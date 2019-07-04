 Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Візит минув дуже позитивно. Реакція як учасників міністерської конференції у вівторок, так і ширшої публіки в середу була дуже позитивною на ті меседжі, які він висловив, а саме: чіткі інвестиційні сигнали, підтримка конкретних канадських проектів, які вже здійснюються або будуть здійснюватися в найближчому майбутньому", - сказав Ващук.
На його переконання, під час візиту вдалося перейти "від розмови лише про теорію до втілення реальних можливостей". "Думаю, він зміг донести до публіки те, що хотів, і реакція аудиторії це показала", - зазначив посол.
За його словами, більш неформальний підхід до ведення справ президента Володимира Зеленського порівняно з Петром Порошенком "у канадському контексті працює".
"У канадському контексті більш неформальний підхід сприяє справі. Більша доступність, чіткий, короткий, з певною дозою гумору виступ - працює", - зазначив дипломат.
Однак він додав, що загальний посил про необхідність посилення України в обох глав держав був спільним.
"Кожна людина має свій стиль і Зеленський продемонстрував трохи більш неформальний підхід та іншу форму передачі ключових меседжів, але основний зміст, що треба посилювати Україну економічно та оборонно, подібний в обох президентів", - підсумував Ващук.
Президент України Володимир Зеленський у середу завершив триденний візит до Канади, в рамках якого провів низку дво- та багатосторонніх зустрічей, зокрема поспілкувався з очільниками українських організацій Канади.
поставлять вооружение и новейшую военную технику. похоже мальчик и правда хороший.
зы пэтя 5 лет пытался с Канадой договорится о том, чтобы они начали продавать нам современное вооружение. не срослось.
мне например побоку ЗЕбенины гастрономические вкусы, если от его поездок и дальше будут не томАсы всякие, а подобные договоренности.
При порошку Канада дозволила поставки стрілкової зброї в Україну. Зараз дозволила будь-яку.
и только вед ана, где-то плачет в уголку
і до риб ніякого відношення не має
і, доречі, - sheatfish, так що, вчи інгліш
3. Звук металла по стеклу
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
английского у зели нет
Того что посмешил Канадцев, так Украину это достижение не устраивает.. зря потраченное время и бабло на перемещение его тушки
Добился облегчения визового режима для украинцев.
И других вещей добился.
Был бы на его месте Порошенко - вы орали, что это победа "сывочолого гетьмана", ну а раз договорился Зеля - значит "зря потраченное время", да, неадекваты соевые?
Из твоей статьи выдержка: " Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия"
По факту в 2017м Канада разрешила поставки только СТРЕЛКОВОГО оружия Украине. И это тоже была отличная новость. Сейчас же - разрешила поставки ЛЮБОГО оружия.
Для того что бы по окончании этих сроков....ткнуть тебя мордочкой в этот твой пост.....
они уже и сами понимают, что все только смеются над их каркающими прогнозами тотального апокалипсиса...
Трюдо
- Мы подготовили следующую военную помощь Украине:
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Зелебоба:
Снимайте у нас кино.
Ну публика поулыбалась конечно, что ещё остаётся.
Порох приезжал как руководитель воюющей страны, Зелебоба как шоумен.
А потом выяснилось, что Макрон и Меркель слили ПАСЕ.
И мальчик Зеля это знал и смолчал!
Так нехай