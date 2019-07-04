EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  453  26
Все про:РНБО (517) Укроборонпром (461) Данилюк Олександр (291)

 При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данилюк повідомив, що буде створено Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу як робочий орган РНБО України, пріоритетним завданням якого стане реформування Державного концерну "Укроборонпром".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Секретар Ради національної безпеки і оборони заявив під час міжвідомчої наради щодо реформування оборонно-промислового комплексу.

За словами Секретаря РНБО України, Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління Концерном та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю. Засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

Читайте також: "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк

У нараді взяли участь заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, голова Державної аудиторської служби України, представники Наглядової ради та керівництва ГК "Укроборонпром" і експерти Апарату РНБО України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135608
 
   
 Топ коментарі
 
Каждый день сообщения о том, что снова и снова будет расширяться штат чиновников, жрущих с бюджетного корыта.
 показати весь коментар
 
Ну ось і дорвались до влади "рехворматори".
При СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9162
 показати весь коментар
 
Координационный центр по реализации излишков. Внимание распродажа! Самовывоз со складов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Предлагаю главным по реформированию поставить старого, доброго и очень опытного специалиста - Свинарчука!!!
 показати весь коментар
 
 
каждая свыня, хоть раз в жизни обязана посетить скотобойню...
 показати весь коментар
 
Каждый день сообщения о том, что снова и снова будет расширяться штат чиновников, жрущих с бюджетного корыта.
 показати весь коментар
 
 
Все оборонные предприятия должны быть частными, что бы у них была конкурнеция за госзаказ. А не так как сегодня. Чиновники делают заказ сами у себя, опрелеяют любые цены и сами проводят испытания.
 показати весь коментар
 
 
А держзамовлення є? На нього ж завжди не вистачає коштів. Ось зекомандА ще скоротить фінансування, бо мЬІролюбні ж.
 показати весь коментар
 
 
петю с свинарчуками убрали, теперь будет больше денег на госзаказы.
 показати весь коментар
 
 
Наївний ти, їйбо. Хлібне місце пустим не буває. У буратіни є свій кум-сват-брат та торговий партньор.
 показати весь коментар
 
 
так было только при попередниках-совках
 показати весь коментар
 
 
а так то ********* не своих кумовьев-сватьев-друзей детства-деловых партнеров-кварталовцев на все коючевые должности должности расставил. Наверное ему так приказал Порошенко При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 9246
 показати весь коментар
 
 
не суди всех по себе и по твоему пете.
 показати весь коментар
 
 
Ти впевнений в цьому? Сумлєваюсь, аднака. Занадто привабливі такі посади.
 показати весь коментар
 
 
да! Для этого есть очень большие оснвания. Зеля не для этого шел в презы и борсал свою любимую работу.
 показати весь коментар
 
частными и собственниками будут кацапы. Как нефтеперерабатывающие заводы. Вот тогда навоюем
 показати весь коментар
 
 
Хех! Ще одні рехворматори будуть рехворматувати рехвормоване і дивитись що мона змародерити.
 показати весь коментар
 
 
Ну ось і дорвались до влади "рехворматори".
При СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9162
 показати весь коментар
 
 
ще не всіх 95х лядей пристроїли ...чи вже взялися "трудоустраювати" лядей з 96ї "підворотні" ?
 показати весь коментар
 
 
Координационный центр по реализации излишков. Внимание распродажа! Самовывоз со складов.
 показати весь коментар
 
 
И апаршина туда главой...специалиста по излишкам....он быстро наведет порядок... При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1455
 показати весь коментар
 
 
всё это ХЕРНЯ. пока не сидят в клетке свынарчуки и главный поросенко украине не быть
 показати весь коментар
 
 
Так а що ж там зі свинарчуками? Посадили? При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 7977
 показати весь коментар
 
"Хана Калабуховскому дому" (С)

Бухгалтер дорвался до вопросов конструирования и производства вооружений. При РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 4743
 показати весь коментар
 
свинарчуковых внуков уже метят куда пристроить. дєда і тата будут отличнымы у них наставниками.
 показати весь коментар
 
Данилюк придумал новую схему для паразитирования и разрушения системы вооружения?
 показати весь коментар
 
 
почувствовали вкус бабла и его количество..и всё.....никто ничего уже не расформировывает....кормушка перешла в новые руки....******....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПри РНБО створять Координаційний центр, пріоритетним завданням якого буде реформування "Укроборонпрому"
 
 
 
 
 
 вгору