 Поліція кваліфікувала підрив трактора в замінованому лісі біля Станиці Луганської як теракт. ФОТО

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу залізничної станції Іллєнко Станично-Луганського району, під час гасіння лісової пожежі і створення загороджувальних смуг на невстановленому вибуховому пристрої підірвався трактор під керуванням 34-річного місцевого мешканця. Чоловіка з мінно-вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні", - повідомили в поліції.

Зазначається, що нині вирішується питання про внесення відомостей до реєстру за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Нагадаємо, 3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території замінованого Піщаного лісництва виникла пожежа лісової підстилки. Під час пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян