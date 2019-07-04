 Україна втратила багатомільйонні інвестиції через власне "кривосуддя", - блогер

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український блогер Михайло Шнайдер, повідомляють Українські новини.
"...у травні цього року національна поліція закрила кримінальне провадження щодо вищезазначених осіб... у зв'язку з відсутністю доказів. Правда вражає? Цілих п'ять років людей тягали по судах без будь-яких доказів і підстав", - пише він.
Шнайдер нагадує, що "гучна історія" радіопередавального центру в Броварах Київської області почалася ще кілька років тому: "Тоді на всю Україну пролунало розслідування справи про нібито захоплення земельної ділянки площею 94 гектари і знищення нібито "стратегічного" підприємства - радіпередавального центру, вартістю нібито 120 мільйонів гривень".
Насправді радіопередавальний центр є банкрутом ще з 2004 року, його матеріальна база не модернізувалася з 70-х років минулого століття, а радіочастоти передавалися ще на ламповому обладнанні.
Щоб земля під непрацюючим центром не простоювала, депутати Броварської ради планували віддати її під будівництво фармакологічного підприємства відомого у всьому світі концерну Bayer. Однак відкрите судочинство не дало можливості втілити проект у життя.
"По факту ми маємо втрачені інвестиції і зіпсовану репутацію безлічі невинних людей. І все це завдяки "прекрасній" роботі наших "доблесних" правоохоронних органів. Ось таке "кривосуддя по-українськи". З яким пора закінчувати раз і назавжди", - констатує Михайло Шнайдер.
Нагадаємо, у 2013 році Головне слідче управління Національної поліції проводило досудове розслідування справи про захоплення в 2013 році земділянки площею 94 га і знищення Радіпередавального центру в Броварах, вартістю близько 120 млн гривень. Підозри були висунуті юристам і адвокатам Анатолію Гуньку, Тарасу Лавриненку, Ігорю Калиниченку, а також колишньому виконувачу обов'язків Держгеокадастру в Київській області Станіславу Губіну, ексарбітражному керуючому і директору радіопередавальних центрів Сергію Буличову, ексголові Держспецзв'язку Геннадію Рєзнікову і колишньому в.о. керівника Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтину Захаренку.
Однак у 2019 році кримінальне провадження було закрито "у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді і вичерпанням можливості їх отримати".
Броварський радіомовний центр, будівництво якого почалося в 1931 році, складався з 2 веж-антен і 10 малих радіоекспериментальних веж. Потужності підприємства входили до мобілізаційного плану держави на випадок війни чи надзвичайної ситуації. У 2013 році центр був демонтований.
бо воно ні до чого не пристосоване, окрім блюзнірства
нах нужны енти известицыи??
построили уже в тернополях-львовах енти ынвест
зарплата 200 евро.
в немеции-2000 евро - в 10 раз выше.
какая польза от них ??
еще такие же ынвесторы скупили укр облигацыи под 18,5% годовых-польза какая? ну для кипра и бальшая, а кипр - енто тот же ахметов-мальдивский и прочая рвань.
еще какие ынвестиции??
любые, все одно
зарплата в 10 раз меньше, чем в эвропах,
землю отравят куриными отходами, недра вывезут-газ продадут тупому населению-через субсидеи.
и сидите тут подыхайте с вашим безвизом.
От з ходу гуглиться: фуджікура різноробочий - від 8500 грн. Різноробочий - це найменш кваліфікована і найбільш низькооплачувана посада.
https://www.work.ua/jobs/3492284/
єслі би у гівноблогера були б хоч якісь мізки і талант, то б у нього був би якийсь рейтинг і популярність, і всі б його знали
правда, тепер в нього той рейтинг з'явиться, дякуючи тупорилим журнашлюхам, що пропіарили його висер у своїх помийних виданнях
" 1 жовтня 2013 року мер Броварів Ігор Сапожко та депутати від Партії регіонів, які складали більшість Броварської міської ради проголосували за демонтаж Броварського радіопередавального центру та продажу під забудову родичу російського прем'єра Дмитра Медведєва Віктору Поліщуку земельної ділянки в 96 га, на якій він знаходився.[1][2] Був здійснений повний демонтаж радіовеж та передавального центру, потужності якого входили до мобілізаційного плану держави на випадок війни чи надзвичайної ситуації. Лише броварські передавачі, зокрема унікальний «Борей», могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України, тобто єдині хто могли вести радіомовлення та глушити ворожі передачі в майбутній зоні проведення АТО та окупованому Криму.[3]" .
Тобто замішані військові,депутати,геокадастр(і може трошки-фсб). А от дійсно варте уваги-що відкупитись від мєнтів змогли лише після президентських виборів.