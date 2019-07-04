EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  2861  73
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4109) Кузьмін (36) ЦВК (674) Сарган (330)

 Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"

Речниця Генпрокурора Лариса Сарган звернулася до Центрвиборчкому з питанням: якщо вчора вони скасували реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія, які не проживають на українській території, кандидатами на виборах 21 липня, то де аналогічне рішення щодо ексзаступника голови ГПУ Рената Кузьміна.

Про це вона написала у себе в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Питання: Кузьмін - 35-й номер у списку партії "Опозиційна платформа-За життя" - так і залишиться кандидатом? І стане нардепом, останні п'ять років ховаючись на тимчасово окупованій території Криму, а в окремі періоди - в Росії?" – запитала Сарган у ЦВК.

За її словами, інформацію, чому Кузьмін не може балотуватися, ГПУ передала в Центрвиборчком ще 20 червня.

Також читайте: На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори

Сарган - ЦВК: Кузьмін так і залишиться кандидатом? 01

Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

3 липня ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135606
 
   
 Топ коментарі
 
А по Медведчуку у ГПУ вопросов нет? Он последние 5 лет жил в Украине?
 показати весь коментар
 
Не трожь платформу за смерть - это святое для Зе!. Ему с ними еще коалицию мутить!!!
 показати весь коментар
 
на секундочку, а уродец Гужва, который несколько лет прятался в Европах, тоже останется?!

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 4925
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А по Медведчуку у ГПУ вопросов нет? Он последние 5 лет жил в Украине?
 показати весь коментар
 
 
подельник барыги... 40% газа для авто в Украине... как 2цик" может вопросы задавать, если они барыгою назначены?
глупишь, дядя....
 показати весь коментар
 
 
Так у нас же власть сменилась, обещали посадить всех еще весной?
 показати весь коментар
 
 
ну всьо)не встигли)))весна пройшла))) тепер тре чекати наступну)хто ж в липні то садить?!
 показати весь коментар
 
 
никого не сажают, Барыга цветет и пахнет, вместе с ручными с14 кошмарят улицу...
 показати весь коментар
 
 
да постоянно прибегают, по первому зову/указанию Мародера. Последний раз на митинге позавчера
 показати весь коментар
 
Судьи и прокуроры? Смешная ты зверушка, ватная...
 показати весь коментар
 
 
А ти де живеш що у вас змінилась влада? У нас в Україні генплокулол кум колишнього президента верховна зрада саботує укази президента суди і центрвиборчком призначений панамським свинарником тож яка влада і де змінилася?
 показати весь коментар
 
 
Ну вы как дети малые, то год визжали, что всем керует Порох и его надо валить, и тогда сразу наступит благодать, потому как он конролировал каждого судью и прокурора с ментом. Пороха свалили, теперь вам чего не хватает то? Мозгов? Ну извините, это дело персональное, якщо в голові нєма то в сраці не позичиш...
 показати весь коментар
 
 
Ти худобина свинорила дурником не прикидайся.Після 21липня буде в тебе і в голові і в сраці а твій свинарник нехай об"єднується з своїм бізнеспартнером мертвечуком за життя під ******,якщо звісно потрапить у раду,бо підтримка крисяча розбігається щодня і до 21 може бути така як у зрадофронтних мусорів.
 показати весь коментар
 
 
Ты только никуда не уходи, расскажешь мне это после 21 го., нафига вы во власть рыгоанальную шваль и бездарей тупоголовых натянули.
 показати весь коментар
 
А я нікуди й не збираюсь.А кого натягнули ви з зосновником партії ригів ,ми за п№ять років побачили,і більше цю мразоту бачить не хочемо.
 показати весь коментар
 
Кто мы? У тебя раздвоение личность, лечись дурбелык. Уже все видно по вашим Богданам, Бокановым, Авакянам, Трубам и Шефирам с Разумковыми.
 показати весь коментар
 
Дурбеликом бути не приходилось бо не голосував за жодного злочинця з наших колишніх президентів.А ти зі своїми баригами дурбеликом був є і будеш, бо ніяк не можете зрозуміти, що ви вже ніхто, і звать вас ніяк.
 показати весь коментар
 
У тебя текст по дебильному написан, ...кто был ничем тот станет всем...
 показати весь коментар
 
Вся ця погань разом з ригомертвечуківцями повинна сидіти довічно з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
Тебе то что с того, палату в Глевахе покрасят?
Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 9919
 показати весь коментар
 
 
Тебе ж взяли у бізнес по розкраданню оборонпрома тому так сциш паром.
 показати весь коментар
 
Взяли в 1993 году, нормально себя чувствую. Тебя не возьмут, это факт...
 показати весь коментар
 
