EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Технології
  2284  80
Все про:Facebook (100) соціальні мережі (241)

 У соціальній мережі Facebook стався збій: деякі користувачі не можуть переглядати зображення

3 липня в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, через який у користувачів не відкривається велика частина зображень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, згідно з даними сервісу, найсерйозніші збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США та Західній Європі.

Однак в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.

"Фото профілю. На цьому зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.

Також у додатку Messenger не відкриваються зображення, які користувачі надсилають один одному.

Станом на 00:20 збій не припиняється в багатьох користувачів соціальної мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook запустить власну криптовалюту Libra

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135587
 
 
 Топ коментарі
 
(с)З прес-конференції в Канаді вчора: «Я поважаю пана Трюдо, бо вiн такий самий позасистемних, як і я».Коли перекладач дійшов до цих слів, Трюдо з подивом подивився з висоти своїх метр дев'яносто на співрозмовника, як на щось огидне.Ось яке примітивне розуміння у Володимира Олександровича про політичну позасистемність.По-перше, Трюдо ніколи не обсирав свою Канаду і не грав фалосом на роялі.А по-друге, Джастін П'єр Джеймс Трюдо - канадський політик, прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Старший син п'ятнадцятого прем'єр-міністра Канади П'єра Еліота Трюдо.Тому, вазелин, не плутайте те, чим ви грали на роялі, з пальцем. В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 2974
 показати весь коментар
 
Кстати, а все ЗЕбилы помнят те страшные времена, когда Барыга каждые 2-3 месяца участвовал в передачи армии 100-200 единиц техники. Сейчас, когда коррупция побеждена, такие передачи должны быть не реже чем раз в месяц, ведь деньги теперь уже никто не ворует? Или я что-то не так понимаю? В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5015
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
(с)З прес-конференції в Канаді вчора: «Я поважаю пана Трюдо, бо вiн такий самий позасистемних, як і я».Коли перекладач дійшов до цих слів, Трюдо з подивом подивився з висоти своїх метр дев'яносто на співрозмовника, як на щось огидне.Ось яке примітивне розуміння у Володимира Олександровича про політичну позасистемність.По-перше, Трюдо ніколи не обсирав свою Канаду і не грав фалосом на роялі.А по-друге, Джастін П'єр Джеймс Трюдо - канадський політик, прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Старший син п'ятнадцятого прем'єр-міністра Канади П'єра Еліота Трюдо.Тому, вазелин, не плутайте те, чим ви грали на роялі, з пальцем.
 показати весь коментар
 
 
главное, что он чей то там старший сын.. это характеризует его как то по особому..
 показати весь коментар
 
зебилам не понять значение "репутация"... и роль П'єра Еліота Трюдо в становлении законодательной власти Канады.
 показати весь коментар
 
 
для зебилов, из-за их тупизны и отсутствия образования - "чей то там старший сын".
для канадцев:

Жозеф Филипп Пьер Ив Эллио́тт Трюдо́ - канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах. Перенёс центр законодательной власти из британского парламента в Палату общин в Оттаве, сделав таким образом Канаду полностью самостоятельной и независимой от бывшей метрополии.
Он приложил огромные усилия для изменения нашего общества и формирования национального характера канадцев. Благодаря Трюдо мы получили настоящее признание на международной арене, сопоставимое с нашими размерами и силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам повод гордиться тем, что мы - канадцы.
Трюдо является одним из самых известных политиков в истории страны, его называют «отцом современной Канады». Считается самым популярным человеком Канады в XX столетии.
 показати весь коментар
 
 
1968.. а какое отношение это имеет к Зеленскому? Ты ж цепочку выстроил Зеленский - Трюдо - старший сын 1968.. а дед Трюдо кто был?
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное, что после сбоя в Фейсбуке произошел всплеск активности в Вконтакте из украинского сегмента.
 показати весь коментар
 
То стецьки за зарплатою сайт положили.
 показати весь коментар
 
 
То все Порошенко! Як можна було не здогадатися, ЗЕбіл?
 показати весь коментар
 
 
Ну так ваші свинарчуки ніяк не нажруться. Що дивного?
 показати весь коментар
 
 
Кстати, а все ЗЕбилы помнят те страшные времена, когда Барыга каждые 2-3 месяца участвовал в передачи армии 100-200 единиц техники. Сейчас, когда коррупция побеждена, такие передачи должны быть не реже чем раз в месяц, ведь деньги теперь уже никто не ворует? Или я что-то не так понимаю? В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5015
 показати весь коментар
 
 
Та згинь вже наволочь і не тринди: хто кому передавав кошти, електроенергію, воду, газ тощо. Запіпчили імбецили.
 показати весь коментар
 
 
Усе украл Порох, шо ні панятна ааххаахах))))

Так не треба ж, так?
Барига стільки напередавав для "піару", що тепер там надлишок, будуть розпродувать
 показати весь коментар
 
 
А у тебе справка є? Надлишки згоріли в 4 пожежах складів.
 показати весь коментар
 
 
Схоже параду цього року не буде на День Незалежності.

