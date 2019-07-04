 Біля Станиці Луганської горить замінований ліс, одна людина дістала контузію і поранення руки, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГСЧС.
"3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що ця територія замінована", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи з розмінування місцевості.
Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направлено 110 осіб та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 рятувальників о/с та 20 од. техніки, зокрема піротехнічна група у складі 10 осіб та 3 од. техніки.
"то, что сейчас происходит на Донбассе, готовилось лимоновцами, сторонниками А.Дугина с 2000 года..
Сам из интереса посещал собрания анииукраинского подполья...
СБУ бездействовала, получая все доказательства на руки...
С горьким сожалением пришлось констатировать, что люди организовавшие эти подпольные проимпериалистические сборища призывали к установлению власти москвы на территории Украины не человеческими методами, которые в 21м веке казались мифическими...
Однако, события весны 14 года показало: НКВД вернулось на мою землю..
200 Краматорчан пропало без вести!
Захоронено и ждёт идентификации 86 неопознанных трупов!!!
Это результат пребывания в Краматорске "ополчения"!!!
В Славянске картина ещё печальнее: после освобождения города было доставлено 300 гробов для перезахоронения расстрелянных жителей города, тела которых уложены штабелями в общую яму!!
И сторонникам русского мира нет предела в подлости. Сам сидел на подвале, а когда меня выпустили - выслушал недоумение от ребят из соседнего подъезда ,по поводу того, что меня не расстреляли.. Их я знаю с песочницы..
Сейчас эти парни ходят молча сопя в две дырки и стараются обойти меня десятой дорогой..
По поводу обстрелов ВСУ мирного населения: пол Славянска было превращено в укрепрайон, с артиллерией и прочим... " Ополченцы" окопывались на частных усадьбах, территориях школы.. Посёлок Семёновка вообще был превращён в многоуровневый редут... С которого вёлся огонь по всу."
СБУ, працюйте! Всіх запроданців, колаборантів, манкуртів на цугундер!