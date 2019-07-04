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 Політика України
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Все про:Зеленський (1923) Канада (678) Ващук Роман (52)

 Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук

Перший офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Канади минув успішно.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Візит минув дуже позитивно. Реакція як учасників міністерської конференції у вівторок, так і ширшої публіки в середу була дуже позитивною на ті меседжі, які він висловив, а саме: чіткі інвестиційні сигнали, підтримка конкретних канадських проектів, які вже здійснюються або будуть здійснюватися в найближчому майбутньому", - сказав Ващук.

На його переконання, під час візиту вдалося перейти "від розмови лише про теорію до втілення реальних можливостей". "Думаю, він зміг донести до публіки те, що хотів, і реакція аудиторії це показала", - зазначив посол.

За його словами, більш неформальний підхід до ведення справ президента Володимира Зеленського порівняно з Петром Порошенком "у канадському контексті працює".

"У канадському контексті більш неформальний підхід сприяє справі. Більша доступність, чіткий, короткий, з певною дозою гумору виступ - працює", - зазначив дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

Однак він додав, що загальний посил про необхідність посилення України в обох глав держав був спільним.

"Кожна людина має свій стиль і Зеленський продемонстрував трохи більш неформальний підхід та іншу форму передачі ключових меседжів, але основний зміст, що треба посилювати Україну економічно та оборонно, подібний в обох президентів", - підсумував Ващук.

Президент України Володимир Зеленський у середу завершив триденний візит до Канади, в рамках якого провів низку дво- та багатосторонніх зустрічей, зокрема поспілкувався з очільниками українських організацій Канади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135595
 
   
 Топ коментарі
 
оказалось, что с Петей еще и "совок" ушёл...

и только вед ана, где-то плачет в уголку Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Его неформальный подход способствует делу, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 1798
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Кловун розсмішив всю Канаду?
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Прогинається посол перез Зєлєю. А що йому залишається робити, аби й далі працювати на такій хлібній посаді.
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Посол канадский , не украинский . Слово " прогибаться" не к нему...
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Та полюбому. Сої ж сказали, що від Зелі нічого доброго для країни не можна чекати, то й соя тепер вважає, що будь-хто, хто позитивно оцінює будь-яку дію Зелі - "прогинається".
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А може Ващук - агент Кремля? Як же тоді Порошенко такого посла призначив???
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Смотри, будешь такое писать, тебя из секты порохоботов исключат.
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Я гораздо хуже любого порохобота - я украинобот....Меня мало волнует фамилия президента, так как смотрю на его поступки и их пользу Украине, в первую очередь...Когда преЗЕдент сделает, что-либо полезное для Украины, а не паРашки или Бени, то я только скажу "Браво"....а пока Владимир Александрович - обнять и плакать... Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 5715
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Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Зеленский шутил, кушал шаурму и купался в фонтанах. Очень хороший мальчик!!!
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а после шаурмы, между купанием в фонтане и часом шуток, этот мальчик договорился о поставках бронетехники. также добился того, что Канада включила Украину в список стран, которым можно
поставлять вооружение и новейшую военную технику. похоже мальчик и правда хороший.
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вотето да, вотето привилегия, получить разрешении покупать оружие!!! Прямо милость. Не договориться об инвестициях, не получить кредитов под минимальный %, а получить право купить за наши с вами деньги оружие, не получить в качестве помощи, а именно купить. Про купить и я бы договорился...
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ага, договорился бы. ты кроме попи#деть вряд ли что-то сможешь еще. совки привыкли получать в качестве помощи, у паРаши например...дополучались . а все нормальные страны и люди придерживаются здоровых экономических отношений, т.е. покупают и продают, а не клянчат.
зы пэтя 5 лет пытался с Канадой договорится о том, чтобы они начали продавать нам современное вооружение. не срослось.
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Конечно, если я был бы президентом Украины я бы договорился. А так какой с меня спрос раз я всего лишь, легенда форума цензор нет? Или это я должен лететь в Канаду и решать за зебила его дела?
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вот он и договорился, а ты "легенда", исходи на говно дальше
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да он шаурмы поехал пожрать. узеленского такой флешмоб теперь. во всех странах которых бывал, нужно шаурму попробывать))
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пусть ест на здоровье, если к этому прилагается бронетехника и современное вооружение.
мне например побоку ЗЕбенины гастрономические вкусы, если от его поездок и дальше будут не томАсы всякие, а подобные договоренности.
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ты кацап, кстати ущербный очень, кроме как переходить на личности и ругаться матом, больше ничего не умеешь. Типично кацапское поведение!!! Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 5444
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типичная тактика пороховаты с полыхающими пердаками: кто не падает ниц перед святым пэтей, тот кацап. убого и уныло.
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Ти забуло добавити "шановний", соя. Незалік.

