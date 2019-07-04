 Продукти, засоби гігієни та будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 200 тонн гумдопомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
"Вантажівки з продуктовими наборами, засобами гігієни та будівельними матеріалами (загальна вага гуманітарної допомоги - 200,8 тонни) проїхали через КПВВ "Новотроїцьке"", - йдеться в повідомленні.
в 2014 году видели две помощи по 1,5 кГ каждая
Украина сепаров кормит, чтобы с окопов не разбежались, пока угольные шахты не завалятся.
а братно с бамбаса привезли недавно 2 гроба убитых из медмашины.
дебилы бл.
54 бригада.
пойдите на енти пропускные пукнты жебривскаго, перекройте нахрен,
поясните. що убили 2 чел медиков,
не едете никуда 2 года за калбасой-пенсиями в киев.
но нет *****, бамбское падло людей поубивало, еще и помощь привезли с эвропы.
Все молчат - шо вояки шо активисты киевские шо партия свобода.
Дно.