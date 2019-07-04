 Планую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Говорячи про ухвалений раніше закон про тимчасові слідчі комісії, де йдеться про спецкомісію з питання імпічменту президента, Парубій зауважив, що закон так і не був підписаний президентом.
"Мені необхідна будь-яка відповідь у найближчі дні. Тому що, найімовірніше, за моїми підрахунками, ми завершимо розгляд поправок до Виборчого кодексу... наступного четверга (11 липня. - Ред.) вранці", - сказав він. Спікер висловив думку, що йому "вдасться зібрати голоси".
"Це непросто буде. Але того дня ми будемо мати шанс на те, щоб подолати вето, якщо вето буде накладене... Президент має виконати Конституцію і дати своє рішення: або вето, або мотивовані пропозиції", - зазначив голова ВР.
Парубій також закликав суддів Конституційного суду "не допустити скасування закону про люстрацію".
Они в этом пустом зале кворум умудряются найти
Петя месяцами не подписывал а то и больше
А тут и недели не прошло
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2373193239454871&id=100002926541827 …
О, как! Это что? Как по мне- чистейшей воды лицемерие. Однако, он- невозмутим: "«Ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення в 2013-й рік. Моя політична сила Європейська Солідарність разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!», - додав Порошенко.(с)
Отак от надо!
Не ведитесь на это, сначала вспомните КТО назначил этих судей в Конституционном суде.
Петр Порошенко захотел присоединиться к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и «шестерки...
Петр Порошенко захотел присоединиться к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и «шестерки Януковича» Андрея Клюева, которые организовал волонтер Роман Синицын. «Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только общими усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к Акции. В 20:00 на Майдане», - такое сообщение появилось в соцсетях политика за полчаса до акции со ссылкой на встречу в Facebook, передает НВ. Показательно на попытку экс-президента присоединиться отреагировали организаторы протестов. После постов Порошенко в соцсетях, встреча в Facebook была переименована на «Терпіти більше не можна! . С таким названием встреча провисела на странице Facebook политика несколько часов, пока ее не удалили.
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Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Wizzair cancelling it's planned office opening in Ukraine in response to Zelensky's service to Kolomoisky.
В Германии конечно такие как ты топят на ***** в партии AfD
дельтапланерист чы просто снюхался с зелёными?
Около 50% граждан Украины выступают за вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.
За вступление в НАТО высказались 80% сторонников "Европейской солидарности" и 75% избирателей "Голоса". Также за вступление в Альянс высказались по 47% электората "Батьківщини" и "Слуги народа" и 9,4% - "Оппозиционной платформы - За жизнь".
За военный союз с Россией и другими странами СНГ высказались 25,4% избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", 9,7% "Батьківщини", 4,8% "Слуги народа", 2,7% "Европейской солидарности" и 0% сторонников "Голоса".
В целом по Украине за военный союз с РФ высказались 6,8% респондентов.
Внеблоковый статус Украины как вариант гарантии безопасности одобряют 50,3% симпатиков "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26,9% избирателей "Слуги народа", 26,1% - "Батьківщини", 10,8% - "Европейской солидарности" и 9,9% - "Голоса".
В целом внеблоковый статус Украины поддерживает 25,3% опрошенных.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/bolshe-vsego-storonnikov-vstupleniya-ukrainy-v-nato-sredi-izbirateley-evropeyskoy-solidarnosti-i-golosa-opros-1088267.html
А СН - 45%
Получается среди избирателей СН поддерживают НАТО г о р а з д о сильнее
Поосторожнее, а то у шЛяшка со ртом та же проблема.
Правильнее сказать что цирк по "рассмотрению" поправок в пустом зале продлится до 11 июля.