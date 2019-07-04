 Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"

Про це вона написала у себе в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Питання: Кузьмін - 35-й номер у списку партії "Опозиційна платформа-За життя" - так і залишиться кандидатом? І стане нардепом, останні п'ять років ховаючись на тимчасово окупованій території Криму, а в окремі періоди - в Росії?" – запитала Сарган у ЦВК.
За її словами, інформацію, чому Кузьмін не може балотуватися, ГПУ передала в Центрвиборчком ще 20 червня.
Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.
3 липня ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати.
глупишь, дядя....
Экономьте деньги налогоплательщиков...
А с 2014 несколько лет жил в рф
ты не адекват... смотри в окно.... решётки не видно до сих пор?
барыжники - ничего святого....
кроме "Мурки"
🎈🎈🎈
З Саакашвілі все простіше - він і до 2015 проживав тут, просто без громадянства. А закон так виписаний, що не зобов'язує проживати саме в статусі громадянина.
26 июля 2017 Саакашвили был лишен гражданства и выдворен с Украины, и вернулся только в 2019, то есть год не жил. На это что скажешь? Если твоим аргументом будет "мол, это уважительная причина", тогда разве заведенное уголовное дело против Шария не является уважительной причины уехать с Украины и получить статус беженца? Тут много вопросов возникает
Порушення прав визнане фактично при поновленні громадянства. проти Шарія кримінальну справу не закрили
Це питання повинна поставити ЦВК прокуратура.
№ 65 у виборчому списку партії
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"???