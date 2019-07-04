EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  8007  156
Все про:Зеленський (1923) Коломойський (455)

 "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським

Мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся у травні в Україну, розповів, що особисто з президентом після інавгурації не зустрічався, проте тримає зв'язок із Зеленським телефоном.

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Новому времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи тримає він зв'язок із президентом Зеленським - телефонує або листується, - Коломойський відповів: "Іноді, рідко".

При цьому, за його словами, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто. "Через вас же (журналістів), знову ж таки, не було (зустрічі). Через Михайла Ткача (журналіст програми Схеми: корупція в деталях. - Ред.)", - уточнив Коломойський.

У відповідь на уточнювальне запитання, про що він спілкується із Зеленським, Коломойський сказав: "Морально підтримую", - і навів приклад таких телефонних розмов: "Як справи? Все гаразд? Тримаєшся?" - "Тримаюся". "Важко?" - "Важко". "Ну добре, тримайся далі. Грошей немає, але ви тримайтеся".

Бізнесмен заявив, що вони із Зеленським не обговорюють парламентські вибори. Він також уточнив, що подібних контактів відтоді, як новий президент вступив на посаду, було небагато: "Раз, два та й усе".

Коментуючи зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було". "Може, обмовився", - відреагував на слова Зеленського мільярдер.

При цьому в інтерв'ю він підтвердив, що симпатизує президенту: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає. Так, я йому симпатизую і бажаю удачі. І розумію, як йому нелегко".

Нагадаємо, що раніше Верховний Суд втретє підтримав "Приватбанк" у суперечці з Коломойським. Велика палата Верховного суду стала на бік державного "Приватбанку" в суперечці з Марганецьким ГЗК, який є поручителем за кредитом рефінансування, виданим за колишніх власників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмени Парнас і Фруман вимагають від Коломойського 200 млн грн компенсації після його інтерв'ю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135609
 
 
 Топ коментарі
 
А у самого рука в попе у Зе!. Ведь кукловод не может отпустить куклу в самостоятельное плавание.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шановный ЧУВАК без флага...
Это внутриукраинский вопрос!)))
ТВОИ тупые картинки об Ольгино тут не актуальны!)))
 показати весь коментар
 
 
По поводу "Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше", - Коломойский рассказал о контактах с Зеленским
Напомнило анекдот

Группа альпинистов после трудного перехода остановилась на ночь на плато.
Разбили палатки, легли спать. Вдруг среди ночи один во сне как закричит:
- Загибай, загибай!
Все проснулись, зачертыхались, снова легли спать.
Через полчаса снова:
- Загибай, загибай!
И так раз десять среди ночи. В общем, никому спать не давал.
Наутро спрашивают бедолагу - что ему такое всю ночь снилось.
- Не поверите. Приснилось, что меня снежный человек в горах заловил, палец свой в жопу мне воткнул и над обрывом поставил. А я чувствую, что с пальца сползаю - и кричу...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не бреши, це не анекдот, це випадок з життя. Скільки ти вже вершин підкорив?
 показати весь коментар
 
Алле..Чем занимаешься? КОФЕ будешь? Ну тогда и мне захвати!)))
 показати весь коментар
 
 
Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни - И не испортят нам обедни ЗЕзлые происки врагов! (с))))
 показати весь коментар
 
"Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше", - Ахметов рассказал о контактах с Януковичем

И даже не подумайте, что они как-то связаны. "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським - Цензор.НЕТ 5501
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
назревает страшный в своей беспощадности диванный майдан песикив

"Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським - Цензор.НЕТ 6275
 показати весь коментар
 
 
То же самое вы говорили в начале 2014.
А потом прятались по подворотням Киева и клянчили деньги, шоб вернуться с Антимайдана в родные ипиня.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. ты, ***** ватная, даже не пытаешься отрицать, что достала из нафталина темники рыгоналов образца 2014 года.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нізя критиковать Президента, а то путенг же нападьот, забув?
 показати весь коментар
 
Ты президент?

