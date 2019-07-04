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 Політика України, Суспільство
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Все про:Богомолець (56) ВР (5089) законопроект (684) Москаль (191)

 "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію

Законопроєкт Ольги Богомолець "Про протидію лихослів'ю" має лише передвиборчі цілі.

Про це в коментарі InfoResist заявив ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, інформує Цензор.НЕТ.

Москаль вважає вживання нецензурної лексики ефективним механізмом досягнення результату.

"Є такі люди, які не розуміють людської мови. Сказав їхньою мовою - один одного зрозуміли. І все пішло і налагодилося. Ну невже немає в суспільстві сьогодні більшої проблеми, ніж займатися цими дурницями?! Ще й знаючи, що цей парламент не буде розглядати цей законопроект. Це називається, як у радянські часи: відволікання народу від соціальних проблем", - вважає Москаль.

За його словами, це питання давно врегульовано українським законодавством.

"Нецензурна лайка в громадських місцях карається штрафом. Пам'ятаєте, колись за це саджали на 15 діб", - додав він.

На зауваження про те, що його за публічні різкі виступи ніхто не карав, Москаль зазначив, що не знає чому не штрафують.

"Оштрафувати може тільки суд. А весь парламент не заслуговує нецензурної лайки? Його робота, як вона оцінюється громадянами України? Тільки в нецензурній формі", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135619
 
   
 Топ коментарі
 
Красава!! Поддерживаю!!))
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Ну Москаль як скаже, так потім на цитати розбирають!
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Для Москаля нужно сделать исключение в законе)))
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Москаль без матюка і хвилини не проживе.
Звісно він проти.
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Никто и не сумлевался, что Геныч против дематюкации будет 😁
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ось тут коротко і ясно, а головне все правда

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации - Цензор.НЕТ 4099
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Например, с кацапами можно только матом - они по-другому не понимают.
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Ну Москаль як скаже, так потім на цитати розбирають!
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Москаля задили за живое, и он впервые поддержал Супрун.
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...Москаль выступил против закона о дематюкации.


Ахах. Вполне ожидаемо. Москаль красава. Он же матами порой разговаривает. "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации - Цензор.НЕТ 490
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К сожалению в наше время порой без такого образа мышления не обойтись.
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Москаль хай краще наведе порядок в області, а то там якесь середньовіччя.
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Москаль звільнився зразу після виборів. Наводь(те).
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Це добре, тому що був там ні до чого. Язиком молов, але нічого корисного не зробив.
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""Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось."
Источник: https://censor.net.ua/n3135619

