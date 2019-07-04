 Клюєв не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем, - звернення ГО Родини "Небесної Сотні" до Богдана

Як інформує Цензор.НЕТ, своє звернення вона розмістила в Фейсбуці.

"Ми, рідні загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента Андрія Богдана, який сьогодні захищає вбивць наших дітей та чоловіків. Який вважає, що боротьба проти сепаратистів – це "передвиборчий піар".

Клюєв – це не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі як він зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це – очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень.

Ми можемо прийти до вашого нового офісу, щоб подивитися вам в очі, але ви свої навряд чи зможете підняти і подивитися в наші. Ми можемо з вами поїхати до госпіталів, куди досі доставляють наших поранених бійців з фронту. Подивіться в їхні очі. По який бік фронту ви знаходитесь, пане Богдане?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю Авакова і Баканова дати всю необхідну інформацію, - Богдан прокоментував реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами

Ми ніколи не змиримося з тим, щоб убивці, відсидівши п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися НАРОДНИМИ депутатами. Це плювок в очі НАРОДУ! Це цинічне знущання над НАРОДНОЮ пам’яттю.

І запам’ятайте, пане Богдане, Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас.

Слава Україні! Смерть ворогам!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Богдан звинуватив Порошенка в організації протесту проти реєстрації Клюєва кандидатом у президенти. За його словами, таким чином п'ятий глава держави намагається відвоернути увагу від аудиту своєї діяльності.