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 Політика України
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 Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським

Діалог Москви і Києва, а також покращення відносин Росії та України, можливі, якщо президент України Володимир Зеленський виконає свої передвиборчі обіцянки й почне говорити зі своїми співвітчизниками на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це президент РФ Володимир Путін заявив в опублікованому в четвер напередодні його візиту до Італії інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

"[Конструктивний діалог із Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, зокрема вступить у прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, припинить називати їх сепаратистами. Якщо українська влада виконуватиме Мінські угоди, а не ігноруватиме їх", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що "громадяни України чекають від Зеленського і його команди не декларацій, а реальних дій, швидких змін на краще".

Путін зазначив, що новій українській владі доведеться вирішувати проблеми, що залишилися від колишнього керівництва країни.

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"Насильницька українізація, заборони на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включно з викладанням нею у вишах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, спроби колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир - це лише мала частина непривабливого "багажу", з яким доведеться розбиратися новому президенту", - вважає він.

"І, звичайно, київська влада мусить нарешті зрозуміти, що загальним інтересам відповідає не конфронтація між Росією і Україною, а розвиток прагматичного співробітництва на основі довіри і взаєморозуміння. Ми до цього готові", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135591
 
 
 Топ коментарі
 
«Мир увидел настоящего Путина, и это было ужасным зрелищем. В нем есть жестокость, ограниченность разума, порожденная страхом и гневом. Его мировоззрение, искаженное холодной войной и обучением в КГБ, - перекрученное, злопамятное и оборонительное. Ему почти нечего сказать положительного. Путин - пустое место, где должен быть пример лидерства и морали», - цитирует спецкор НСН публикацию британского издания.
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Британские СМИ назвали Путина пустым местом


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Интересная логика.
Если он удовлетворил все свои хотелки то что он тогда хочет от зели и почему он назвал петю недееспособным?
Не выдаете ли вы свои хотелки за действительное?
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Чтец, всё как раз наоборот.
Зеленского хйло в упор старается не замечать, даже не поздравил со вступлением в должность.
И на россии всячески раздувают пропагандоны, что в Украине выбрали клоуна, и о чем с ним разговаривать?
И это всё синхронно происходит и в Украине: палубий, порошенко и климкин и вся их камарилья тоже всячески хотят показать, что президент наш - клоун и дебил, а 73% народа - зебилы.
Странно, правда? Прям один в один с рашистскими пропагандонами вещает и наша власть, будто из одного центра.
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Странно.
А тут противоположная информация.
Путин назвал ряд условий для конструктивного диалога с Зеленским.
А вот Петю он назвал неспособным к переговорам.
Не по этой ли причине во всех СМИ начали писать что он коррупционер и вор?
Совпадения бывают редко.
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Вік не переживай так , ця прелюдія тільки для публіки . За Пактом Бєні_Путєна злиття в екстазі зєлєбєні і путєна очікується вже через місяць після виборів . Буде таке собі "вазвращєніє блудной Украіни" до кремлівської стайні .
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та душити рогатих санкціями, ось і все, вони здуваються по трохи ці іскандери кляті... путін-***** є головним під.аром на расії!!!!
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***** для конструктиного диалога пределгает не конструктивные условия.
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Это условия зебобику....раз предлагает значит знает что зебобик на них может пойти....
Порошенко такие условия не предлагались...потому что ***** знало что будет послано сразу и быстро....
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придурок, кто такой товй зебобик, иди проспись. Подобную хрень твой ***** несет с самого начала.
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Информирую....Зебобик...это чувак с ксивой презЕдента....
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нет у нас таких, только в твоей психбольнице.
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Есть....в фонтанах купается...и шаурму кушает.... Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 7821
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Не бреши порохоскотиняка, тобі нагадаю лише закон про асобає ардло, який твоя сивохрячина протиснула силоміць, через своїх підарюг з ВРУ. А що протиснув на сьогодні Зеленський? Що скасовано? Що втрачено? Навіть відведення військ в ст. Луганській - справа рук твого мерзотного свинохрячини, яка надомовлялась про все, хіба що не про подарунок всієї України рашистам. Бопутєннападав, поки човен гойдався.
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***** с бобкой хочет сыграть на рояле?😁
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Забил давно знаком с условиями поставленными ему ******.Его слова " не сепаратисты а повстанцы".Монголобогданчик повторил неделю назад все перечисленное ******.Так что забилоидная команда "троянская кобылка".
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путило, как и весь кацапстан, на редкость дебильная отмороженная часть землян... их пора уже или стерилизовать, или заложить программу на самоуничтожение...
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Да подождите трохи. После парламентских вьіборов все будет. И даже больше.
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Не хочет хйло,чтобы их называли сепаратистами, ведь это означает, что они хотят присоединиться к раше, а хйло этого тоже не хочет.
Правильно их называть коллаборационистами.
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Правильно их назвать - промежуточное звено. Какие с ними могут быть переговоры, если они не принимают решения? Они по любой мелочи звонят в Кремль. При этом можно что-то перепутать, недопонять и получится испорченный телефон. Вот поэтому нет смысла вести переговоры с промежуточным звеном, которое не принимает решение, как их не назови.
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главное признание и опускание на один уровень с ними..))))) кирпич, тебя зеля опускает на уровень моторылы..))
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Сдавайся - и только после этого будем говорить? Как это по-путински...
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Иди на хрен Пуйло грёбанное, хорошо было бы вас просто уничтожить, а не вести с вами конструктивные диалоги!))))
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Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским/ у Ивана Петровича Сидорова как хозяина слуги народа Зеленского условие к ***** одно: воскресить 13 000 убитых путинцами украинцев.
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То есть Уйло требует полной КАПИТУЛЯЦИИ для начала ведения "переговоров" с ним.
На кой тогда эти переговоры нужны?
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Невыполнимые условия и ставятся для того чтобы их не выполняли, пора это уже знать как дважды два, очевидно что продвижения вопросов по Донбассу не стоит ожидать, до выборов в ВР уж точно. Но без Крыма и Донбасса у левых комуняк не хватает голосов для получения неплохого контингента в ВР. В Украине идет война с коммунизмом, многие не хотят этого понять.
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***** організував і підтримує війну на Донбасі, то яке моральне право має цей урод щось там вякать та ставить умови. Взагалі розмова з "імператором" можлива тільки коли він буде висіти на Червоній площі вниз головою з захарканою рожею як Мусоліні свого часу. Ця тварюка принесла стільки крові, що розмовляти з нею це неповага до себе.
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Диалога не будет пока Путин не перестанет нарушать права человека в России.
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Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками на Донбассе.(окупант Украины забыл добавить- берите пример с рабсеи,как она вела разговор с соотечественниками в Ичкери )
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У соотечественников семь пятниц на неделе, то у них янукович - легитимный президент, то фе-де-ра-ли-за-ция, потом они независимые. Теперь независимые прут до хунты за едой и деньгами, с миссией подорвать экономику врага. У них постоянно меняются приоритеты, я сам их не понимаю.
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Чекаю від клоуна єдиної правильної відповіді - ху.ло, іди в сраку.
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