Из моего жизненного опыта "матом разговаривают" (именно разговаривают, а не матерятся) следующие категории граждан:
- гопники (алкаши, наркоманы и пр. подобные слои общества)
- не.... ммм... удовлетворенные по одной стороне жизни дамы
- люди, которые вынуждены так разговаривать по специфике работы, иначе их просто не поймут.
Вероятно, последнюю категорию и подразумевает Москаль.
На обычном человеческом языке эти люди просто не поймут, а что, собственно, от них хотят.
Скажите им: "Машина нагружена достаточно. Поехали", - и на вас посморят, как "баран на новые ворота". Скажите им <могу написать нужную фразу, там, собственно, вариации одного глагола, но воспитание не позволяет> - и сразу все встанет на свои места.
Другое дело, что с такой публикой, которыми, как правило, были самые низкоквалифицированные работяги на "стройках социализма", вынужден общаеться Москаль, что несколько удивляет подбору кадров.
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Нередко и єнтєльігентам нужно мата загнуть для снятия короньі и ускорения процесса)))
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Интересует вопрос насчёт дам. Это ж какой стороной они не удовлетворены?
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А я вот так и не понял: под "человеческим" Москаль имеет в виду мат? Или все-таки литературный?
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Моя прабабця лаялась так (нар. 1897 року) - Щоб тобі руки вперед лопатками повивертало! Матюччя нам принесли кацапи після революції 17-го.
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это не маты, а проклятия какие-то, а маты имеют славянское происхождение, поэтому в украинском языке, как и любом другом славянском они есть
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Может, лучше " демоскализацию" нашей власти провести, включая персонально и Москаля?
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Вот если бы в конце Вашего предложения стояла фамилия "Зеленский", я б нажал "Нравится" "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію - Цензор.НЕТ 2130
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Как много провокаторов петеподобных на цензор.нете!
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Украинцам , которые обучают своих детей мове - президента слушать запрещено!
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бо он не украинский президент - и хорошему не научит...
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Это ..НЕПРАВИЛЬНО!!! На самом деле язык который мы с Вами называем матюками - искусственный язык нам навязанный. Разговаривают на нем ...зеленожопые. Смеяться Вам от этого, рыдать или радоваться - все равно. Это ИХ язык! Язык тех!!! , которые нас убивают, устраивают аварии, меняют климат, и стараются нас выжить из планеты.
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ще ніби осінь не прийшла а шизіки вже прокинулися "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію - Цензор.НЕТ 4304
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Кого Богомолець зібралась вчити? Головного москаля України!
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Пора Москалю опять повстречаться с журнашлюхами из "интерньюсван112" и прочих ватных помоек и продекламировать им свой легендарный спич.
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Ох-ть!
Одна дура выдвинула тупой бредовый з-н..... Неделя бурного обсуждения ее идиотизма в газетах и ТВ с серьезным лицом!
Нас от чего то отвлекают?
Или на ТВ и газетах - идиот на идиоте! Больше тем нет? Покатайтесь на Киевском море.... Поузнавайте кому принадлежат дачки на берегу.....
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Одно из самых странных ругательств, которое я слышал: моя покойная соседка по даче старая бабця ругалась козырной фразой: "Негодний хомяк!"
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я дуже вибачаюсь, але як держслужбовці в інших цивілізованих країнах обходяться без матюків?
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в інших цивілізованих країнах.. "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію - Цензор.НЕТ 3780 нам ще до цивілізації як до Місяця рачки
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ЗЕбіл це не матюк як і *****?
Ну і добре.
Мені цього вистачає.
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"каких лять реформ по дематюкизации вам ещё не хватает?" (С)
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Не надо подводить базу под грязный рот и мысли.Я еще не видел ни одного приличного человека - матершинника.Все с изъянами.Наши дети - губка.Чем раньше они услышат мат,тем меньше шансов у них стать совестливым человеком.Совесть стало синонимом неудачника.Нажаль.
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Я у житті зустрічав масу людей, котрі не матюкались, але були гнилими людьми. Думаю між матюччям і сумлінням нема особливої кореляції. Анекдот:
Тато з сином ремонтують тин. Аж раптом батько молотком потрапляє собі в пальця і як закричить: Ойййй!, а маленький синок і каже: Егеж блдь, тото? "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію - Цензор.НЕТ 4158
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Есть такие люди, которые занимают чужую должность. И придумывают сказки о волшебстве ,матерщины....
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Богомолец если я не ошибаюсь из медицины, не филолог? Так пусть законопроэкты вносит касательно здравоохранения
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Психосома́тика (грец. Ψυχή- душа і грец. σῶμα - тіло) - напрям у медицині (психосоматична медицина) та психології, що займається вивченням впливу психологічних (переважно психогенних) факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних (тілесних) захворювань. Згідно з основним постулатом цієї науки, основою є реакція на емоційне переживання, що супроводжується функціональними змінами і патологічними порушеннями в органах. Відповідна схильність може впливати на вибір органу або системи, що уражуються.
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Врач борется за чистоту украинского языка)))) она ж не в курсе что в украинском нет матюков, все матюки из русского, ей за чистоту русского нужно бороться, я даже могу подсказать в какой стране.
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дурня, майже всі кацапські матюки мають тюркське походження
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Мона і культурно послати-в нєвєдомыя дали или нахутор
бабочек ловить... масса вариантов!
Відволікають увагу ПЕСцики різною хєрною!
😁
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Быдло бандитская власть только матюгами могла свою гопоту заставить работать. Вот и вся власть имущих.
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Есть такие люди , которые живут и всю жизнь просят, что бы их убили. М Пьюзо. Крестный отец.
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Матюки є засобом руйнування інтимної сфери, яка власне й робить людину особистістю. Ви бачили якихось особистостей серед матюкливого русскаязичьнава стада? - ти што самий умний?! ти што граматний?! што ти умнічяєш?!...не так?...
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как там миховская кокапартия называется? - я бы за нее глушил...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію
 
 
 
 
 
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