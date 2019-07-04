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Все про:Червоний Хрест (133) гуманітарна допомога (200) ДСНС (1938)

 Продукти, засоби гігієни та будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 200 тонн гумдопомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу 11 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Вантажівки з продуктовими наборами, засобами гігієни та будівельними матеріалами (загальна вага гуманітарної допомоги - 200,8 тонни) проїхали через КПВВ "Новотроїцьке"", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну зі США направлено два контейнери медичного гуманітарного вантажу, - посольство. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135605
 
 
 Топ коментарі
 
Червоний Хрест посібник терористів як і ООН.
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Теперь понятно почему отменили конвои с рашки, а зачем тратится если Красный Крест нахаляву все везет каждую неделю а боеприпасы можно и другим способом переправить.
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Маладая республіка,для будівництва бліндажів та лікування свинособак.
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Маладая республіка,для будівництва бліндажів та лікування свинособак.
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у меня двое стариков по 87 лет
в 2014 году видели две помощи по 1,5 кГ каждая

Украина сепаров кормит, чтобы с окопов не разбежались, пока угольные шахты не завалятся.
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Червоний Хрест посібник терористів як і ООН.
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Теперь понятно почему отменили конвои с рашки, а зачем тратится если Красный Крест нахаляву все везет каждую неделю а боеприпасы можно и другим способом переправить.
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Не купуйте марки,не платіть до цього хреста ні копійки,бо вони ці грощі віддають на війну.
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зачем им это в руском мире, это только убивает веру в рм
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Молодцы европоцовские "гуманисты"! Наследники Захара, Моторылы и Гиви очень довольны. Продукти, засоби гігієни та будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 200 тонн гумдопомоги - Цензор.НЕТ 9866 А ***** должен направить благодарственную грамоту в сраный "международный комитет красного креста".
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***** патроны а эти пожрать.А кучма нестрелять.
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Так луганчанамнам не нужны нахлебники с Евросоюза, европейцам забыли наверное об этом сказать.
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Обезьяна должна быть чистой, здоровой и сытой. В этом случае, она хорошо стреляет и ничего не требует у матушки - России. Поможем оккупанту управлять захваченными территориями!
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красный крест направил помощь оккупантам
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Ху*ло поставляет на дамбас оружие и солдат, красный крест поставляет продукты, мед препараты и стройматериалы для блиндажей, Украина поставлят пенсии, воду и електроенергию. Да так можно воевать вечно. Хоть кто то хочет чтобы ета война закончилась? Война заканчивается только тогда когда противник выдохся или у него заканчиваются ресурсы. Только походу ресурсы скоро закончатся в Украине с таким подходом.
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Главное не забудьте презервативы положить.
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Вся ета помощь оказывается в магазинах принадлежащим боевикам. Даже на ютубе были ролики по етому поводу. Ето финансирование терроризма и войны.
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А накуя? Ведь они цветут скинув бандеровские оковы
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Продукты, средства гигиены и стройматериалы: Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 200 тонн гумпомощи

а братно с бамбаса привезли недавно 2 гроба убитых из медмашины.

дебилы бл.
54 бригада.
пойдите на енти пропускные пукнты жебривскаго, перекройте нахрен,
поясните. що убили 2 чел медиков,
не едете никуда 2 года за калбасой-пенсиями в киев.

но нет *****, бамбское падло людей поубивало, еще и помощь привезли с эвропы.
Все молчат - шо вояки шо активисты киевские шо партия свобода.

Дно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПродукти, засоби гігієни та будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 200 тонн гумдопомоги
 
 
 
 
 
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