весь коментар
 
и тут Зеля виноват, успел поляков научить...
 показати весь коментар
 
В уряді Польщі - винятково розумні і дуже далекоглядні люди, тверді прихильники демократії. Тому все, що тут робиться - робиться з чітким розумінням того, навіщо це робиться. В тому числі і будова нової могутньої бази НАТО, купівля десятків літаків F-35 та іншого озброєння найновіших поколінь, ********** модернізація армії. А також голосування Польщі за повернення Росії під вплив ще й ПАРЄ. Все це дає свої плоди, бо вола камінь точить. Санкції, заборона на експорт в Росію ******** технологій та матеріалів, обмеження її економіки якістю сировинного прилатку призводять до того, до чого мають вести.
 показати весь коментар
 
Думаю, після такого нагадувати полякам про роль кацапів у всіх поділах Польщі від Катерини, до Сталіна. Історія не вчить нічому.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМЗС Польщі в травні проголосувало за декларацію, яка відкривала шлях до повернення РФ в ПАРЄ в червні: "Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності Ради Європи"
 
 
 
 
 
 вгору