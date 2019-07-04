EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство
  1978  90
Все про:Аваков (1169) Саджан Харджит (41)

 Аваков обговорив з міністром оборони Канади Саджаном закупівлю військової техніки для Нацгвардії

Глава МВС Арсен Аваков провів зустріч із міністром оборони Канади Саджаном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

Аваков зазначив: "З міністром оборони Канади Харджитом Саджаном обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.

Водночас, питання безпеки - це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої. Механізм демократичних виборів є ключовим!"

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Канада завжди виступатиме разом з Україною в боротьбі проти ненависті та несправедливості, - міністр оборони Канади Саджан ушанував жертв Голодомору. ФОТО

Аваков обговорив з міністром оборони Канади Саджаном закупівлю військової техніки для Нацгвардії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135589
 
 
 Топ коментарі
 
аваков мусор - Саджан министр обороны Канады
шо мусору с военным обсуждать?....
та и не важно ето уже - страна разряжается...
 показати весь коментар
 
Все верно. Недовольные ноне в Украине имеют боевой опыт и оружия припрятано много. Таких недовольных одними демократизаторами не разгонишь. Тут придется технику использовать. Я ж говорю - ссыт клоун.
 показати весь коментар
 
всех тех кто считает Штаты союзником Украины
с праздником - С Днем независимости Штатов ))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что там делает Сабаков - шестерка КАЛАмойского?
Народный фронт всегда были под Беней. Яйценюк - это протеже Кала, Береза который получил 300 кусков баксов вместе с Семенченко и Хомчаком за проваленную операцию в Илловайске, Бе-бе-бе ставленик КАЛА был назначен на пост министра МВД, ещё в феврале 2014.
 показати весь коментар
 
 
аваков мусор - Саджан министр обороны Канады
шо мусору с военным обсуждать?....
та и не важно ето уже - страна разряжается...
 показати весь коментар
 
 
ето и непонятно - зудел бы себе аваков с главным полицейским
"столицы Канады Торонто" - понял бы...
с министром обороны Канады? - не понимаю.
 показати весь коментар
 
 
Шо тут понимать? НГУ - легкая пехота, к которой может придаваться тяжелая броня, арта, авиация. Легкая броня у Канадцев - одна из лучших в Мире, плюс всякие легкобронированные машины разведки и т.д. Видимо, старую договоренность о поставках легкой брони для ЗСУ Рюкзакян старается развернуть на НГУ, бо клоун ссыт. Надеюсь шо я неправ.
 показати весь коментар
 
 
ты рассуждаешь как военный.
но не забывай первую и самую важную функцию аваковских - их первое дело внутренние проблемы и гасить недовольных...
 показати весь коментар
 
 
Все верно. Недовольные ноне в Украине имеют боевой опыт и оружия припрятано много. Таких недовольных одними демократизаторами не разгонишь. Тут придется технику использовать. Я ж говорю - ссыт клоун.
 показати весь коментар
 
 
что-то мне подсказывает, что НГ недовольных не будет останавливать. Даже наоборот.
 показати весь коментар
 
 
нет уж
следующий майдан будет в тыщу раз кровавей. и аваков будет давить майдановцев всерьез, до прихода путина... ну а там - сирия. зеля ВСЕ подпишет, в отличие от яныка
 показати весь коментар
 
они всерьез готовятся к гражданской войне. и бенин треп не пустопорожний
 показати весь коментар
 
 
Чувак ты сильно путаешь НГУ и ВСУ. и это очень опасное заблуждение!
Функции НГУ это не война с врагом, а восстановление/удержание правопорядка внутри страны во время массовых беспорядков/протестов....(революций достоинств в т.ч.)
Вооружение НГУ сильно напоминает вооружение Росгвардии и особенно это пугает когда к власти в Украине пришли проросийские силы во главе с карликом восхищающегося Путиным
 показати весь коментар
 
Для не сильно умных разъясню:
На Донбассе воюет не только ВСУ но и нацгвардия, которая непосредственно подчиняется министру МВД, так что сАваков не такой уж и левый пассажир для общения с министром обороны.
 показати весь коментар
 
 
Наводящий вопрос (так для понимания насколько вы сами понимаете правовые границы): Если Аваков начнет переговоры для закупки авианосца и десятка бомбардировщиков для НГУ это тоже будет в его компетенции?! И обоснуйте свой ответ, почему!
 показати весь коментар
 
