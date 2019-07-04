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Все про:пожежа (1681) ДСНС (1936)

 Біля Станиці Луганської горить замінований ліс, одна людина дістала контузію і поранення руки, - ДСНС

У середу, 3 липня, поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникла пожежа лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГСЧС.

"3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що ця територія замінована", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи з розмінування місцевості.

Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направлено 110 осіб та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 рятувальників о/с та 20 од. техніки, зокрема піротехнічна група у складі 10 осіб та 3 од. техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135593
 
 
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Ну так силы же розвели, теперь нужно разминировать там все. вот и подпалили!!!
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Вимагаю проведення Децимації серед окупантів!!! (Якщо вже мода на Де- пішла).
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Завжди роблю проекцію на 10 років тому, і дивлюсь на свою реакцію... Бо читаючи зараз про "заміновані" території вже нічого не відчуваю. А читаючи такі статті "дивлячись з минулого" стає страшно...
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В 2015 році вороги теж підпалювали там ліс,щоб зробити проходи.Тільки мінні поля на кордоні з Казластаном завадили тоді і тепер здати українську землю москалському ворогу.
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Лист дончанина 2015 року

"то, что сейчас происходит на Донбассе, готовилось лимоновцами, сторонниками А.Дугина с 2000 года..
Сам из интереса посещал собрания анииукраинского подполья...
СБУ бездействовала, получая все доказательства на руки...
С горьким сожалением пришлось констатировать, что люди организовавшие эти подпольные проимпериалистические сборища призывали к установлению власти москвы на территории Украины не человеческими методами, которые в 21м веке казались мифическими...
Однако, события весны 14 года показало: НКВД вернулось на мою землю..
200 Краматорчан пропало без вести!
Захоронено и ждёт идентификации 86 неопознанных трупов!!!
Это результат пребывания в Краматорске "ополчения"!!!
В Славянске картина ещё печальнее: после освобождения города было доставлено 300 гробов для перезахоронения расстрелянных жителей города, тела которых уложены штабелями в общую яму!!
И сторонникам русского мира нет предела в подлости. Сам сидел на подвале, а когда меня выпустили - выслушал недоумение от ребят из соседнего подъезда ,по поводу того, что меня не расстреляли.. Их я знаю с песочницы..
Сейчас эти парни ходят молча сопя в две дырки и стараются обойти меня десятой дорогой..
По поводу обстрелов ВСУ мирного населения: пол Славянска было превращено в укрепрайон, с артиллерией и прочим... " Ополченцы" окопывались на частных усадьбах, территориях школы.. Посёлок Семёновка вообще был превращён в многоуровневый редут... С которого вёлся огонь по всу."

СБУ, працюйте! Всіх запроданців, колаборантів, манкуртів на цугундер!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБіля Станиці Луганської горить замінований ліс, одна людина дістала контузію і поранення руки, - ДСНС
 
 
 
 
 
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