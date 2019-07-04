 "Укренерго" оскаржить постанову суду щодо призупинення дії тарифів

Про це компанія повідомила 3 ​​липня на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго" також направило до суду клопотання, в якому просить скасувати припинення дії постанов регулятора.

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1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" стартувала нова модель енергоринку.

2 липня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанови, яка встановила тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

В "Укренерго" заявили, що рішення суду робить неможливим функціонування нової моделі енергоринку та "призведе до колапсу нового ринку електроенергії".