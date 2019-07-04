 Чоловіки в масках і зі стріляниною викрали понад 1 млн гривень у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Інформатор стало відомо на місці події.
За словами водія автомобіля, він зі своїм попутником припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і здійснили щонайменше один постріл. Усе це супроводжувалося криками.
Метою нападників була сумка. Вона перебувала поруч із другим чоловіком, який сидів позаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і зникли на автомобілі Audi. У місті Київ введено оперативний план "Сирена".
За попередньою інформацією, в сумці були гроші в сумі 1 мільйон 170 тисяч гривень. Нині на місці працюють співробітники поліції. Вони оглядають місце злочину та опитують потерпілих. Подробиці інциденту встановлюються.
я бы уже не плел ни того ни другого в новости о тупом криминале...
Вот и получается в каждой теме соревнование полит
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"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - зазначив Юнаков.
Народ України виявимо політичну волю на будівництві контори преЗедента !
Ура, товарищі !
Він і Кривава Хунта політичну волю проявляли на захисті України
Клоун гребаний! Кожен киянин знає цей страгічний об'єкт як облуплений, із кожними закутками
Одні здійснюють злочини заради мільйона, а іншим - преміі по 241 млн та зарплати по 2-3млн в місяць.
то просто шоб pedikam сон не тревожить?
воскресенье Фокс канал - финал женского чемпионата мира по футболу - США-Голландия....
трансляция начнется в 10 ам, походу сам матч в 11ам....
спасибо.
грузиныиностранцы?
а если серьёзно, черный конвертер валют?