 "Укренерго" оскаржить постанову суду щодо призупинення дії тарифів

Про це компанія повідомила 3 липня на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
"Укренерго" також направило до суду клопотання, в якому просить скасувати припинення дії постанов регулятора.
1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" стартувала нова модель енергоринку.
2 липня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанови, яка встановила тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.
В "Укренерго" заявили, що рішення суду робить неможливим функціонування нової моделі енергоринку та "призведе до колапсу нового ринку електроенергії".
Простой вопрос обществу: ПОЕМУ НЕ РАЗОГНАНА К ИПЕНЯМ НКРЕКП, КАК ОРГАНИЗАЦИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ ВНЕ ЗАКОНА? Почему штат этой незаконной конторы до сих пор получает охеренное денежное и прочее содержание? А ведь, чтобы разогнать этих выродков Зюзе достаточно отменить соответствующие указы Пецы Барыги, которыми он и создал эту гнусную контору, продолжая традиции донбасюрских папередников.
по существу НВФ - как сепарня ))
Думаю такая же ситация и в других облэнерго ахметова.
Поэтому не ленитесь вести учет расхода и оплаты электроэнергии!!!