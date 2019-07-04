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 Політика України
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Все про:Нацполіція (7786) Гройсман (3486) Олександр Сирський (14)

 В Україні відзначають День Національної поліції

Сьогодні, 4 липня, відзначають День Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З професійним святом поліцейських привітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"В умовах російської агресії проти нашої держави та суспільних змін, які відбуваються в Україні, на поліцію покладається підвищена відповідальність. Захист правопорядку в таких обставинах вимагає чітких і рішучих дій, високого професіоналізму і застосування найсучасніших підходів, що використовуються провідними правоохоронними органами світу", - йдеться в привітанні прем'єра, опублікованому на сайті уряду.

Гройсман також зазначив, що реформа Національної поліції є важливою складовою реформи правоохоронних органів та правоохоронної системи загалом: "Наша мета – формування стабільного, ефективного, сучасного правоохоронного органу за західними зразками, діяльність якого відповідатиме вимогам суспільства та очікуванням громадян".

"Бажаю працівникам Національної поліції подальшого професійного зростання, служіння інтересам суспільства і всіх гараздів", - додав глава уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Водночас у своєму привітанні з нагоди Дня Нацполіції України командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський наголосив, що представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил втілюють основний принцип діяльності правоохоронних органів - служити і захищати: "Ви пов’язали своє життя з надзвичайно відповідальною, ризикованою, важкою та важливою справою – служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання допомоги кожному громадянину нашої країни, який її потребує. Приємно відзначити, що у повсякденній роботі Ви демонструєте високий професіоналізм, мужність, відданість справі, Присязі та службовому обов’язку".
"Сердечно бажаю Вам успіхів у професійній діяльності. Зокрема, подальшій боротьбі із злочинністю задля забезпечення стабільності та дотримання правопорядку, нових досягнень і звершень в ім’я миру і процвітання нашої України. Щиро зичу Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над землею, благополуччя та злагоди", - написав командувач ОС.

Нагадаємо, Указ про професійне свято поліцейських підписав п'ятий президент України Петро Порошенко лише рік тому, попри те, що закон "Про Національну поліцію" Верховна Рада ухвалила ще в 2015 році.

4 липня чотири роки тому перші співробітники нової поліції, зокрема патрульні, склали присягу на Софійській площі в Києві.

Близько місяця патрульна поліція працювала в столиці України в тестовому режимі, після чого поліцейські вийшли на вулиці Львова та Одеси. Процес запуску нової поліції в містах України тривав майже рік.

В Україні відзначають День Національної поліції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135621
 
 
 Топ коментарі
 
Менты остались ментами. Реформа провалена. Сабаков словно не при делах. Пользы от ментов - ноль.
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Сегодня на улицах будет полно бухих и не адекватных ментов.
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Главное как отметят шоб за приусы не садились)))
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Самая неблагодарная служба, если служишь честно.
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В рамках наших кривоохранительных органов это несовместимые понятия.
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К примеру, сейчас кто то несет службу под солнцепеком в зоне ООС, в Чернобыле, в твоем городе. А записать всех под одну гребенку столь же логично, как утверждать, что все женщины шлюхи
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Интересно, если сегодня суд оправдает Труханова, Порошенко призовет соратников выйти на Майдан против российского реванша?
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1.Оправдает
2. Вряд ли, и так затеял ржачный клоунадный майдан против решения суда и ЦВК, которые сам же и реформировал
Петрусь протестует против самого себя, а песики его активно поддерживают на диване
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Как работает полиция в Молдове:

У Молдові наклали арешт на всі активи олігарха Плахотнюка
Доречі, Плахотнюк є другом і бізнес-партнером Порошенко

В Украине отмечают День Национальной полиции - Цензор.НЕТ 4342
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Я бы на вашем месте сегодня (особенно вечером) по улицам с оглядкой ходит - помимо компаний пьяных мусорил будет ещё их свиномордое начальство на крузаках, которые будут после пары бутылок водки возвращаться в свои дворцы и могут переехать вас на переходе.
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Це той день, коли зелена влада могла би відправити Авакова у відставку. Але те, що вони його утримують дуже красномовно говорить про нову владу.
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Ты же гавнюк сам лично ,сабакава оберегал пять лет от критики !
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И подымать нечего. Я помню. Не стоишь ты такой щепетильности.
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Тобто брешеш. Я завжди пояснював, що Аваков юліна людина, а такого ж Яценюка використали. Це все було, зебобік. Не хочеш доводити, то не бреши.
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у Авакова зараз набагато більше сили та ваги, ніж у Йулі. Це вона може бути його людиною, якщо він дозволить
вертайся в реалії
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Верховна Рада - зелена? Знову обкурився?
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Подання від президента, а він обійшов це питання. А взагалія з тобою розмову припинив. Тому далі лише спам.
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Клімкіна не обійшов Луценка не обійшов, і що? В Україні відзначають День Національної поліції - Цензор.НЕТ 1890
розмову припиняю - типова кацапська поведінка
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Менты остались ментами. Реформа провалена. Сабаков словно не при делах. Пользы от ментов - ноль.
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Не нуль, а великий мінус, зебобік. Чому його твоя зелена влада не відправить у відставку?
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яким чином? петрусьова більшість у Пардаменті Авакова підтримує
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Я такой же зебобік, как ты фанат Саакашвили ))
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Тоді твоїмисловами, що ти не вартий такої скрупульозності.
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Якщо титак вважаєш, а Аваков юліна людина, то я просто не міг бути за нього🤗 Яценюка, як юліного зливного бачка я не підтримую. Тому я ніколи не був за Авакова, а за його відстаку агітував багато разів. Тому твій коментар про мене брехливий.
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Авакав пять лет работал на порошенко,поэтому ты помалкивал. И защищал его .Хоть и от моих нападок.
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Брехня, бо Аваков працював на юлю. Не лінуйся і знайди мої коментарі.
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Сегодня на улицах будет полно бухих и не адекватных ментов.
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мои поздравления
https://www.youtube.com/watch?v=CTJQf4itVLg
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