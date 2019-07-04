 У соціальній мережі Facebook стався збій: деякі користувачі не можуть переглядати зображення

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Так, згідно з даними сервісу, найсерйозніші збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США та Західній Європі.
Однак в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.
"Фото профілю. На цьому зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.
Також у додатку Messenger не відкриваються зображення, які користувачі надсилають один одному.
Станом на 00:20 збій не припиняється в багатьох користувачів соціальної мережі.
для канадцев:
Жозеф Филипп Пьер Ив Эллио́тт Трюдо́ - канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах. Перенёс центр законодательной власти из британского парламента в Палату общин в Оттаве, сделав таким образом Канаду полностью самостоятельной и независимой от бывшей метрополии.
Он приложил огромные усилия для изменения нашего общества и формирования национального характера канадцев. Благодаря Трюдо мы получили настоящее признание на международной арене, сопоставимое с нашими размерами и силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам повод гордиться тем, что мы - канадцы.
Трюдо является одним из самых известных политиков в истории страны, его называют «отцом современной Канады». Считается самым популярным человеком Канады в XX столетии.
Так не треба ж, так?
Барига стільки напередавав для "піару", що тепер там надлишок, будуть розпродувать
проросійська новообрана влада ЗЕбілів цього не допустить, це можно було очікувати. Покидькі воші
А може і буде. Спільний із ******, агов, ЗЕбіл рускій?
Вован, де гроші?
https://www.unian.ua/economics/finance/10602375-na-rahunku-derzhkaznacheystva-stalo-vdvichi-menshe-groshey.html
шо форрумчане постят,
хотя комментами ниже понятно, шо остальные их видят....
если я не увижу пару картинок с ресурсов к которым у меня закрыт доступ как забугорному?
то я ето легко перекашляю...
а у меня сбой отображается... )
p.s. при порохе такой куйни не было... ))
Источник: https://censor.net.ua/n313558Ю7
коды нужно тестировать во всех, по крайней мере попyлярных браузерах...
"Їжаки плакали, кололись, але продовжували жерти кактус".
шалун ...
харчеватьспамить будет????