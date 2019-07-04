 "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи тримає він зв'язок із президентом Зеленським - телефонує або листується, - Коломойський відповів: "Іноді, рідко".

При цьому, за його словами, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто. "Через вас же (журналістів), знову ж таки, не було (зустрічі). Через Михайла Ткача (журналіст програми Схеми: корупція в деталях. - Ред.)", - уточнив Коломойський.

У відповідь на уточнювальне запитання, про що він спілкується із Зеленським, Коломойський сказав: "Морально підтримую", - і навів приклад таких телефонних розмов: "Як справи? Все гаразд? Тримаєшся?" - "Тримаюся". "Важко?" - "Важко". "Ну добре, тримайся далі. Грошей немає, але ви тримайтеся".

Бізнесмен заявив, що вони із Зеленським не обговорюють парламентські вибори. Він також уточнив, що подібних контактів відтоді, як новий президент вступив на посаду, було небагато: "Раз, два та й усе".

Коментуючи зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було". "Може, обмовився", - відреагував на слова Зеленського мільярдер.

При цьому в інтерв'ю він підтвердив, що симпатизує президенту: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає. Так, я йому симпатизую і бажаю удачі. І розумію, як йому нелегко".

Нагадаємо, що раніше Верховний Суд втретє підтримав "Приватбанк" у суперечці з Коломойським. Велика палата Верховного суду стала на бік державного "Приватбанку" в суперечці з Марганецьким ГЗК, який є поручителем за кредитом рефінансування, виданим за колишніх власників.

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