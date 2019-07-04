 Україна втратила багатомільйонні інвестиції через власне "кривосуддя", - блогер

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український блогер Михайло Шнайдер, повідомляють Українські новини.

"...у травні цього року національна поліція закрила кримінальне провадження щодо вищезазначених осіб... у зв'язку з відсутністю доказів. Правда вражає? Цілих п'ять років людей тягали по судах без будь-яких доказів і підстав", - пише він.

Шнайдер нагадує, що "гучна історія" радіопередавального центру в Броварах Київської області почалася ще кілька років тому: "Тоді на всю Україну пролунало розслідування справи про нібито захоплення земельної ділянки площею 94 гектари і знищення нібито "стратегічного" підприємства - радіпередавального центру, вартістю нібито 120 мільйонів гривень".

Насправді радіопередавальний центр є банкрутом ще з 2004 року, його матеріальна база не модернізувалася з 70-х років минулого століття, а радіочастоти передавалися ще на ламповому обладнанні.

Щоб земля під непрацюючим центром не простоювала, депутати Броварської ради планували віддати її під будівництво фармакологічного підприємства відомого у всьому світі концерну Bayer. Однак відкрите судочинство не дало можливості втілити проект у життя.

"По факту ми маємо втрачені інвестиції і зіпсовану репутацію безлічі невинних людей. І все це завдяки "прекрасній" роботі наших "доблесних" правоохоронних органів. Ось таке "кривосуддя по-українськи". З яким пора закінчувати раз і назавжди", - констатує Михайло Шнайдер.

Нагадаємо, у 2013 році Головне слідче управління Національної поліції проводило досудове розслідування справи про захоплення в 2013 році земділянки площею 94 га і знищення Радіпередавального центру в Броварах, вартістю близько 120 млн гривень. Підозри були висунуті юристам і адвокатам Анатолію Гуньку, Тарасу Лавриненку, Ігорю Калиниченку, а також колишньому виконувачу обов'язків Держгеокадастру в Київській області Станіславу Губіну, ексарбітражному керуючому і директору радіопередавальних центрів Сергію Буличову, ексголові Держспецзв'язку Геннадію Рєзнікову і колишньому в.о. керівника Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтину Захаренку.

Однак у 2019 році кримінальне провадження було закрито "у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді і вичерпанням можливості їх отримати".

Броварський радіомовний центр, будівництво якого почалося в 1931 році, складався з 2 веж-антен і 10 малих радіоекспериментальних веж. Потужності підприємства входили до мобілізаційного плану держави на випадок війни чи надзвичайної ситуації. У 2013 році центр був демонтований.