При порошку Канада дозволила поставки стрілкової зброї в Україну. Зараз дозволила будь-яку.
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пэтя пытался, пытался, но в итоге забил и занялся важным томАсом. и с канадским вооружением так ничего и не вышло, даже с тем огнестрелом, о котором он так радостно писал.
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Сорри, но это не он договорился, а результат нескольких лет переговоров.... Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 6747
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стяг Херсонської області.. сезон кавунів розпочато
Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Его неформальный подход способствует делу, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 2437
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Представлял, как-то, потерпевшего в суде. Он - старший лейтенант, преступник - прапорщик... Дело о "неуставняке", в отношении старшего по званию - старший лейтенант, будучи дежурным по части, пытался успокоить пьяного прапора. Тот полез в драку, получил отпор. Его показания в суде: "У меня утром было расстройство желудка, и я ничего не ел, выпил сто грамм "Бальзама Биттнера"... Когда расстройство не прошло, я выпил сто пятьдесят граммов спиртовой ореховой настойки... А на службе я спиртного не пил... Пил чай, поперхнулся крошкой печенья, и меня стошнило...". Сижу, делаю расчёты. Получается, что он, натощак, "бахнул" поллитра водки... В результате получил два года лишения свободы... А во всём было виновато печенье...
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Был у меня когда-то родственник, который убедил свою бабку, что проходит годичный курс лечения бальзамом Биттнера и спокойно потреблял этот спиртовый продукт ежедневно... Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 8792
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похоже, рояль таки был...
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оказалось, что с Петей еще и "совок" ушёл...

и только вед ана, где-то плачет в уголку Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Его неформальный подход способствует делу, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 1798
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Якось бачив як двоє рибалок спіймали сома на "квак", кілограм на 40. Це не твій родич?
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SOM/СОМ - це абревіатура Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4925
і до риб ніякого відношення не має Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4925

і, доречі, - sheatfish, так що, вчи інгліш Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 2308
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Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Его неформальный подход способствует делу, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 8123Пан Буддист‏ @sranysovok 34 мин.34 минуты назад

3. Звук металла по стеклу
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
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вы хотели написать "Англицкий"
английского у зели нет
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Пусть Зеленский не знает английского, но он без знания этого языка всего за месяц президенства добился поставок канадского вооружения, чего не смог сделать Свинарчук за все пять лет с его хорошим английским.
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А вчера ж твои братья из секты порохоботов распинались, что нам не нужно канадское вооружение, а оказывается, еще Порошенко об этом договаривался. Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4630 Кстати, в предложенной тобой статье сказано, что канадским компания только разрешили поставлять некоторые виды огнестрельного оружия, но не сказано о том, что договорились об их поставках. Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4630
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А если конструктивно, то чего добился то?
Того что посмешил Канадцев, так Украину это достижение не устраивает.. зря потраченное время и бабло на перемещение его тушки
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Зате взнав що там за шаурму потрібно платити, коли отримав чек.
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Пишут, что добился поставок канадского вооружения, чего не смог сделать Порошенко. Но, для порохоботов это не достижение. Нафиг им то оружие, они с дивана шапками оккупантов закидают.
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это старые договорённости Порошенко.. а теперь посмотрим как это оружие будет поступать, Зеленский может и заблокировать поставки.. раньше то мы видели всё что поступало в Украину оружие Порох встречал, будем видеть и теперь или не видеть
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Старые договоренности? А можно ссылку на то, что Порошенко договорился о поставках канадской бронетехники? "Зеленский может и заблокировать поставки" Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 1182 Зеленский все может, он же сейчас президент. А Поросенок хочет хотя бы в Раду пролезть, чтобы в тюрьму не сесть.
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Пишут, что добился)) Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 3836 ....А что , канадцы где то говорили , что это Зеленский их уломал .? .
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Еще раз прочитай информацию, дурко. Зеленский договорился о поставках канадской бронетехники, чего не было при Порошенко.
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Добился разрешения поставок новейшего летального оружия Украине.
Добился облегчения визового режима для украинцев.
И других вещей добился.

