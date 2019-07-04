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 Реконструкцію Українського дому під офіс президента можна провести за 6-9 місяців, - архітектор Юнаков

За наявності належного фінансування на реконструкцію Українського дому під Офіс президента можна провести протягом 6-9 місяців.

Про це під час презентації концепції Офісу президента України в Українському домі розповів архітектор Іван Юнаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію. - Ред.) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - сказав Юнаков.

За його словами, конкурс на розробку концепції Офісу не проводився, бо автор проєкту "Київпроект" передав авторські права до іншого проєктного інституту.

"Ми зараз працюємо над завданням. Конкретно моя робота - підготовка технічного завдання на майбутнє проектування. Тобто я займаюся планувальною структурою майбутнього Офісу президента, розробляю кількість департаментів, кількість директоратів, кабінетів, щоб усі люди, які зараз працюють у старій адміністрації, переїхали в новий Офіс президента", - сказав Юнаков.

Архітектор зазначив, що Офіс має бути просторий, відкритий, усі департаменти, які зараз розкидані на чотирьох поверхах, будуть на одному поверсі.

За його словами, президент Володимир Зеленський погодив концепцію нового Офісу, "але планувальне рішення змінилося і показувати ми не можемо всі деталі з низки причин - це стратегічний об'єкт".

Юнаков уточнив, що роботи з реконструкції, з огляду на розцінки по Мінрегіону, коштуватимуть близько 300 млн грн. "Але це все залежить від того, яке буде технічне інженерне оснащення", - зауважив архітектор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135588
 
 
 Топ коментарі
 
это архиважно и необходимо для имитации игры на рояле.. селфи с шаурмой... ах да, для "первым делом подпишу закон об импичменте"(с) брехливый шмаркля Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков - Цензор.НЕТ 5032
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Перенести Жилой Офис Президента Украиньі, в станицу Луганскую...
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офис вообще нужно делать на передовой, чтобы не забывали. и раду туда же
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У меня один вопрос. Озвучивалась цифра в 300 - 350 миллионов гривен. Хотя мне кажется эта цифра без стоимости спецсвязи и прочей защиты. Ну то такое. Так вот, а за чьи, собственно, деньги банкет? За бюджетные? То есть я плачу налоги, для того что бы клоун переезды устраивал? У нас в стране больше некуда потратить эти средства? Пир во время чумы?
Или же за деньги "того дяди"? То есть, кто то хочет дать приЗеденту взятку, в размере 350 миллионов гривен, на глазах у всей страны. Ответь-те зелопоклонники, кто и за что дает вашему приЗедену взятку в размере 350 миллионов гривен?
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За ваши и ваших детей, мамы и папы, дедушки и бабушки ну и за мой счёт. А кукловод фигляра ларёк с шаурмой покрасит. Или два.
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гм шм шо то жрал.....
гм шм шо щупал...
гм шм - Президент Украины?
очень бы хотелось с ним встетится ....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРеконструкцію Українського дому під офіс президента можна провести за 6-9 місяців, - архітектор Юнаков
 
 
 
 
 
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