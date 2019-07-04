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 Поліція кваліфікувала підрив трактора в замінованому лісі біля Станиці Луганської як теракт. ФОТО

Поліція Луганської області попередньо кваліфікувала підрив трактора в замінованому лісі біля Станиці Луганської як теракт.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу залізничної станції Іллєнко Станично-Луганського району, під час гасіння лісової пожежі і створення загороджувальних смуг на невстановленому вибуховому пристрої підірвався трактор під керуванням 34-річного місцевого мешканця. Чоловіка з мінно-вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні", - повідомили в поліції.

Поліція кваліфікувала підрив трактора в замінованому лісі біля Станиці Луганської як теракт 01

Зазначається, що нині вирішується питання про внесення відомостей до реєстру за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Поліція кваліфікувала підрив трактора в замінованому лісі біля Станиці Луганської як теракт 02

Нагадаємо, 3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території замінованого Піщаного лісництва виникла пожежа лісової підстилки. Під час пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135626
 
 
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