Был бы на его месте Порошенко - вы орали, что это победа "сывочолого гетьмана", ну а раз договорился Зеля - значит "зря потраченное время", да, неадекваты соевые?
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Ты читать умеешь, соя?
Из твоей статьи выдержка: " Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия"
По факту в 2017м Канада разрешила поставки только СТРЕЛКОВОГО оружия Украине. И это тоже была отличная новость. Сейчас же - разрешила поставки ЛЮБОГО оружия.
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Соевая чукча не читатель, соевая чукча - писатель.
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Клоун Зеленський (клоЗЕт) та його свора самі не зрозуміли, що його візит самі канадці і витягли на позитив. Бо, здається, вони більше освідченіші у справах України ніж він сам.
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Вот и чудненько! Ждём 21 июля......Всё будет хорошо!
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Осталось очистить зРаду от порохоботов и все будет нисчак.
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И что будет..?? Кисельные реки с молочными берегами через неделю потекут...или манна небесная с неба падать начнет..?? Вот скажи чего лично ты ожидаешь..?? Конкретно?? И сроки этих ожиданий....
Для того что бы по окончании этих сроков....ткнуть тебя мордочкой в этот твой пост..... Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 7869
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Цензор превращается в клона сайта РТ с таким-же колличеством "особенных" коментаторов, хохлов, не украинцев, а именно хохлов. Которые с пеной у рта кричат что всё плохо и ждут прихода Месии в лице Петра Алексеича. Раньше как было? Если ты критикуешь пороха - ты агент кремля и критиковать действия пороха нельзя, "бо путін нападе"
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песики притихли
они уже и сами понимают, что все только смеются над их каркающими прогнозами тотального апокалипсиса...
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Ну и какой результат от визита в зебобика в Канаду..?? Позитивно это хорошо...а о чем договорились то..???
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Ну а что дипломату еще говорить, это был провал?
Трюдо
- Мы подготовили следующую военную помощь Украине:
1.
2.
3.
Зелебоба:
Снимайте у нас кино.

Ну публика поулыбалась конечно, что ещё остаётся.
Порох приезжал как руководитель воюющей страны, Зелебоба как шоумен.
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Да-да, визиты во Францию и Германию тоже "прошли успешно"...
А потом выяснилось, что Макрон и Меркель слили ПАСЕ.
И мальчик Зеля это знал и смолчал!

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Посмешил канадцев...это понятно...клоун это умеет...это его работа....а договоренности какие..??
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Одним словом пан Ващук каже, що пріскіпливий, канадійський тест українського націоналіста Вовік пройшов. Але навіть заробив собі якісь бали на перспективу.
Так нехай Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4721
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И этих Зебил ****** (разрешено Супрун).
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Дякую за Вашу мамку!Президентська приставка "Зе"мені подобаєься!Приміть собі як подяку від мене навзаєм приставку "Де"разом з моїм ніком "Бил"!
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делу развала Украины? он там хером на пианино сыграл?
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Мозги ты себе развалил...Срочно на лчечение к Супрун.
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В Канаду полетел дело развала Украины решать? Вы там совсем уже епнулись в ПЕСике?
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Конечно работает,раньше цирк (95 квартал) приезжал за деньги,а теперь бесплатно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВізит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук
 
 
 
 
 
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