 Вісім туристів у Карпатах госпіталізовано з отруєнням

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5:00 04.07.2019 до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт, середнього ступеня важкості, госпіталізовано 8 осіб, з них 3 дітей, жителів Одеської та Кіровоградської областей, які в складі групи туристів 13 осіб відпочивали в гірській місцевості на території Верховинського району", - повідомляє управління ОДА.

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