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Все про:пограбування (397) стрілянина (1007)

 Чоловіки в масках і зі стріляниною викрали понад 1 млн гривень у Києві

У середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей у масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Усе сталося у дворі житлового будинку близько 16:30.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Інформатор стало відомо на місці події.

За словами водія автомобіля, він зі своїм попутником припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і здійснили щонайменше один постріл. Усе це супроводжувалося криками.

Метою нападників була сумка. Вона перебувала поруч із другим чоловіком, який сидів позаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і зникли на автомобілі Audi. У місті Київ введено оперативний план "Сирена".

За попередньою інформацією, в сумці були гроші в сумі 1 мільйон 170 тисяч гривень. Нині на місці працюють співробітники поліції. Вони оглядають місце злочину та опитують потерпілих. Подробиці інциденту встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі пограбували обмінник у Харкові і забрали 150 тис. грн, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135585
 
 
 Топ коментарі
 
В Києві в кожній машині мона знайти мільйон, а то і більше. Чи й не новина.
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Реконструкція Українського дому в Києві під Офіс президента України коштуватиме до 300 млн грн. На роботи може піти 6-9 місяців.
"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - зазначив Юнаков.

Народ України виявимо політичну волю на будівництві контори преЗедента ! Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 9135
Ура, товарищі !
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При Пороху такої х.. не було.
Він і Кривава Хунта політичну волю проявляли на захисті України Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 1729
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В Києві в кожній машині мона знайти мільйон, а то і більше. Чи й не новина.
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та ясно же - абсолютно посторонние мужщины в масках....
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ага, а зе в машине с сумкой в зубах.
я бы уже не плел ни того ни другого в новости о тупом криминале...
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в методичках не велено. а о другом крепостные не могут писать.
Вот и получается в каждой теме соревнование полит проституток ботов
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Реконструкція Українського дому в Києві під Офіс президента України коштуватиме до 300 млн грн. На роботи може піти 6-9 місяців.
"Якщо буде нормальне фінансування, то це (реконструкцію) можливо зробити за 6-9 місяців. Наприклад, новий залізничний вокзал збудували за 8 місяців. Якщо буде поставлене завдання, то це цілком можливо. Все залежить від фінансування і політичної волі", - зазначив Юнаков.

Народ України виявимо політичну волю на будівництві контори преЗедента ! Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 9135
Ура, товарищі !
 показати весь коментар
 
 
При Пороху такої х.. не було.
Він і Кривава Хунта політичну волю проявляли на захисті України
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Президент Володимир Зеленський погодив концепцію нового Офісу, "але планувальне рішення змінилося і показувати ми не можемо всі деталі з ряду причин - це стратегічний об'єкт".

Клоун гребаний! Кожен киянин знає цей страгічний об'єкт як облуплений, із кожними закутками Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 8253
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Соєва потвора довела країну до останньої межї...
Одні здійснюють злочини заради мільйона, а іншим - преміі по 241 млн та зарплати по 2-3млн в місяць.
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С такими деньгами во дворах не останавливаются...лошки. Пасли тузиков..
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мужчины в масках?
то просто шоб pedikam сон не тревожить?
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Не так хотіли Зе,як наху. послати пе.... І він пішов .Далеко і на довго. Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 1923
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оф топ для любителей футбола.
воскресенье Фокс канал - финал женского чемпионата мира по футболу - США-Голландия....
трансляция начнется в 10 ам, походу сам матч в 11ам....
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и да, сорри, 10ам - время штатовское - в Украине 5 вечера.
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а мы ж, диды, мерыксев ненавидем? - всегда есть возможность поболеть за голландок... Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве - Цензор.НЕТ 385
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Лохи. Копійки якісь. Це ж не папутчіки з захопленими державними багатствами.
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"Папутчиков" нужно на аэродромах у самолётов ловить. И то, когда полмиллиона разозлённых граждан уже стоят на улицах Киева.
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"Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве" походу Бэтмен с Дэдпулом...а человек паук под большим вопросом...
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Наши люди в булочную с миллионом не ездят!
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Всё , что нажито непосильным трудом , 300 лет не пили , не курили , с пенсии откладывали .
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Конец эпохи бедности наступает по всем фронтам!
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А деньги в банке хранить побоялся: мало ли что, вдруг ограбление.
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ничего так некоторые с собой носят денежки, на базар что ли собрались
а если серьёзно, черный конвертер валют?
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Обычная схема популярная в Украине. Наводчики работники банков.
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сейчас в банках никто денег не держит, наводчик продавец автомобиля.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧоловіки в масках і зі стріляниною викрали понад 1 млн гривень у Києві
 
 
 
 
 
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