А у Украины вашими стараниями нет президента и верховного главкома с мая 2019 года.
Так что и тебя, и ЗЕ можно хоть в расход пустить - это только положительно скажется на Украине и никак не скажется на войне с Роисей.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
подгорает пердак? нк нравится вібор украинцев? Привыкай, эт тебе на твоя кацапия, где барин всегда прав
 показати весь коментар
 
 
Судя по твоей писянине тут , у тебя он уже сгорел полностью . . И не называй себя украинцем , ватан . Ты к украинцам не имеешь ни малейшего отношения . Ты малорос . "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським - Цензор.НЕТ 4075 .
 показати весь коментар
 
 
Ты не украинец, а ватный мудак.

Выбор может сделать человек, обладающий хотя бы зачатками ума и гражданской ответственности, коими ты, животное, не обладаешь.
 показати весь коментар
 
Надо обоим принимать микстуры для укрепления мошонки.
Каштаны на Крещатике выдержат, а мошонка может оборваться и киевляне не получат удовольствия.
 показати весь коментар
 
 
Батя, я стараюсь!
Зеленский победил коррупцию в Канаде!!!
 показати весь коментар
 
 
Кол уже стал злым?
О времена, о нравы...
Это потому шо у него раньше президента не было. А теперь он - очень добрый....(для своего кармана)
 показати весь коментар
 
 
олігарх порошенко вже не раз казав що буде підставляти плече зеленському, що поганого що теж саме каже олігарх коломойський.
 показати весь коментар
 
 
Шош ти спалив свого буратіну. Наче і розумний, а дурень.
 показати весь коментар
 
 
Любимая песня Зеленского: Только я игрушка,
Только я игрушка для тебя,
Я твоя игрушка,
Что прожить не может без БАБЛА!
 показати весь коментар
 
Он ему симпатизирует!!!!! "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським - Цензор.НЕТ 2248

СЕНСАЦИЯ!!!!
РАСКРЫТА ТАЙНА ГНУСАВО-ХРИПЯЩЕГО ГОЛОСА
фигляра без диплома клоуна сидящего в первом кресле Украины!
Врачи отоларингологи и проктологи утверждают, что гнусавость голоса фигляра Зе поясняется тем, что рука олигарха-вора и кукловода фигляра, пройдя через анус Зе достаёт пальцами его носовых пазух которые и служат своеобразными затычками придавая известную гнусавость гопника. Хрипота, поясняют те же специалисты, проявляется из за обильной волосатости самой руки вышеозначенного вора - олигарха, кои и щекочут гланды фигляра Зе, когда кукловод пошевеливает своей рукой в его анусе.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский опять выступил что у нас гражданский конфликт.
Тогда он его организатор .
 показати весь коментар
 
 
Ха-ха-ха БЕ Коломойський вважає не 73%, а 100% Українців за лохів. ВИ зробили це разом! Далі буде.
 показати весь коментар
 
 
якщо б я "вбабахав" пару лямів Зе на Зе я б теж йому безмірно симпатизуваув)))та впринципі любому в кого б я вклався)))
 показати весь коментар
 
Старые приятели, миллионер с миллиардером во всем поддерживают друг друга. Кто-то еще ждет от "резидента" посадок миллиардеров? или уже без слов понятно?
 показати весь коментар
 
 
И шо теперь, каждый звонок надо обсуждать?
 показати весь коментар
 
 
Лучше обсуди отмазку - ОФИЦИАЛЬНЫХ встреч не было.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну попался Пепе-Кондитеру народ такой некачественный ...

