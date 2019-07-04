 Візит Зеленського до Канади минув дуже позитивно. Його неформальний підхід сприяє справі, - посол Ващук

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Візит минув дуже позитивно. Реакція як учасників міністерської конференції у вівторок, так і ширшої публіки в середу була дуже позитивною на ті меседжі, які він висловив, а саме: чіткі інвестиційні сигнали, підтримка конкретних канадських проектів, які вже здійснюються або будуть здійснюватися в найближчому майбутньому", - сказав Ващук.

На його переконання, під час візиту вдалося перейти "від розмови лише про теорію до втілення реальних можливостей". "Думаю, він зміг донести до публіки те, що хотів, і реакція аудиторії це показала", - зазначив посол.

За його словами, більш неформальний підхід до ведення справ президента Володимира Зеленського порівняно з Петром Порошенком "у канадському контексті працює".

"У канадському контексті більш неформальний підхід сприяє справі. Більша доступність, чіткий, короткий, з певною дозою гумору виступ - працює", - зазначив дипломат.

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Однак він додав, що загальний посил про необхідність посилення України в обох глав держав був спільним.

"Кожна людина має свій стиль і Зеленський продемонстрував трохи більш неформальний підхід та іншу форму передачі ключових меседжів, але основний зміст, що треба посилювати Україну економічно та оборонно, подібний в обох президентів", - підсумував Ващук.

Президент України Володимир Зеленський у середу завершив триденний візит до Канади, в рамках якого провів низку дво- та багатосторонніх зустрічей, зокрема поспілкувався з очільниками українських організацій Канади.