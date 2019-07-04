 "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію

Про це в коментарі InfoResist заявив ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, інформує Цензор.НЕТ.

Москаль вважає вживання нецензурної лексики ефективним механізмом досягнення результату.

"Є такі люди, які не розуміють людської мови. Сказав їхньою мовою - один одного зрозуміли. І все пішло і налагодилося. Ну невже немає в суспільстві сьогодні більшої проблеми, ніж займатися цими дурницями?! Ще й знаючи, що цей парламент не буде розглядати цей законопроект. Це називається, як у радянські часи: відволікання народу від соціальних проблем", - вважає Москаль.

За його словами, це питання давно врегульовано українським законодавством.

"Нецензурна лайка в громадських місцях карається штрафом. Пам'ятаєте, колись за це саджали на 15 діб", - додав він.

На зауваження про те, що його за публічні різкі виступи ніхто не карав, Москаль зазначив, що не знає чому не штрафують.

"Оштрафувати може тільки суд. А весь парламент не заслуговує нецензурної лайки? Його робота, як вона оцінюється громадянами України? Тільки в нецензурній формі", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"