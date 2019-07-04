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 Політика України
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Все про:військовополонені (299) моряки (635) трибунал (51) Полозов (280)

 РФ має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків, - Полозов

Російська Федерація має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив адвокат Микола Полозов.

"Я уважно читав ось цю ноту російську, на яку був потім тут цілий політичний скандал. Ця нота вказує на те, що Російська Федерація має намір виконати рішення трибуналу. Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Однак, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: не хочете - і не треба. Але через два дні після цього заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді щодо подальших дій і долі військовополонених моряків. Тобто ця повторна заява свідчить про те, що все-таки якийсь інтерес там є. Чи пов'язано це із зустріччю Путіна з представниками G-20 в Осаці? Ми знаємо із заяви Путіна, що Трамп взагалі поставив тему моряків у пріоритет", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

Читайте: Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135603
 
 
 Топ коментарі
 
Эту сволочь мокшанскую, ничем, кроме как дубиной, к порядку не призовёшь! Поэтому я не верю в интриги Версальского дворца, и сомневаюсь в освобождении наших моряков. Увы...
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Если бы ООН и международные суды не были такими импотентными,то хватило бы одного решение о не обслуживание или не допуске российских кораблей в европейских портах. И все..А так пусть дальше молча утираются от плевков лапотных. РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 6712
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Складно буде. Зе-непорозуміння може і не проти, але ж народ відразу підніме бунт. Он пару сот люду вийшло на майдан і сепарів шарія з клюєвим відразу зняли з реєстрації, а скільки вийде якщо зебіл здасть мокшанам Крим?))
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Эту сволочь мокшанскую, ничем, кроме как дубиной, к порядку не призовёшь! Поэтому я не верю в интриги Версальского дворца, и сомневаюсь в освобождении наших моряков. Увы...
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Меньше полозов языком бы молол умнее бы был!!! Мне вообще эти бабки ванги в печенках уже сидят !!! То Геращенко сралась договорились всех на всех то еще какой то хрен пиарится . сделайте дело потом пишите РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 349
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Таки нагнут наше недоразумение поменять моряков на Крым?
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Складно буде. Зе-непорозуміння може і не проти, але ж народ відразу підніме бунт. Он пару сот люду вийшло на майдан і сепарів шарія з клюєвим відразу зняли з реєстрації, а скільки вийде якщо зебіл здасть мокшанам Крим?))
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Ну, взагалі-то, Крим вже здав мокшанам товариш Порошенка Турчинов. Порохоботи про це не знають?
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і як здав, розкажино зебіл, і документ обов'язково покажи.
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Я адвокат с 2004 года (был перерыв 2 года). Причем, специализируюсь на международном торговом и морском праве. Чтоб ты знал.
И если говорю, что Полозов читать и понимать прочитанное не умеет - значит не умеет.
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всі ви на форумах спеціалізди, екзперди, адвокати.
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ну безробітні лузери "спеціалізди, екзперди, адвокати." якраз в Ольгіно і йдуть працювати
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"Н. Полозов хоть и адвокат, а дурак." - если ты адвокат, аргументируй свою фразу. Очевидно у тебя есть свое мнение, отличное от Полосова. Мне интересно, как по твоему будут развиваться дальше события. Заранее спасибо!
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Трибунал (в дальнейшем "МТ") постановил освободить моряков и вернуть корабли в качестве так сказать "предварительной меры" (меры обеспечения, так сказать), еще не в даваясь в суть спора (по иску Украины): сейчас идет предварительная стадия. Но МТ предварительно установил, что вопрос в его компетенции. Из текста ноты МИДа РФ следует буквально следующее: отпустим, но признайте, что вопрос идет о пересечении границы, и обеспечьте явку моряков в суд (российский уголовный суд). Второй вопрос (о явке) - прикрытие. Главное - признайте, что вопрос идет о пересечении границы. Тут фишка вот в чем: СССР (РФ) присоединилась к конвенции 1982 г., но с оговоркой: не касаться вопроса делимитации морских границ. И МИД заявляет: морские границы мы сами устанавливаем, поэтому, вопрос о их нарушении - наш вопрос и МТ не касается. Но, есть одна особенность: кто сказал, что морская граница РФ установлена в порядке, предусмотренном международным правом? Не установлена она (я не касаюсь вопроса о соглашении между Украиной и РФ о порядке использования КП, и вопроса о его (КП) режиме): там есть особенности, которые РФ не выполнила. И РФ просит: признайте, что у нас есть "режим", и есть граница (такое отступление от правил морского права возможно: см напр. "зундские пошлины"), т.е. подтвердите, что МТ не правомочен рассматривать этот вопрос.
Доходчиво излагаю?
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Если бы ООН и международные суды не были такими импотентными,то хватило бы одного решение о не обслуживание или не допуске российских кораблей в европейских портах. И все..А так пусть дальше молча утираются от плевков лапотных. РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 6712
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Там не в "не допуске" дело: страна-участник не исполнившая решения лишается права в дальнейшем защищать свои интересы в этом судебном органе по вопросам, урегулированным Монтего-Бейской Конвенцией 1982 г. А в ней вопросов дохрена: например, границы континентального шельфа или исключительная экономическая зона...
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неблагодарное это дело писями по воде вилять. Кацапы непредсказуемы...Возьмут, да спрячутся назло всем в уральских горах, ищи-свищи потом...или главный их, тот, плешивый, засунет свой старческий йенк в банку с марганцовкой, с понтом, конец в воду...и всё. И шо сделаешь?
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зелин выход..)))))))))
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РФ намерена выполнить решение Международного трибунала...

