 МЗС Польщі в травні проголосувало за декларацію, яка відкривала шлях до повернення РФ в ПАРЄ в червні: "Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності Ради Європи"

17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, яка дозволила пізніше відновити повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це пише видання Onet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Проти цієї декларації виступали Україна, Литва і Грузія, польський уряд був "за". Заяву глав МЗС країн Ради Європи в ході засідання в Гельсінкі підтримав міністр закордонних справи Яцек Чапутович. Цю інформацію виданню підтвердили в МЗС Польщі.

Саме голосування в ПАРЄ 25 червня стало наслідком рішень, прийнятих 17 травня в Гельсінкі.

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"Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності та значущості Ради Європи, яка протягом багатьох місяців відчуває політичні, фінансові та інституційні кризи. Польща підтримала це рішення, зокрема, підтримала організацію системи моніторингу в Раді Європи", - сказали виданню в МЗС.

.Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.