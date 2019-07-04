 "Настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - Яценюк у Торонто

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, повідомили в пресслужбі НФ.

Говорячи про те, яку програму може втілювати нова українська влада і новий президент, Арсеній Яценюк зазначив: "У політиці немає магів. Представники влади - не чарівники, вони не можуть творити дива. Це дуже важливо зрозуміти усім - як у нашій країні, так і за її межами".

Він нагадав, що коли обійняв посаду Прем'єр-міністра в 2014 році, на єдиному казначейському рахунку було $10000: "У нас не було війська, не було поліції. Ми не мали газу, практично вичерпалася електроенергія, інфляція зростала неймовірними темпами, мінус 10% ВВП. Ми були на межі катастрофи. Але ми вижили".

"Я ніколи не скажу, що це моя заслуга. Це заслуга українського народу. Ми врятували нашу країну", - сказав він.

"Ми зробили те, що можемо. Чи можемо ми зробити більше? Сподіваюся, так. Саме тому я бажаю удачі президенту Зеленському", - зазначив лідер "Народного фронту".

"Наскільки я розумію, і новий президент, і новий уряд будуть робити практично те, що робили ми. Це така сама медична інструкція. Це такий самий економічний протокол. МВФ критикують в усьому світі. І що? Покажіть мені альтернативу. Альтернативи немає. У всьому світі критикують жорстку економію. І що? Можна витрачати тільки те, що заробили. Якщо витратите більше - будете неплатоспроможними… Якщо у вас закінчаться гроші, ви збанкрутуєте", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в України зараз є кілька ворогів: "Головним ворогом української держави є Російська Федерація. Крім цього, у нас є інші вороги - демагоги, популісти й безумці в політиці. У нас є ще один ворог - відсутність єдності в Європейському Союзі, відсутність єдності між США і ЄС, відсутність єдності всередині НАТО".

"Ми як країна твердо віримо, що настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - наголосив лідер НФ.

"Водночас ми звертаємося до наших партнерів проявити свою сильну політичну волю, підтримати Україну і одного разу - привітати нашу державу як одного з найсильніших членів ЄС і НАТО. Це вулиця з двостороннім рухом: і ви, і ми, зацікавлені в успіху України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цьогорічна подія в Торонто - уже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбувалися Лондоні в 2017 році та у Копенгагені в 2018-му.