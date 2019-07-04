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 Економіка
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Все про:апеляція (211) суд (5253) тарифи (358) Укренерго (33)

 "Укренерго" оскаржить постанову суду щодо призупинення дії тарифів

"Укренерго" подало апеляційну скаргу на постанову Окружного адміністративного суду Києва, яким було призупинено дію постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про встановлення тарифів на друге півріччя 2019 року.

Про це компанія повідомила 3 ​​липня на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго" також направило до суду клопотання, в якому просить скасувати припинення дії постанов регулятора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" стартувала нова модель енергоринку.

2 липня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанови, яка встановила тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

В "Укренерго" заявили, що рішення суду робить неможливим функціонування нової моделі енергоринку та "призведе до колапсу нового ринку електроенергії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135607
 
 
 Топ коментарі
 
точно! при ПЕТЕ НКРЕ сказал что завтра тарифы будут в 3раза выше (почему из за чего и почему в 3 а не в 2 или в 5) и все как бараны подняли задницы и пошли платить!
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КС признал незаконность создания НКРЭКУ, так что все их тарифы под большим сомнением.
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вообще то не просто под сомнением а согласно логике юридического процесса должны быть отменены (потому что принимались организацией которая вне закона) а людям которым был нанесен ущерб (решениями незаконной организации) должно быть выплачено возмещение ущерба и моральная компенсация!! НО КАК ГОВОРИТСЯ МЫ ЖЕ НЕ ЕВРОПА МЫ ЧТО ТО ДРУГОЕ НА БУКВУ ЖО....!
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точно! при ПЕТЕ НКРЕ сказал что завтра тарифы будут в 3раза выше (почему из за чего и почему в 3 а не в 2 или в 5) и все как бараны подняли задницы и пошли платить!
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Да, было гораздо хуже, слава богу что прибрали.
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а завод Бени или нет? Если да, то суд знал кто платил
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КС признал незаконность создания НКРЭКУ, так что все их тарифы под большим сомнением.
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вообще то не просто под сомнением а согласно логике юридического процесса должны быть отменены (потому что принимались организацией которая вне закона) а людям которым был нанесен ущерб (решениями незаконной организации) должно быть выплачено возмещение ущерба и моральная компенсация!! НО КАК ГОВОРИТСЯ МЫ ЖЕ НЕ ЕВРОПА МЫ ЧТО ТО ДРУГОЕ НА БУКВУ ЖО....!
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та да - я бы хотел это видеть - и в какой стране может действовать 6 лет незаконная контора с нанесением бешеного ущерба ))
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думаю если поднять выборы пе 2014 - то и рошен станет незаконным как то НКРЕ
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За несколько лет там один ущерб от переплаты набежал на сотни миллиардов, так что об этом можно и не мечтать.
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та я в курсе, как грабить граждан так мы тут как тут, а как отвечать за грабеж.... то не виноватая Я он сам пришел!!
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"...согласно логике юридического процесса должны быть отменены (потому что принимались организацией которая ВНЕ ЗАКОНА) а людям которым был нанесен ущерб (решениями незаконной организации) должно быть выплачено возмещение ущерба и моральная компенсация!!"
Простой вопрос обществу: ПОЕМУ НЕ РАЗОГНАНА К ИПЕНЯМ НКРЕКП, КАК ОРГАНИЗАЦИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ ВНЕ ЗАКОНА? Почему штат этой незаконной конторы до сих пор получает охеренное денежное и прочее содержание? А ведь, чтобы разогнать этих выродков Зюзе достаточно отменить соответствующие указы Пецы Барыги, которыми он и создал эту гнусную контору, продолжая традиции донбасюрских папередников.
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а почему трясет бизнес разогнаная 2 года назад налоговая ментовка?
по существу НВФ - как сепарня ))
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Следователей и спецназ и шмонать их квартиры по полной..
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ото шухер начнется - и переписывание недвижки ))
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В Запорожьеоблэнерго "Укренерго" оскаржить постанову суду щодо призупинення дії тарифів - Цензор.НЕТ 5238 творят беспредел с учетом и расчета оплаты за потребленную электроэнергию!!!


Думаю такая же ситация и в других облэнерго ахметова.


Поэтому не ленитесь вести учет расхода и оплаты электроэнергии!!!




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