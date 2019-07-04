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Все про:нещасний випадок (197) смерть (3408) ДСНС (1938)

 Від початку тижня на водоймах України загинули 22 особи, від початку року - 671, з яких 72 - діти, - ДСНС

22 українців загинули на водоймах країни тільки від початку тижня - з 1 по 4 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 3 липня на Волині, а саме поблизу с. Світязь Шацького району, під час купання в озері без нагляду батьків потонули 2 хлопчики 2010 та 2009 років народження.

Загалом за минулу добу Службою порятунку зафіксовано 10 випадків утоплення громадян у Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Донецькій та Львівській областях.

Так, від початку року на водоймах країни вже потонула 671 особа, з яких 72 - діти. При цьому врятовано 239 осіб, зокрема 33 дитини.

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Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. Щодо пригод за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають малюків без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135614
 
   
 Топ коментарі
 
Вотка, вотка что тьі натворила
Вотка, вотка тьі меня сгубила.
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Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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Как можно утонуть если вода держит тело? Я вот могу легко на спине час лежать на воде безо всяких усилий. А как не уметь плавать для меня это вообще не понятно.
Утонуть можно лишь в том случае, если у тебя ноги в тазике с цементом!!!
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Всё зависит от комплекции,физподготовки и банального умения плавать.Не своей смертью в Украине погибает тьма людей.Обидно.ДТП,пожары,утопления ,самоубийства,криминал и война.Станем лучше жить, меньше будем погибать и стремиться к смерти.
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ДТП,пожары,утопления ,самоубийства,криминал и война

и только в воду человек лезет сознательно...
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Если вода в желудке и в легких, плавучесть <0.
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Все це так, але ноги ідуть до низу. Чомусь. Так мона лежати лише в лимані (Бердянському), коли виходиш з води і на тобі з"являється шар солі при висиханні. Пересвідчився.
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Вотка, вотка что тьі натворила
Вотка, вотка тьі меня сгубила.
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Население бедное. Из развлечений популярно то что бесплатно - идти купаться, например.
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ты нереальный ипанат)) Купание это развлечение для всех.
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Это жопа, а Супрунша о прививках парит... швейцарское бабло отрабатывает.
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Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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Королевство небесное погибшим.....
Я невыносимо скорблю. Особенно за "мужиками" - вместо бить сепарастов в составе ООС, пьяное быдло лезет в грязную воду с воплем: Эээээ, смари как я магу ващет внатурет.......(буль-буль)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку тижня на водоймах України загинули 22 особи, від початку року - 671, з яких 72 - діти, - ДСНС
 
 
 
 
 
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