 Аваков обговорив з міністром оборони Канади Саджаном закупівлю військової техніки для Нацгвардії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
Аваков зазначив: "З міністром оборони Канади Харджитом Саджаном обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.
Водночас, питання безпеки - це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої. Механізм демократичних виборів є ключовим!"
Народный фронт всегда были под Беней. Яйценюк - это протеже Кала, Береза который получил 300 кусков баксов вместе с Семенченко и Хомчаком за проваленную операцию в Илловайске, Бе-бе-бе ставленик КАЛА был назначен на пост министра МВД, ещё в феврале 2014.
шо мусору с военным обсуждать?....
та и не важно ето уже - страна разряжается...
"столицы Канады Торонто" - понял бы...
с министром обороны Канады? - не понимаю.
но не забывай первую и самую важную функцию аваковских - их первое дело внутренние проблемы и гасить недовольных...
следующий майдан будет в тыщу раз кровавей. и аваков будет давить майдановцев всерьез, до прихода путина... ну а там - сирия. зеля ВСЕ подпишет, в отличие от яныка
Функции НГУ это не война с врагом, а восстановление/удержание правопорядка внутри страны во время массовых беспорядков/протестов....(революций достоинств в т.ч.)
Вооружение НГУ сильно напоминает вооружение Росгвардии и особенно это пугает когда к власти в Украине пришли проросийские силы во главе с карликом восхищающегося Путиным
На Донбассе воюет не только ВСУ но и нацгвардия, которая непосредственно подчиняется министру МВД, так что сАваков не такой уж и левый пассажир для общения с министром обороны.
Подробности у шапки.
https://www.youtube.com/user/roadcontrol/videos
с праздником - С Днем независимости Штатов ))))
та хтож на такое поведется? - нихто....
даже ***** не - бо нема людей....
🤗
https://24tv.ua/danilyuk_ozvuchiv_naybilshi_vikliki_ta_riziki_dlya_zelenskogo_n1174275 …
а его дурню 5й год смотрю мучаюсь...
.Надриваються * бідненьки * а їній ...ідер то буде. *як фанера над Парижем * на виборах до парламенту
ПС ...А *забугорне * ..і собі підзявкує..
Треба їм щеплення від сказу срачно робити!
😁
тебя либо твои же борцы с углем грохнут...
ну или как положено - за предательсво...
Це нонсенс...фіаско якесь
https://www.youtube.com/watch?v=YywIxAB97Kw
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История знает случаи, когда президент становился посмешищем. Но это будет первый случай, когда посмешище станет президентом.
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"Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, что позволит странам делать совместные кинопроекты." КИНОПРОЕКТЫ! так вот зачем туда Сопля летал! а вы оборонка, летальное оружие, давление на россию.. ага бл...!