проросійська новообрана влада ЗЕбілів цього не допустить, це можно було очікувати. Покидькі воші

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 3235
 показати весь коментар
 
 
Так ви, пєтькоботи, вже пройшлис парадом імбецилівь. Згиньте і не відсвічуйте.
 показати весь коментар
 
 
Так для ЗЕбілів фінал Ліги сміху. Який парад. І новий сезон Сватів ... В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5488

А може і буде. Спільний із ******, агов, ЗЕбіл рускій?
 показати весь коментар
 
 
Що ти, цуцик, будеш робити тут за два тижні? Платити не будуть. А твоя неперевершена інтелектуальність, поза межами свідомості, викликає тільки здоровий регіт.
 показати весь коментар
 
 
Жена утром будет муже:"Вася вставай.Не Нет,Весь вставай!"
 показати весь коментар
 
Мда... Схоже, долара по 8 таки не буде....
 показати весь коментар
 
 
чого ж ти не смердів коли в серпні 2018 там залишилось 1,995 млрд ?
 показати весь коментар
 
 
Це саме те, про що ви подумали. Це ЗеЛенка . І якщо вона, чи її захисники думали, що буде інакше, помилялись. Ми будемо прискіпливо припарувати цих жабинят. Так само, як вони копирсались стільки років в чужій білизні.

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 7815
 показати весь коментар
 
 
Налякав їжаків голою сракою. Що там твій обісраній пецюня, вже весь "лехторат" розгубив? І андруша Полтава вже не допомога?
 показати весь коментар
 
 
Ну так у серпні 2018 ми платили по кредитах, а в зараз ще ні - якраз в серпні 2019 і будемо. От тоді і подивимось, скільки залишиться та побачимо об'єктивну картину.
 показати весь коментар
 
семок нигде не купить, кокаин плохого качества, негры кругом, все говорят не на русскам, "сватов" не показывают, Эйфелева башня ржавая...
 показати весь коментар
 
 
я на Цензоре не всегда могу смотреть изображения,
шо форрумчане постят,
хотя комментами ниже понятно, шо остальные их видят....
 показати весь коментар
 
 
ad block-и adguard-ы антирекламщики поотключай если есть
 показати весь коментар
 
Есть эта хрень java se development 12 ? Некоторые вэб страници используют
 показати весь коментар
 
спасибо за понимание, но давай уже закончим решать ету проблему?
если я не увижу пару картинок с ресурсов к которым у меня закрыт доступ как забугорному?
то я ето легко перекашляю...
 показати весь коментар
 
 
это фоточки из вконтактика/одноглазников**********. Их видят те, кто сидят за tor/vpn/proxy
 показати весь коментар
 
 
ага, чушь, конечно. А также чушь то, что домены совпадают с доменами этих компаний.
 показати весь коментар
 
>по состоянию на 00:20 сбой не перестает отображаться у многих пользователей
а у меня сбой отображается... )
p.s. при порохе такой куйни не было... ))
Источник: https://censor.net.ua/n313558Ю7
 показати весь коментар
 
 
Такая же хрень. Я, как-то пожаловался даже. Мне предложили сменить браузер, на Оперу. Помогло! Правда. я не люблю Оперу.
 показати весь коментар
 
 
похоже на девелоперский косячек.
коды нужно тестировать во всех, по крайней мере попyлярных браузерах...
 показати весь коментар
 
почему в украинскую соцсеть не перейти с вопросом чей крым cimbor.net фейсбук это либерастский гадюшник
 показати весь коментар
 
А нехрен кацапе*долочам лошариками в проводах колупаться.
 показати весь коментар
 
Московити за допомогою таких човній,як той що затонув,хочуть пошкодити кабелі зв'язку,можливо вже пошкодили.
 показати весь коментар
 
Мдаа...При Петре Алексеевиче такого не было!!! В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 8347
 показати весь коментар
 
 
Здесь пишут, что им стыдно за Зеленского, которого они не выбирали, а те кто выбрал прежнему не давали дыхнуть все упрекали и копались в его нижнем белье, а сами выбрали выскочку - неудачника... я в шоке господа! я в шоке дважды, но в первую очередь шок от тех писателей кому стыдно за нашего президента за его тщеславие и беспутную речь, не имеющую связи с душой человека и т.д. я спрошу у них, - так, что панове, вам стыдно за бревно, а за вора и прощелыгу основателя ПР вам не стыдно? Мир перевернулся господа, это не мой мир. Остановите Земной Шар, я сойду!!!
 показати весь коментар
 
твой мир в клинике. стыдно за ватное говно зе которое обсерало страну в своем говношоу и за вас мудаков которые в кресло посадили. стыдно за его ватную команду и за их действия вроде не подписания закона об импичменте. а то пороху если есть пруфы и ты не песдабол иди в прокуратуру которую твое зеленое говно сейчас контролирует
 показати весь коментар
 
и еще один нюанс среди порохоботов ватного говна нету
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Социальная сеть пенсионеров. Зачем им вообще фотки?
 показати весь коментар
 
 
Знову проблеми з мордо-книгою?
"Їжаки плакали, кололись, але продовжували жерти кактус".
 показати весь коментар
 
Нічого. Для 73% скоро розблокують вконтактє та одноглазнікі.
 показати весь коментар
 
 
Кажуть, що то Лошарік перерізав оптоволокно на дні моря... Але потім щось пошло не так...
 показати весь коментар
 
Где же зеля харчевать спамить будет????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниТехнологіїУ соціальній мережі Facebook стався збій: деякі користувачі не можуть переглядати зображення
 
 
 
 
 
 вгору