Аскоро будеш ще краще почуватись.Тобі сподобається.
 показати весь коментар
 
І не сумнівайся бо тобі з 1993 року в лук"янівському сізо прогули ставлять.
 показати весь коментар
 
Влада зміниться тоді коли ваш свинарник разом з ригами і мертвечуківцями буде сидіти довічно з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
Да там сажать,не парасажать.
Экономьте деньги налогоплательщиков...
 показати весь коментар
 
Навіть запитувати не буду. Думаю, ви добре знаєте, що функції основні прокуратури - нагляд і супровід справ. СБУ - Баканов. Замінено всіх начальників обласних управлінь і всіх структурних підрозділів. ДБР - Труба, який по клацання пальців пресує опозиційні до Ще телеканали і політиків. МВС - Аваков, який створив для Ще на виборах комфортні умови і продовжує це робити. Що ще треба, щоб новавлпда почала виконувати обіцяне?
 показати весь коментар
 
 
Да нет, все 80%, и даже 100%. Правда-правда. Дубинский на плюсах рассказал. А он никогда не врет. Честно-честно.
 показати весь коментар
 
 
а разве не жил? Каждый день на ньюс ване и 112 вещает, явно со студии.
 показати весь коментар
 
То в последний год
А с 2014 несколько лет жил в рф
 показати весь коментар
 
вроде ж постоянно прилетал в Украину. Там достаточно 90 дней быть в году.
 показати весь коментар
 
Не трожь платформу за смерть - это святое для Зе!. Ему с ними еще коалицию мутить!!!
 показати весь коментар
 
 
Зе-команда - это прихвостни Парубия и *****. Обосцали уже ляжки. Скоро вас бить начнут там, где увидят. Ваш рейтнг уже стремится к 0.
 показати весь коментар
 
ага, барыга пять лет взасов скумом путина, а виноваты те кто барыгу нахйускинул...
ты не адекват... смотри в окно.... решётки не видно до сих пор?
 показати весь коментар
 
А не подскажешь на каких каналах какого олигарха дружбан и доверенное лицо Зели Пальчевский ведет агитацию в прайме за родимого и его Слуг? Кто же так сильно Зелю и его слуг продвигает?
 показати весь коментар
 
На лап у баксів членам ЦВК не положили, а вже допитуються. Вечером бакси, а ранком рішення.
 показати весь коментар
 
БПП и НФ - это 75% цика...
барыжники - ничего святого....
кроме "Мурки"
 показати весь коментар
 
на секундочку, а уродец Гужва, который несколько лет прятался в Европах, тоже останется?!

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 4925
 показати весь коментар
 
 
А Зе главное было убрать Шария. Боитесь 🎈🎈🎈?
 показати весь коментар
 
Очень боится. Он отгрызает как раз такие его электорат, а именно молодежь. Уже люди видят, что Зе не рыба ни мясо, Порошенко при нем цветет и пахнет, майданы собирает, людей бьет, вот разочарованная молодежь и потянулась к Шарию. Поэтому Баканов и поставил ему палку в колесо.
 показати весь коментар
 
 
Можно запомнить этот день. И понаблюдать за рейтингом Зе.
🎈🎈🎈
 показати весь коментар
 
 
Ну я представник молоді, можна сказати і я не за Петю і не за Зе. І за шарія 100% не буду, бо він москаль!
 показати весь коментар
 
А може все-таки по закону діяти? Ну не ступала нога шарія в Україну року так з 2011 чи 2012...
 показати весь коментар
 
по закону - это значит должно быть доказательство. А его нет. Баканов взял подмахнул бумагу. где написал, что "по данным СБУ Шарий не жил в Украине". Точно так же он мог написать "по данным СБУ Шарий жил на Марсе". Закон есть закон. Если же ты моралист и живешь по принципу "вор должен сидеть", хорошо, скажи мне, почему тогда зарегестрировали Саакашвили, котоырый вообще получил гражданство Украины в 2015 году, и никак не мог прожить 5 лет вообще?
 показати весь коментар
 
 
Прикордонна служба надає СБУ інформацію, коли останній раз громадянин Шарій заїжджав на територію України. Це перевіряється по базі даних за 15 хвилин. З часу виїзду в 2011 він не заїжджав - які можуть бути питання? Він ж і сам це постійно підтвердж

З Саакашвілі все простіше - він і до 2015 проживав тут, просто без громадянства. А закон так виписаний, що не зобов'язує проживати саме в статусі громадянина.
 показати весь коментар
 
