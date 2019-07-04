 РФ має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків, - Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив адвокат Микола Полозов.

"Я уважно читав ось цю ноту російську, на яку був потім тут цілий політичний скандал. Ця нота вказує на те, що Російська Федерація має намір виконати рішення трибуналу. Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Однак, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: не хочете - і не треба. Але через два дні після цього заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді щодо подальших дій і долі військовополонених моряків. Тобто ця повторна заява свідчить про те, що все-таки якийсь інтерес там є. Чи пов'язано це із зустріччю Путіна з представниками G-20 в Осаці? Ми знаємо із заяви Путіна, що Трамп взагалі поставив тему моряків у пріоритет", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

Читайте: Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.