Кста, Сабаков - ничего против Чмария не имел. Так как Чмарий -это человек Сабакова.
Подробности у шапки.
https://www.youtube.com/user/roadcontrol/videos
 показати весь коментар
 
 
всех тех кто считает Штаты союзником Украины
с праздником - С Днем независимости Штатов ))))
 показати весь коментар
 
 
на власти в Украине - пионеры недоделаные...
та хтож на такое поведется? - нихто....
даже ***** не - бо нема людей....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Що нічний порохобот , що нічна "ваза"- близнюки!!
🤗
 показати весь коментар
 
 
а ты где 5 лет был, что не знаешь? На расии, ОРДЛО, Крым? Или смотрел все 5 лет как писюнист на рояле играет, а в перерывах бухал?
 показати весь коментар
 
 
значить не можеш відповісти на моє запитання?
 показати весь коментар
 
. ✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran Принаймні станом на зараз для Президента Зеленського я бачу лише 2 виклики та ризики - це Данилюк та Богдан в команді Зе! Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9849 ...Данилюк озвучив найбільші виклики та ризики для Зеленського

https://24tv.ua/danilyuk_ozvuchiv_naybilshi_vikliki_ta_riziki_dlya_zelenskogo_n1174275 …Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5653
 показати весь коментар
 
спать бы тебе, деда, картинки мусолить и встрявать в чужой разговор......
 показати весь коментар
 
русне под ником - Lvbnhj зубы бы себе вставить не помешало. Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 2723
 показати весь коментар
 
нормальный оно приссученый кацап + возраст ....
 показати весь коментар
 
Ты этого мокшанского ********- Зебила Lvbnhj работающего на Цензоре картинками по схеме 40 на 60 фото видел?
 показати весь коментар
 
 
а кто же етого долдона не видел?

а его дурню 5й год смотрю мучаюсь...
 показати весь коментар
 
Подобаються мені ссучені *песики * ..які скавчать у бессилій злобі . Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9216
.Надриваються * бідненьки * а їній ...ідер то буде. *як фанера над Парижем * на виборах до парламенту
ПС ...А *забугорне * ..і собі підзявкує..
 показати весь коментар
 
 
ПоЗЕленіли вже від злоби!
Треба їм щеплення від сказу срачно робити!
😁
 показати весь коментар
 
 
бакciдик - тебе по лубому не светит
тебя либо твои же борцы с углем грохнут...
ну или как положено - за предательсво... Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5851
 показати весь коментар
 
Аваков за збройні сили домовляється ?
Це нонсенс...фіаско якесь
 показати весь коментар
 
 
да он за свою ЛИЧНУЮ армию переживает. дело идет к гражданской войне. у пути получилось
 показати весь коментар
 
шо разволновался - шахтер? - выкапывай танки он иди
 показати весь коментар
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 16 мая

Еще

История знает случаи, когда президент становился посмешищем. Но это будет первый случай, когда посмешище станет президентом.
 показати весь коментар
 
ДевятыйКругРая ©️‏ @AdikaVoe 1 дн.1 день назад

Еще

"Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, что позволит странам делать совместные кинопроекты." КИНОПРОЕКТЫ! так вот зачем туда Сопля летал! а вы оборонка, летальное оружие, давление на россию.. ага бл...!
 показати весь коментар
 
каждый дурень видит то шо хочет увидеть так как остальное его не интересует Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии - Цензор.НЕТ 2409
 показати весь коментар
 
вот, вот и видите вы даже то чего нет... миражи у вас в том предмете, где у нормальных голова, мозги.. впрочем, все равно не поймете
 показати весь коментар
 
 
расстреливать майдан, мне бы вашу наивность )))
 показати весь коментар
 
Скоро на мутноватого по сути Авакова половину бюжета будут тратить. А техника и вооружение под его рукой круче, чем в ВСУ. Не стремно?
 показати весь коментар
 
угу. зелебобиков разгонять, если те вдруг с дивана слезут и на Майдан припрутся.
 показати весь коментар
 
вчера гулял торонтром - долнона бачив... - оказалось презыдент Украины....
 показати весь коментар
 
аномальная активность и наоборот неактивность (в зависимости от "направления ветра"), в том числе бизнесовая за счёт нерезинового бюджета Украины, полицая Авакова на фоне выходок слабого, тупого преза настораживает
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАваков обговорив з міністром оборони Канади Саджаном закупівлю військової техніки для Нацгвардії
 
 
 
 
 
 вгору