Прикордонна служба должна была дать информацию в ЦИК, потому что никто не видел этой информации прикордонной службы, потому что у нее этой информации нет. А на словах можно все что угодно сказать.
26 июля 2017 Саакашвили был лишен гражданства и выдворен с Украины, и вернулся только в 2019, то есть год не жил. На это что скажешь? Если твоим аргументом будет "мол, это уважительная причина", тогда разве заведенное уголовное дело против Шария не является уважительной причины уехать с Украины и получить статус беженца? Тут много вопросов возникает
 показати весь коментар
 
Тікати від правосуддя - це ні разу не поважна причина...
 показати весь коментар
 
Правосудие? Что Вы знаете о правосудии? Бывали в судах? Давали взятки? Вымогали взятки?🎈🇺🇸🇺🇸🎈🇺🇸🎈
 показати весь коментар
 
Ну, и Саакашвили тогда туда же. 29 мая 2015 года получил украинское гражданство, значит баллотироваться может 29 мая 2020 года при условии проживания в Украине. Тут полная задница, ожидайте кучу аппеляций.
 показати весь коментар
 
 
Ну прописано саме проживання в Україні, а проживати можна і без громадянства взагалі-то.
 показати весь коментар
 
ну ладно, 26 июля 2017 он был лишен гражданства и выдворен с Украины, и вернулся только в 2019, то есть год не жил. На это что скажешь? Если твоим аргументом будет "мол, это уважительная причина", тогда разве заведенное уголовное дело против Шария не является уважительной причины уехать с Украины и получить статус беженца? Тут много вопросов возникает
 показати весь коментар
 
Різниця в тому, що Саакашвілі випхали з України в порушення його прав, Шарій звалив сам, тікаючи від правосуддя... Як, в принципі, і Клюєв. То що по твоєму принципу може ми і Яника кандидатом зареєструємо? Він ж теж втік в Московію від кримінального переслідування...
 показати весь коментар
 
Какое порушенне прав? Был лишен гражданства и выдворен, какие права порушили?
 показати весь коментар
 
його взагалі-то в 2018 депортували, а не в 2017...

Порушення прав визнане фактично при поновленні громадянства. проти Шарія кримінальну справу не закрили
 показати весь коментар
 
А патамушта не было запроса Парубия и общественности по Кузьмину, по Клюеву и Шарию был, и вот результат. Слуги народа все делают по запросу народа!
 показати весь коментар
 
никто не замечает, что в стране пытаются навесить неуправляемый хаос, вернее он управляемый, но извне..., любое решение любой государственной институции можно обжаловать и отменить, все, ничего не движется, все остановилось, все ждут, когда, что-то будет обжаловано, потом отменено, потом апелляция, потом еще одна и далее по кругу..., в это время все стоит..., цель одна - любые решения любой институции сделать сомнительными по сути..., которые необходимо проверять и проверять, но решения судов при этом пекутся как горячие пирожки...
 показати весь коментар
 
 
Потомствєнні алконавти нюхом чують, шо "за життя", - це єврейський тост "лєхаім". )))

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 7686
 показати весь коментар
 
 
Як на мене то ЦВК повинна була зняти з реєстрації не окремих осіб - а увесь блок, для приведення списку у належний стан, як раз через те, що у списках фігурують особи, які не мають права бути кандидатами у депутати ВР.
Це питання повинна поставити ЦВК прокуратура.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, что вменяют Кузьмину. Помню только, что он сажал Югу Луценко в тюрьму за коррупционные преступления (как по мне, то совершенно обоснованно). Но я не об этом. Логика этой женщины (Сарган) следующая - Кузьмин скрывался на территории Крыма, а значит он 5 лет не жил в Украине. Получается, она (Сарган) не признает территорию Крыма Украиной? Чистой воды сепаратизм и посягательство на территориальную целостность (имхо).
 показати весь коментар
 
 
А где же он жил? Пусть докажет,ведь всякие индульгенции от оккупантов и террористов пришивать к делу никто не имеет права,в том числе Крыма,ОРДЛО и пр. Рашеншушеры
 показати весь коментар
 
Та ви що,це ж старий друзяка Порошенка,він по ньому відмашку голові ЦВК не дасть.
 показати весь коментар
 
 
Та ви що,це ж старий друзяка Порошенка,він по ньому відмашку голові ЦВК не дасть.
 показати весь коментар
 
 
И где аналогичное ришение по Присяжнюку А. Й.
№ 65 у виборчому списку партії
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"???
 показати весь коментар
 
 
- уважаемая редакция, передайте пожалуйста для нашего друга П. из Киева какую-нибудь композицию группы "Мародёры"..
 показати весь коментар
 
Богдану -Коломойскому Кузьмин нужен для конструкций в Раде
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"
 
 
 
 
 
 вгору