Ему (народу) и девальвацию гривни в 300% , его давили тарифами , его убивали в окопах , ему лес кругляк и бурштыновая мафия пистон в дупу пытается вставлять ... Ему Гепа с Трухой вливают мол Пепа лучший - а эти вонючие хохлы и малоросы ещё чем-то не довольны .
Его армию грабят мародёры-свинарчуки . Ему "Рошены" в каждый подъезд . Ему Мертветчука из пепла возрадили (до 2014 года воно ж рота не смело открывать - а тут скупил пол медиаресурсов)
А эти хохлы посмели проголосовать не за Пепу !
 показати весь коментар
 
 
А эти хохлы посмели проголосовать не за Пепу !-разъясняет бывший еврей-украинец а ныне еврей- израильтянин каким должен быть украинский президент.А что в Израиле? А вот что.Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.Т.н.элита прогнила полностью.Спасёт Израиль Великая Еврейская Социалистическая Революция, организованная мигрантами-марксистами из СНД. Вооруженных знаниями из Истории КПСС , Диамата-Истмата, Основ коммунизма.
 показати весь коментар
 
Як ти не зрозумієш, тиліхтуал Петрович ...
Політики в усьому світі - лайно різного ґатунку. Ось і ПАРЄ це показало ... Тому їх і потрібно міняти швидко і часто, як використані презервативи. А деяких переселяти за грати, якщо це жадібний збоченець-гондон (як Кацав). Або мародер (як Пепа-Кондитер) ...
А вже для ***** адекватно хіба що на кол посадити !
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Новая тактика Порошенко.
Суды и ЦИК созданные Порошенко принимают антиукраинские решения в которых свора Порошенко обвиняет Зеленского, который к ним отношения не имеет.
 показати весь коментар
 
 
Новая тактика Пороха, дергать Мендель за язык, что бы она обвиняла ВСУ в гибели мирных жителей Донбасса? Зебил, придумай что нибудь по умнее.
 показати весь коментар
 
 
Каломоев управляет страной через Богдана, Зелена шмаркля лишь торгует лицом
 показати весь коментар
 
 
"Это внутренний гражданский конфликт <...> Никем не инспирированный, никакой Россией <...> Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - заявил он.



Эта та часть интервью которую цензор.нет пытается скрыть отводом глаз, делая новость из малозначительных фраз.
 показати весь коментар
 
 
Главарь "ДНР" рассказал, как при Зеленском стало хуже, чем было при Порошенко.

По его словам, военная обстановка в оккупированных районах Донецкой области остается неспокойной, так как с приходом Владимира Зеленского к власти Украина, дескать, "усилила интенсивность обстрелов населенных пунктов республики". ...во как.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313152-glavarj_dnr_rasskazal_kak_pri_zelenskom_stalo_huhe_chem_bylo_pri_poroshenko
 показати весь коментар
 
ну держаться это классика. а деньги есть? ))
 показати весь коментар
 
 
Га-га-га , на Радіо НВ повідомили що бєніціон сказав : " На Домбасі " гражданскій конфлікт" і расія тут "нє прі дєлах" , хоча там є росіяни і російська зброя . Але в нас теж є американські "Джевеліни" і зброя . І расія тут ніяким боком не торкалася до "гражданского канфлікта " . Не терпиться бєні здати Україну кремлю , руками зєлі . Певно щось пішло не по плану коли він висунув своє рило . Зєлєбєня говорив що іде на один термін , певно по путєнськобєніному плану наступним має бути посада Губєрнатара Маларосіі .
 показати весь коментар
 
 
Валерійович! Тобі подяка за Вовіка! Юля з мародером Порошенком так би не впоралась. А за Вовіка цей шкідник сидить під плінтусом і потужно запускає соплі і сльози "Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським - Цензор.НЕТ 7259
 показати весь коментар
 
Интересно что зебельнята скажут на это-"Администрация президента Украины Владимира Зеленского не будет разглашать информацию о содержании переговоров с Россией по поставкам природного газа. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Українських Новин».".
 показати весь коментар
 
 
да, подарят кацапов отбитые у них в суде баблосы, и закупят по цене рынка + наценка за дрючьбу. От этих уродов другого ждать не приходится
 показати весь коментар
 
Откровенно стебутся. Полетите синхронно- как два тапка со сбитого велосипедиста
 показати весь коментар
 
два еврея не могут договорится, что врать журналистам

 показати весь коментар
 
 
Ого скільки зелеботів набігло захищати своїх хазяїв бабу беню і клоуна
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Як справи? Тримаєшся? Ну добре, тримайся далі", - Коломойський розповів про контакти із Зеленським
 
 
 
 
 
 вгору