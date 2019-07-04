 Продукти, засоби гігієни та будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 200 тонн гумдопомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Вантажівки з продуктовими наборами, засобами гігієни та будівельними матеріалами (загальна вага гуманітарної допомоги - 200,8 тонни) проїхали через КПВВ "Новотроїцьке"", - йдеться в повідомленні.

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