Но,... не выполняет.
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)) но как то по особому. по доброму, ботокснее, *********!
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Если и вернут то только после суда, тем более по поводу санкций за невыполнение решения трибунала стоит полная тишина.
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Освобождение моряков будет решаться после выборов, сейчас акцент стоит только на Медведчуке- какой он "молодец", что добился освобождения 4 человек..
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Меньше его каналы смотри, только там об этом каждый час напоминают.))
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***** включает заднюю, понимает, что Пецю наладили не смотря на
их хитрый план ...
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"Вофке" намекнули в Японии, что: одно дело - "хулиганить" в отношениях с соседями, и, совсем другое - плевать на международные договорённости... Ведь и НАТО (И США - по отдельности), например, может "наплевать" на "доктрину Монро", и ввести свои суда в акваторию Чёрного моря, на постоянной основе... Или получить в аренду, базу в Очакове...
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Якщо і віддадуть, то з умовою відбуття покарання в Україні, що засвідчить визнання Криму кацапським.
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А ти не помітив, що "блазенята" влаштували танці у ритмі: "два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...". Вони роблять крок у якомусь напрямку, і дивляться н те, як реагує спільнота. Якщо "пече" - відступають... Потім роблять нову спробу, вже з іншого боку, чи в іншій області... Говорячи мовою науки - отримують знання на емпіричному рівні, методом "проб і помилок"...Тут - те ж саме... Клімкін їм "дав по носі", спільнота українська, його дії підтримала.... І "блазенята" зрозуміли, що "в цьому місці - "пече"...". Тепер будуть пробувать в іншому...
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Не отримують знання, а займаються провокаціями, намагаючись добитись своїх цілей. Не такі вони дурні якими здаються.
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Так і я ж, про це саме...Так що не треба опускать руки, і "давать по носі", кожен раз, коли вони "пирхнуть" спробують...
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Як там по списку: взірвані дома, беслан, норд ост, школа з дітьми, Грузія, Україна, Крим, боінг, донецьк, луганськ...
Шо там нагадайте мені росія визнала? Вони півострів у нас відібрали... Дві області майже...
А от за 24 моряка їм таке зроблять....
І так, їм всім плювати на міжнародні домовленості... Тупо нас рать.
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"Пінька", я тобі вже не раз писав: "Не "пінькай" в мою адресу...". Ти мені просто не цікавий... Нічого цікавого, та розумного, я, від тебе, не отримаю, а свої "розмишлізми" прибережи для лохів...
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кацапы хотят выполнить решение международного трибунала требуя в своей ноте признать превосходство кацапского трибунала над международным?

