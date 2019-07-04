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Все про:митниця (512) Митний кодекс (12) Нефьодов (59)

 Актуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов

Чинний Митний кодекс України далекий від європейських норм.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, який виграв конкурс на посаду глави Державної митної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Актуального Митного кодексу сьогодні немає, його треба писати. По-перше, чинний далекий від європейських норм. По-друге, у ньому є купа нежиттєздатних речей. Митний кодекс дозволяє розмитнювати будь-що будь-де. Це породжує нездорову конкуренцію серед митниць… Те, що будь-який товар будь-якого типу можна провезти і розмитнити будь-де, - це неправильна концепція.

Правильна концепція - централізувати досвід та інфраструктуру за типами товарів. На одній митниці кордон перетинатимуть одяг і тканини. Там буде лабораторія, яка перевірятиме їхню якість. На іншу їхатимуть фрукти й овочі", - сказав Нефьодов.

"Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять або шість", - сказав Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов хоче перевести Державну митну службу на контрактну систему роботи

Чиновник також повідомив, що зараз в Україні 10,3 тис. співробітників митниць.

"Я проти збільшення кількості держслужбовців. Як ліберал я тільки за їхнє скорочення, але скорочувати зараз можна лише з огляду на адміністративні функції. Просто так скоротити 2 тис. людей неможливо. Проте в контексті об'єднання митниць це реально. На митницях, особливо там, де немає кордону, адмінперсонал становить більшу частину штату", - розповів заступник міністра.

Чинна редакція Митного кодексу України була ухвалена в березні 2012 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135600
 
   
 Топ коментарі
 
Нє, це якраз толковий чувак зі старої команди. Його не Зе назначав, він по конкурсу пройшов, а конкурс оголосили ще до виборів.

Нефьодову великий-превеликий респект за те, що своїм ПроЗорро прижав яйця тендерній мафії.
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От ты тормоз! Нефёдов создавал систему Прозорро! Хотя тебе, чукче мокшанскому, сие не може быть ведомо!
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Ну так у нас воруют НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, просто они так написаны.
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Так вот оно что! Кодекса то не было. поэтому был контрабас на 5-7 миллиардов Евро в год......Ясное дело.
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Потрібно переписувати вся кодекси, тому що вони написані на вигоду багатих і щоб було їм вигідно безкарно красти. От лише хто їх буде писати і приймати ці кодекси?
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Ну так у нас воруют НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, просто они так написаны.
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Нє, це якраз толковий чувак зі старої команди. Його не Зе назначав, він по конкурсу пройшов, а конкурс оголосили ще до виборів.

Нефьодову великий-превеликий респект за те, що своїм ПроЗорро прижав яйця тендерній мафії.
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От ты тормоз! Нефёдов создавал систему Прозорро! Хотя тебе, чукче мокшанскому, сие не може быть ведомо!
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Тебя что в гугле забанили, лень посмотреть, что он в уряде Гнойсмана был замминистра экономики.
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От реально, у нас в кожній області є митниця. Нафіга митниця, наприклад, в Черкаській чи Дніпропетровській областях, якщо там немає кордонів???
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??? Груз проходит границу под пломбами с припиской к таможенному посту в городе растаможки.
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Например, для того, что бы на границах не собирать очереди по нескольку километров из фур и не забивать порты нерастаможенным товаром. Подсказать, сколько стоит в сутки простой судна? Граница должна быть транзитной для абсолютно всех грузов. А вы, друзья, как не садитесь... Прежде, чем раздувать щеки и трясти бородой, этим пацанам не помешало бы маленько подразобраться, прежде всего, в вопросах логистики, организовать транспортно-логистические центры, а потом уже вести разговоры о количестве таможенников и таможенном кодексе. Не таможни определяют грузопотоки.
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Привозят по железной дороге контейнер заказчику и на месте растамаживают. Так же не забываем про экспорт за границу, таможенное оформление грузов тоже никто не отменял.
Или для вас таможенник это тот человек, который у вас по сумкам лазит?
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чтобы затаможить/растаможить груз на месте и не ехать на кордон для этого
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С шести таможен проще собирать мзду...чем с двадцати шести..... при этом сумма мзды не уменьшится....ведь импорта меньше не станет....
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Та делайте уже всего ОДНУ таможню....в Украинском доме...в Киеве....это будет самый оптимальный вариант..... Актуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9128
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Что предложили стать там директором?
Иначе почему такая заинтересованность?
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Писать? Актуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5482Та у нас все какали на то что написано ... Актуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8363
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Організація дії таможеного пункту не повинна регулюватись кодексом.
Об"єднання таможених постів призведе до ряду проблем і у тому числі до корупції. А от внутрішні таможені пости потрібно зменшувати бо через них топиться вантаж.
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Організація дії таможеного пункту не повинна регулюватись кодексом.
Об"єднання таможених постів призведе до ряду проблем і у тому числі до корупції. А от внутрішні таможені пости потрібно зменшувати бо через них топиться вантаж.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАктуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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