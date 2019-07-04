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Все про:Карпати (79) отруєння (628)

 Вісім туристів у Карпатах госпіталізовано з отруєнням

У Верховинському районі Івано-Франківської області госпіталізовано з попереднім діагнозом "харчове отруєння" вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей. Серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5:00 04.07.2019 до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт, середнього ступеня важкості, госпіталізовано 8 осіб, з них 3 дітей, жителів Одеської та Кіровоградської областей, які в складі групи туристів 13 осіб відпочивали в гірській місцевості на території Верховинського району", - повідомляє управління ОДА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135617
 
 
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Кафе и говноеда , продаваемая в нём. Каждую неделю одно- два массовых отравления как результат отсутствия контроля и наказания со стороны государства за антисанитарию, просрочку, работу персонала без санитарных книжек... Бардак! Бизнесу теперь "не мешают" травить людей за их же собственные, немалые, деньги.
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В каждое кафе не посадишь круглосуточного инспектора...
Или это будет ОЧЕНЬ дорого стоить.
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- Не пий, чоловіче, воду з того потічка, бо туди всеньке село лайно зливає.
- Что вы говорите, дедушка? Не панимаю ничего.
- Кажу, черпай обома руками.
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От і я так одного разу вимушений був з потічка після корівок під Петросом води напитися, бо іншого варіанта не було. Дуже живіт болів, але сралося легко.
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