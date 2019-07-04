 Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це президент РФ Володимир Путін заявив в опублікованому в четвер напередодні його візиту до Італії інтерв'ю газеті Corriere della Sera.
"[Конструктивний діалог із Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, зокрема вступить у прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, припинить називати їх сепаратистами. Якщо українська влада виконуватиме Мінські угоди, а не ігноруватиме їх", - сказав Путін.
Президент РФ додав, що "громадяни України чекають від Зеленського і його команди не декларацій, а реальних дій, швидких змін на краще".
Путін зазначив, що новій українській владі доведеться вирішувати проблеми, що залишилися від колишнього керівництва країни.
"Насильницька українізація, заборони на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включно з викладанням нею у вишах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, спроби колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир - це лише мала частина непривабливого "багажу", з яким доведеться розбиратися новому президенту", - вважає він.
"І, звичайно, київська влада мусить нарешті зрозуміти, що загальним інтересам відповідає не конфронтація між Росією і Україною, а розвиток прагматичного співробітництва на основі довіри і взаєморозуміння. Ми до цього готові", - заявив Путін.
Если он удовлетворил все свои хотелки то что он тогда хочет от зели и почему он назвал петю недееспособным?
Не выдаете ли вы свои хотелки за действительное?
Зеленского хйло в упор старается не замечать, даже не поздравил со вступлением в должность.
И на россии всячески раздувают пропагандоны, что в Украине выбрали клоуна, и о чем с ним разговаривать?
И это всё синхронно происходит и в Украине: палубий, порошенко и климкин и вся их камарилья тоже всячески хотят показать, что президент наш - клоун и дебил, а 73% народа - зебилы.
Странно, правда? Прям один в один с рашистскими пропагандонами вещает и наша власть, будто из одного центра.
А тут противоположная информация.
Путин назвал ряд условий для конструктивного диалога с Зеленским.
А вот Петю он назвал неспособным к переговорам.
Не по этой ли причине во всех СМИ начали писать что он коррупционер и вор?
Совпадения бывают редко.
Порошенко такие условия не предлагались...потому что ***** знало что будет послано сразу и быстро....
Правильно их называть коллаборационистами.
На кой тогда эти переговоры нужны?