Решения международного трибунала выполняются без всяких нот- это если хоть выполнить
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В мене наміри стать мультимільйонером, так щось наміри не збігаються з дійсністю!
Ото і паРаша "намерена", але виконуватиме років 25-ть!
Наївні людои, коли паРаша що небудь виконувала????
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А дубина может может быть разной.. Например закрыть проход судов через Босфор или Дарданеллы военным кораблям раши за невыполнение решения трибунала по морскому праву
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никто не пойдет из-за Украины на подобное. даже на такую мелочь, как не возвращать в ПАСЕ не решились, а ты замахнулся на такое. эрдоган у ***** С-400 покупает, а ты Босфор, Босфор.
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Лавров - это терорист как и путин!!!!
Просите Америку пусть поможет- только Американский язык понятен кремлевским придур...ам!!! Как в Сирии. Да и последняя гибель подводной лодки с "ГероямиГРУ" уверен не без помощи Америки.
А разговаривать с Лавровым - бред !! Все равно ,что дро...чить в одиночестве!!!
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паРаша вертиться как уж под вилами. ***** хочет повсить на нас вину за зхвает наших морков, что бы потом нас осудить в том же международном трибунале. Пусть возвращают без всяких нот и ультиматумов.
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ведь ноты можно по разному понимать и трактовать....моряки не преступники и Крым-это Украина
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касабские ноты нужно понимать однозначно, без иллюзий.
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где он увидел эти намерения? видимо принял какое-то стимулирующее воображение вещество.
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Мы знаем цену их "намерениям", когда освободят тогда будет о чем говорить.
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до виборів осталось 17 днів думаю в цей проміжок часу кремль має
відпустити українських моряків. медведчук може 1-2 % заробить на цьому
але це вже від україни не залежить. за авантюри мародера все одно треба платити.
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"мысли" о ниочём ...или БРЕД сумашедшего ...
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Полозову жити у паРАші.
Тому він нічого іншого скаати не може. Він иі так багато чого сказав для тиозуміння проблеми, і про проблему паРаші.
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Полозову жити у паРАші. Тому він нічого іншого сказати не може.
Він і так багато чого сказав для зрозуміння проблеми, і про проблему паРаші.
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Украине вернули 4х военнопленных. Чтобы сохранить паритет, было бы неплохо в ближайшее время вернуть им 4х. Это с лучшей стороны охарактеризовало бы Украину в мире и не давало бы козыря на переговорах. Мол наРФия отдала добровольно, а Украина даже спасибо не сказала... К тому же, это может послужить толчком для начала процесса обмена всех на всех.
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Украина должна сказать спасибо за то,что на неё напали? Ты,руснявый,берега попутал!
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естественно, а куда им деваться иначе хоть и с зебобиком призрачно, но все таки могут ввести дополнительные санкции к судам и тогда лошарики им покажутся цветочками.
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нужно соглашаться на всё. моряков встречать как героев на ковровой дорожке. СРАЗУ всё послать *****. арестовать немедля мертвечука с килограммом героина в кишени и поместить его в пресс-хату с вебкамерой. не помешает в ту же камеру и лолиту мальвинскую
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І що, не доведеться хлопців визнавати злочинцями, а Крим кацапським? Ти ба. От той Клімкін, не дав вчинити презЕ державну зраду . Гройсман, покарай! Звільнити! Негайно!!!
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"Но через два дня после этого заместитель Лаврова, Карасин, заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков. Источник: https://censor.net.ua/n3135603"
Ждут положительного ответа,но уже от зелибобы. Тоесть он согласиться,что сечас их отпустят,но в суд они будут являтьчя на расею,и сидеть тое будут на расее.
Ну они запоребриком могут суд и после дня голосования назначить. Зебилы похлопают возвращению,подьему рейтинга,с то шо они потом будут сидеть на расее - о кого это волнуеи?!
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Це не зелень це кілограм тротілу у еквіваленті.
Подібні дії підірвуть і так похилившийся міжнародний імідж країни.
Цього як раз і прагнув ВПх-лолалала розставляючи тенета.
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Что он несёт!!! Выполнить требования Международного трибунала, это значит вернуть наших моряков немедленно , без всяких условий ! А эти ********* хотят , чтоб они продолжили отбывать срок в наших колониях , тем самым мы признаем правоту ≠уйлостанского судебного решения . Что это за адвокат епанутый !!!!!!?????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків, - Полозов
 
 
 
 
 
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