 Клюєв не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем, - звернення ГО Родини "Небесної Сотні" до Богдана

Як інформує Цензор.НЕТ, своє звернення вона розмістила в Фейсбуці.
"Ми, рідні загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента Андрія Богдана, який сьогодні захищає вбивць наших дітей та чоловіків. Який вважає, що боротьба проти сепаратистів – це "передвиборчий піар".
Клюєв – це не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі як він зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це – очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень.
Ми можемо прийти до вашого нового офісу, щоб подивитися вам в очі, але ви свої навряд чи зможете підняти і подивитися в наші. Ми можемо з вами поїхати до госпіталів, куди досі доставляють наших поранених бійців з фронту. Подивіться в їхні очі. По який бік фронту ви знаходитесь, пане Богдане?
Ми ніколи не змиримося з тим, щоб убивці, відсидівши п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися НАРОДНИМИ депутатами. Це плювок в очі НАРОДУ! Це цинічне знущання над НАРОДНОЮ пам’яттю.
І запам’ятайте, пане Богдане, Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас.
Слава Україні! Смерть ворогам!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Богдан звинуватив Порошенка в організації протесту проти реєстрації Клюєва кандидатом у президенти. За його словами, таким чином п'ятий глава держави намагається відвоернути увагу від аудиту своєї діяльності.
п.с. Я теж коли йду по вулиці і зустрічаю чотирьох людей, перше про що з сумом думаю - що серед них один нормальний і три зебіла))
Далі: треба мати досить широкі погляди, щоб вважати, що Зеленський був обраний Президентом лише через тупість (дебільність, зраду, зебільність та т.і.) значної частини населення. Так просто не буває. Якщо чинний на той час Президент Порошенко отримав таку нищівну поразку, то його прибічники і він сам принаймні повинні мати мужніть визнати, що до цього призвела низка помилок, а не лише тупість опонентів.
Не думаю, що в розвинених країнах відносні частини розумних та дурних людей якось відрізняються від того, що ми маємо в Україні. Але життя відрізняється значно. Отже, чи не варто пошукати джерела необлаштованості, бідності, стагнації розвитку нашої Держави у чомусь іншому, ніж у банальній дурості опонентів. Чи так вже приємно вважати себе розумним та проникливим знатоком життя?
Поважайте людей з іншою думкою, серед них точно багато розумних та адекватних. Та краще облиште ці слова: "Зебіл", "Зелебоба", "порохосос" та т.і. Підкреслюючи так свою витонченість та виключний розум, Ви лише поглиблюєте конфронтацію, якої так прагнуть наші справжні вороги.
І взагалі наші військові теж переважна, я б навіть сказав тотальна, більшість проголосували за зеленського. Цей нонсен у мене просто в голові не укладається.
редко когда бывает, что сын идет на отца, а отец на сына - исключение
Майдан победил не на выборах, и никогда не сможет победить не выборах
И наоборот - коррумпированные чинуши победу Порошенко тогда восприняли с большим облегчением - как "своего человека".
Порошенко был уступкой антимайдану для объединения Украины - поэтому он и дал антимайдану право выбора, т.е. автоматическую по сути победу. При этом он сам прекрасно осознавал и говорил, что "точка невозврата" не пройдена. Он поступил сугубо по правилам надеясь, что и с ним поступят по правилам. В чем я очень сомневаюсь.
Хотя допускаю, что у П. есть план Б. - помните:
"через рик?"
Да и собственно майдан и антимайдан также неоднородны.
Как абсолютно не однородны и те, кто выбирал Порошенко и Зеленского. Напомню, что в первом туре за Зеленского проголосовала в основном молодежь - более 55% избирателей до 30%. Молодежь - это явно не основной ресурс антимайдана, но молодежь обладает наибольшей тягой к реформам, изменениям, наибольшим авантюризмом - то есть качествами, необходимыми для Майдана.
Примерное количество активной + пассивной части реального антимайдана в Украине - около 15% - это электорат Бойко-Вилкула-Мертведчука-Шуфрича и тп. Противоположный лагерь - это, например, и ярые националисты, и активные сторонники европейских ценностей - и те, и другие по-идее на стороне Майдана, но они по многим вопросам оказываются по разные стороны баррикад.
Называть электорат именно Зеленского, то есть не 73% протестного голосования второго тура, а именно 33% проголосовавших за него в первом туре антимайданом - абсолютно не верно - ибо вектор, который декларирует Зеленский - именно в сторону ЕС и НАТО.
Ишь, порохоботы..
Более того, Каломоев управляет страной через Богдана/Портнова (дружка Богдана), а Зелена шмаркля лишь торгует лицом
Я тобі українською мовою написав, щоб ти не ровняв по собі нормальних людей, що пишуть свою власну думку та не мають над собою керівництва.
Ще один маленький штрих. Як Богдан в своєму інтерв'ю говорить про «компроміси» із Донбасом? А так: «Так что, давайте тогда еще 15 тысяч человек угробим?». Розумієте, про що це? Людина, яка не сповідує російську версію подій, ніколи в житті так не скаже. Бо всім нам зрозуміло: напад на Україну та загибель українців - відповідальність Росії та Путіна.
Коли людина говорить про «угробим» - вона фактично має на увазі те, що Україна угробила людей. Що відповідальність за війну - на нашій державі. Так міг би сказати Медведчук. Але чуємо це від прогресивної нової команди.
Із цього можна зробити простий та логічний висновок - нова прогресивна команда наскрізь ватна. І хоча може вона декларує щось інше, з підсвідомості лізе саме це. Огидна малоросійшина та галактичне невігластво.
Джерело: блог Сергія Висоцького
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/svysocky/nova-progresivna-komanda-zelenskogo-je-naskriz-vatnoyu-606331.html
"Ключова задача ОП - це скасувати закон про люстрацію до 21 липня. Бо з 22 липня Конституційний суд йде у відпустку. А після виборів буде формуватися уряд. І очевидно в уряд хочуть потрапити люстровані станом на зараз чиновники ще часів Януковича. Ці люди хочуть прилетіти з Москви в Україну, вони хочуть посісти тут ключові посади в державі. Треба розуміти, що тоді Москва фактично повернеться в українську владу, і це буде гібридне захоплення української влади", - наголосила Вікторія Сюмар.
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Що ви хочете від зебілів? Вони ж такі зебіли, від юзера до клована...
Навіть немає слів, щоб сказати свою точку зору по факту реестрціі Шарія і Клюєва....Одні матюки...
Це як раз, ступінь неповаги до тисяч загиблих на цій війні, яку розв'язали такі як вищевказані ...
Це що ? Як це розуміти? Провокація, чи намагання перевірити міць
нервів тих, хто воював за незалежність нашої України останні 5 років?
Чи змогли б панове зі складу ЦВК, пояснити ветеранам АТО - як вони приймали такі рішення????
Це маніпуляції, якими намагаються розхитати сітуацію всередині країни!!
Шановні «поки» члени Центральноі виборчої комісії , звертаюсь до Вас -
не провокуйте своїми рішеннями тих, хто Вас захищав на Сході України
останні п'ять років!
Поплічники розстрілу Майдану, п'ять років
переховувалися від українського правосуддя на окупованій підконтрольній
бойовикам території- а тепер Ви, « освятили» їх намагання сховатися за
мандат від покарання!!!
Все що відбувається, крок до Руїни!
Ваш крок може бути спусковим механізмом етапу, коли перестає працювати суд юридичний, а починають працювати інші..
Ваш крок, саме той, якого бажає наш ворог - ворог, який шостий рік рве спокій діточок, мам, родин Донбасу та всієї України.