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 Політика України
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Все про:членство в НАТО (232) Яценюк (1399)

 "Настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - Яценюк у Торонто

"Політичне лідерство - це виклик і для нового президента, і для нового парламенту, і нового уряду. Чи буде у них мужність показати результат. Чи зможуть вони провести потужні, можливо непопулярні, але необхідні реформи".

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, повідомили в пресслужбі НФ.

Говорячи про те, яку програму може втілювати нова українська влада і новий президент, Арсеній Яценюк зазначив: "У політиці немає магів. Представники влади - не чарівники, вони не можуть творити дива. Це дуже важливо зрозуміти усім - як у нашій країні, так і за її межами".

Він нагадав, що коли обійняв посаду Прем'єр-міністра в 2014 році, на єдиному казначейському рахунку було $10000: "У нас не було війська, не було поліції. Ми не мали газу, практично вичерпалася електроенергія, інфляція зростала неймовірними темпами, мінус 10% ВВП. Ми були на межі катастрофи. Але ми вижили".

"Я ніколи не скажу, що це моя заслуга. Це заслуга українського народу. Ми врятували нашу країну", - сказав він.

"Ми зробили те, що можемо. Чи можемо ми зробити більше? Сподіваюся, так. Саме тому я бажаю удачі президенту Зеленському", - зазначив лідер "Народного фронту".

"Наскільки я розумію, і новий президент, і новий уряд будуть робити практично те, що робили ми. Це така сама медична інструкція. Це такий самий економічний протокол. МВФ критикують в усьому світі. І що? Покажіть мені альтернативу. Альтернативи немає. У всьому світі критикують жорстку економію. І що? Можна витрачати тільки те, що заробили. Якщо витратите більше - будете неплатоспроможними… Якщо у вас закінчаться гроші, ви збанкрутуєте", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в України зараз є кілька ворогів: "Головним ворогом української держави є Російська Федерація. Крім цього, у нас є інші вороги - демагоги, популісти й безумці в політиці. У нас є ще один ворог - відсутність єдності в Європейському Союзі, відсутність єдності між США і ЄС, відсутність єдності всередині НАТО".

"Ми як країна твердо віримо, що настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - наголосив лідер НФ.

"Водночас ми звертаємося до наших партнерів проявити свою сильну політичну волю, підтримати Україну і одного разу - привітати нашу державу як одного з найсильніших членів ЄС і НАТО. Це вулиця з двостороннім рухом: і ви, і ми, зацікавлені в успіху України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цьогорічна подія в Торонто - уже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбувалися Лондоні в 2017 році та у Копенгагені в 2018-му.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135631
 
 
 Топ коментарі
 
Такий час то можливо і настане. Однак при чому тут пуля в лоба? Прокакав Крим, пограбував народ, отримав гідну оцінку від людей. Є Бабло, можна їздити по форумах.
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Ми вже вступили, просто вступили...
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Кроль,тебя бы послать матом...Но ты того не стоишь !
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Всі "бариги", "мародери", "кроликти" та інша "нечисть" каже про ВСТУП України в ЕС та НАТО. Ось тільки від нашого недонаполеона ми ще не разу про це не чули.
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Ми вже вступили, просто вступили...
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В зелене та бридке? Згоден, таки вступили.
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Липкое, вонючее и коричневое было лучше?))
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Отак би слухав і слухав... І про НАТО і про ЄС. Недонаполеон вам ще не те розкаже! До речі, а Зеленського не питали?
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Ну то поясни своєму зеленському-недонаполеону, що з ЕС і НАТО треба не тільки співпрацювати, а й намагатися вступати туди.
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Вступимо, обов'язково вступимо! Геть навіть питати не будемо.
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особливо Сеня багато зробив! Стоп. А шо ж він зробив?
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Такий час то можливо і настане. Однак при чому тут пуля в лоба? Прокакав Крим, пограбував народ, отримав гідну оцінку від людей. Є Бабло, можна їздити по форумах.
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"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция...2

...
Не будут делать то, что делали мы. Они пришли восстанавливать то, что было в 2013г.
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Чтоб восстановить экономику до уровня 2013 года нам потребуется 20 лет.
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При полном реванше рыгов, завернутом в зеленые сопли - понадобится 40 лет.
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ЕС и НАТО дело хорошее. Но ! Мы сами должны стать не хуже их. И тогда подумаем,вступать или не вступать. Может проще и дешевле просто иметь их базы на нашей территории. А инвестиции делать только в экономику.
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А нарот проголосував за кловуна-малароса. Сєня, чому так?
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Не благодарный народ попался сивачолому гетьману
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А почему этот урод до сих пор ни на нарах ? "Наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - Яценюк в Торонто - Цензор.НЕТ 2843
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Яйцанюх и Пидорошенко будут в соседних камерах рассказывать через стенку друг другу байки про фуфайки. Ворюги несусветные и циники.
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Ой, а Рюкзакова-Авакова ты типерь в попу цылуешь?
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Яценюк Умный!!!
Вот нам бы такого ЗЕ!!!! Мы бы завтра были в НАТО!!!!
Но вокруг все хотят ГЫ-ГЫ-ГЫ!! Термос - вместо ТОМОСА!!! и ГЫ_ГЫ_ГЫ!!!
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"Арсений Яценюк подчеркнул, что у Украины сейчас есть несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ".
Молодец Сеня!
Только вот попытки общения с народом у тебя провальные....
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хорошо шпарит...без бумажки... не то что... ))))
а в целом... за какие тугрики ты живешь, Сеня?
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Ой, пане Яценюк, ми вже вступили. Та так вступили, що вступили так вступили...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - Яценюк у Торонто
 
 
 
 
 
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