 "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію

Про це в коментарі InfoResist заявив ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, інформує Цензор.НЕТ.
Москаль вважає вживання нецензурної лексики ефективним механізмом досягнення результату.
"Є такі люди, які не розуміють людської мови. Сказав їхньою мовою - один одного зрозуміли. І все пішло і налагодилося. Ну невже немає в суспільстві сьогодні більшої проблеми, ніж займатися цими дурницями?! Ще й знаючи, що цей парламент не буде розглядати цей законопроект. Це називається, як у радянські часи: відволікання народу від соціальних проблем", - вважає Москаль.
За його словами, це питання давно врегульовано українським законодавством.
"Нецензурна лайка в громадських місцях карається штрафом. Пам'ятаєте, колись за це саджали на 15 діб", - додав він.
На зауваження про те, що його за публічні різкі виступи ніхто не карав, Москаль зазначив, що не знає чому не штрафують.
"Оштрафувати може тільки суд. А весь парламент не заслуговує нецензурної лайки? Його робота, як вона оцінюється громадянами України? Тільки в нецензурній формі", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).
Звісно він проти.
Ахах. Вполне ожидаемо. Москаль красава. Он же матами порой разговаривает.
Источник: https://censor.net.ua/n3135619
Из моего жизненного опыта "матом разговаривают" (именно разговаривают, а не матерятся) следующие категории граждан:
- гопники (алкаши, наркоманы и пр. подобные слои общества)
- не.... ммм... удовлетворенные по одной стороне жизни дамы
- люди, которые вынуждены так разговаривать по специфике работы, иначе их просто не поймут.
Вероятно, последнюю категорию и подразумевает Москаль.
На обычном человеческом языке эти люди просто не поймут, а что, собственно, от них хотят.
Скажите им: "Машина нагружена достаточно. Поехали", - и на вас посморят, как "баран на новые ворота". Скажите им <могу написать нужную фразу, там, собственно, вариации одного глагола, но воспитание не позволяет> - и сразу все встанет на свои места.
Другое дело, что с такой публикой, которыми, как правило, были самые низкоквалифицированные работяги на "стройках социализма", вынужден общаеться Москаль, что несколько удивляет подбору кадров.
Одна дура выдвинула тупой бредовый з-н..... Неделя бурного обсуждения ее идиотизма в газетах и ТВ с серьезным лицом!
Нас от чего то отвлекают?
Или на ТВ и газетах - идиот на идиоте! Больше тем нет? Покатайтесь на Киевском море.... Поузнавайте кому принадлежат дачки на берегу.....
Ну і добре.
Мені цього вистачає.
Тато з сином ремонтують тин. Аж раптом батько молотком потрапляє собі в пальця і як закричить: Ойййй!, а маленький синок і каже: Егеж блдь, тото?
бабочек ловить... масса вариантов!
Відволікають увагу ПЕСцики різною хєрною!
😁