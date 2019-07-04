 "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання, чи тримає він зв'язок із президентом Зеленським - телефонує або листується, - Коломойський відповів: "Іноді, рідко".
При цьому, за його словами, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто. "Через вас же (журналістів), знову ж таки, не було (зустрічі). Через Михайла Ткача (журналіст програми Схеми: корупція в деталях. - Ред.)", - уточнив Коломойський.
У відповідь на уточнювальне запитання, про що він спілкується із Зеленським, Коломойський сказав: "Морально підтримую", - і навів приклад таких телефонних розмов: "Як справи? Все гаразд? Тримаєшся?" - "Тримаюся". "Важко?" - "Важко". "Ну добре, тримайся далі. Грошей немає, але ви тримайтеся".
Бізнесмен заявив, що вони із Зеленським не обговорюють парламентські вибори. Він також уточнив, що подібних контактів відтоді, як новий президент вступив на посаду, було небагато: "Раз, два та й усе".
Коментуючи зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було". "Може, обмовився", - відреагував на слова Зеленського мільярдер.
При цьому в інтерв'ю він підтвердив, що симпатизує президенту: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає. Так, я йому симпатизую і бажаю удачі. І розумію, як йому нелегко".
Нагадаємо, що раніше Верховний Суд втретє підтримав "Приватбанк" у суперечці з Коломойським. Велика палата Верховного суду стала на бік державного "Приватбанку" в суперечці з Марганецьким ГЗК, який є поручителем за кредитом рефінансування, виданим за колишніх власників.
Это внутриукраинский вопрос!)))
ТВОИ тупые картинки об Ольгино тут не актуальны!)))
Напомнило анекдот
Группа альпинистов после трудного перехода остановилась на ночь на плато.
Разбили палатки, легли спать. Вдруг среди ночи один во сне как закричит:
- Загибай, загибай!
Все проснулись, зачертыхались, снова легли спать.
Через полчаса снова:
- Загибай, загибай!
И так раз десять среди ночи. В общем, никому спать не давал.
Наутро спрашивают бедолагу - что ему такое всю ночь снилось.
- Не поверите. Приснилось, что меня снежный человек в горах заловил, палец свой в жопу мне воткнул и над обрывом поставил. А я чувствую, что с пальца сползаю - и кричу...
И даже не подумайте, что они как-то связаны.
А потом прятались по подворотням Киева и клянчили деньги, шоб вернуться с Антимайдана в родные ипиня.
А у Украины вашими стараниями нет президента и верховного главкома с мая 2019 года.
Так что и тебя, и ЗЕ можно хоть в расход пустить - это только положительно скажется на Украине и никак не скажется на войне с Роисей.
Выбор может сделать человек, обладающий хотя бы зачатками ума и гражданской ответственности, коими ты, животное, не обладаешь.
-ага.
-вынуть?
-не-а
Каштаны на Крещатике выдержат, а мошонка может оборваться и киевляне не получат удовольствия.
Зеленский победил коррупцию в Канаде!!!
О времена, о нравы...
Это потому шо у него раньше президента не было. А теперь он - очень добрый....(для своего кармана)
Только я игрушка для тебя,
Я твоя игрушка,
Что прожить не может без БАБЛА!
СЕНСАЦИЯ!!!!
РАСКРЫТА ТАЙНА ГНУСАВО-ХРИПЯЩЕГО ГОЛОСА
фигляра без диплома клоуна сидящего в первом кресле Украины!
Врачи отоларингологи и проктологи утверждают, что гнусавость голоса фигляра Зе поясняется тем, что рука олигарха-вора и кукловода фигляра, пройдя через анус Зе достаёт пальцами его носовых пазух которые и служат своеобразными затычками придавая известную гнусавость гопника. Хрипота, поясняют те же специалисты, проявляется из за обильной волосатости самой руки вышеозначенного вора - олигарха, кои и щекочут гланды фигляра Зе, когда кукловод пошевеливает своей рукой в его анусе.
Тогда он его организатор .
Ему (народу) и девальвацию гривни в 300% , его давили тарифами , его убивали в окопах , ему лес кругляк и бурштыновая мафия пистон в дупу пытается вставлять ... Ему Гепа с Трухой вливают мол Пепа лучший - а эти вонючие хохлы и малоросы ещё чем-то не довольны .
Его армию грабят мародёры-свинарчуки . Ему "Рошены" в каждый подъезд . Ему Мертветчука из пепла возрадили (до 2014 года воно ж рота не смело открывать - а тут скупил пол медиаресурсов)
А эти хохлы посмели проголосовать не за Пепу !
Політики в усьому світі - лайно різного ґатунку. Ось і ПАРЄ це показало ... Тому їх і потрібно міняти швидко і часто, як використані презервативи. А деяких переселяти за грати, якщо це жадібний збоченець-гондон (як Кацав). Або мародер (як Пепа-Кондитер) ...
А вже для ***** адекватно хіба що на кол посадити !
Суды и ЦИК созданные Порошенко принимают антиукраинские решения в которых свора Порошенко обвиняет Зеленского, который к ним отношения не имеет.
Эта та часть интервью которую цензор.нет пытается скрыть отводом глаз, делая новость из малозначительных фраз.
По его словам, военная обстановка в оккупированных районах Донецкой области остается неспокойной, так как с приходом Владимира Зеленского к власти Украина, дескать, "усилила интенсивность обстрелов населенных пунктов республики". ...во как.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313152-glavarj_dnr_rasskazal_kak_pri_zelenskom_stalo_huhe_chem_bylo_pri_poroshenko