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 Політика України
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Все про:вето (59) виборчий закон (80) імпічмент (75) Парубій (1124)

 Планую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що парламент завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Говорячи про ухвалений раніше закон про тимчасові слідчі комісії, де йдеться про спецкомісію з питання імпічменту президента, Парубій зауважив, що закон так і не був підписаний президентом.

"Мені необхідна будь-яка відповідь у найближчі дні. Тому що, найімовірніше, за моїми підрахунками, ми завершимо розгляд поправок до Виборчого кодексу... наступного четверга (11 липня. - Ред.) вранці", - сказав він. Спікер висловив думку, що йому "вдасться зібрати голоси".

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"Це непросто буде. Але того дня ми будемо мати шанс на те, щоб подолати вето, якщо вето буде накладене... Президент має виконати Конституцію і дати своє рішення: або вето, або мотивовані пропозиції", - зазначив голова ВР.

Парубій також закликав суддів Конституційного суду "не допустити скасування закону про люстрацію".

Читайте: Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135583
 
 
 Топ коментарі
 
Планирую, что Парубий таки предстанет перед судом.
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шо вы там рассматриваете при пустом зале
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Шо там рассматривают
Они в этом пустом зале кворум умудряются найти
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Планирую, что Парубий таки предстанет перед судом.
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Агліцькі троляки теж щось планують. Бгггг.
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шо вы там рассматриваете при пустом зале
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Шо там рассматривают
Они в этом пустом зале кворум умудряются найти
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мне вот ещё интересно, - почему он не знает, что делать, если закон не возвращается Президентом в ВР)
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По-моему там нет сроков в которые президент обязан
Петя месяцами не подписывал а то и больше
А тут и недели не прошло
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всё там есть и про сроки и обязанности) было бы желание+голоса)
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Ну есть ещё Закон о ВР, есть решения КС про вето президента
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есть много разных законов, но основной закон один
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Петя так и не подписал 100 процентное гарантирование вкладов Приватбанка, а кричал: Только проголосуйте, подпишу сразу же!
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Екс-президент України Петро Порошенко закликав українців вийти на акцію протесту проти скасування закону про люстрацію біля будівлі Конституційного суду України в Києві. «Закликаю всіх небайдужих прийти завтра (в четвер, 4 липня) о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!», - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.(с)
О, как! Это что? Как по мне- чистейшей воды лицемерие. Однако, он- невозмутим: "«Ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення в 2013-й рік. Моя політична сила Європейська Солідарність разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!», - додав Порошенко.(с)
Отак от надо! Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий - Цензор.НЕТ 6189
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Хитрожопый Петя, пролетая со своим ПЕСом на выборах как фанера над Парижем, через своих назначенцев в судах пытается расшатать ситуацию в стране, вызвать массовые беспорядки.
Не ведитесь на это, сначала вспомните КТО назначил этих судей в Конституционном суде.
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"Батя ты все проср@л": организаторы Майдана ответили Порошенко
Петр Порошенко захотел присоединиться к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и «шестерки...
Петр Порошенко захотел присоединиться к протестам на Майдане против регистрации на выборы блогера Анатолия Шария и «шестерки Януковича» Андрея Клюева, которые организовал волонтер Роман Синицын. «Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только общими усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к Акции. В 20:00 на Майдане», - такое сообщение появилось в соцсетях политика за полчаса до акции со ссылкой на встречу в Facebook, передает НВ. Показательно на попытку экс-президента присоединиться отреагировали организаторы протестов. После постов Порошенко в соцсетях, встреча в Facebook была переименована на «Терпіти більше не можна! . С таким названием встреча провисела на странице Facebook политика несколько часов, пока ее не удалили.
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Не забудьте все что вы сейчас там напринимаете взять потом с собой - будет потом чем подтираться
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Ты шо больной, или ты так самоудовлетворяешься?
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Могли б просто выставить оптом все 4000 на голосование. Провалить их 28 голосами ( или сколько там в зале) и успокоиться.
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Сомнительно. В последние годы ВР работает уж очень парубиёво.
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Когда антимайдан победил на выборах, планировать можно только очередной Майдан, а точнее хунту!
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
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Всех зазебилов, зебилов и подзебильников - на стадион!
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У себя там стадионы будешь устраивать когда ***** будешь свергать
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русня, сепарша, ватница, Wizzair отменила запланированное открытие своего офиса в Украине. Решение связано с тем, что Коломойский при поддержке Зеленского пытается монополизировать рынок авиперевозок в Украине.

Wizzair cancelling it's planned office opening in Ukraine in response to Zelensky's service to Kolomoisky.
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С тем, что ты относишься к "зазебилов, зебилов и подзебильников" возражений я вижу нет.
В Германии конечно такие как ты топят на ***** в партии AfD
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планирует?
дельтапланерист чы просто снюхался с зелёными? Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий - Цензор.НЕТ 7296
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Що воно там сказало? Розгляд? Три - за, півтора - проти. Це такий розгляд Закону? Вас там по списку 450 дематюкаємих уродів.
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Йес ЕС ! Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий - Цензор.НЕТ 85

Около 50% граждан Украины выступают за вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.

За вступление в НАТО высказались 80% сторонников "Европейской солидарности" и 75% избирателей "Голоса". Также за вступление в Альянс высказались по 47% электората "Батьківщини" и "Слуги народа" и 9,4% - "Оппозиционной платформы - За жизнь".

За военный союз с Россией и другими странами СНГ высказались 25,4% избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", 9,7% "Батьківщини", 4,8% "Слуги народа", 2,7% "Европейской солидарности" и 0% сторонников "Голоса".

В целом по Украине за военный союз с РФ высказались 6,8% респондентов.

Внеблоковый статус Украины как вариант гарантии безопасности одобряют 50,3% симпатиков "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26,9% избирателей "Слуги народа", 26,1% - "Батьківщини", 10,8% - "Европейской солидарности" и 9,9% - "Голоса".

В целом внеблоковый статус Украины поддерживает 25,3% опрошенных.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/bolshe-vsego-storonnikov-vstupleniya-ukrainy-v-nato-sredi-izbirateley-evropeyskoy-solidarnosti-i-golosa-opros-1088267.html
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Яке ж фу. Тільки мирний план і торгівля з окупантом. Відстав? Баранів вже погнали.
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😁 хорошая статистика учитывая что Голос и Петю поддерживают Всего 4% и 7%
А СН - 45%
Получается среди избирателей СН поддерживают НАТО г о р а з д о сильнее
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Что возбуждает криворотая?
Поосторожнее, а то у шЛяшка со ртом та же проблема.
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Скажите кто нибудь этому "образчику мудрости" что та хрень которую они обсуждают идет в утиль, и новый кодекс будет принимать новая рада. Ну реально, у депутатов воспаление того чего нет, мозга...делать вид что их обезьяний труд кому то надо, это как порохобот который зимой картошку сажает ржач угарный!
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Парубий совсем й@бнулся и считает себя главным! Петру по ходу нелегко приходится...
Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий - Цензор.НЕТ 3643
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Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий

Правильнее сказать что цирк по "рассмотрению" поправок в пустом зале продлится до 11 июля.
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Планируем, что после 21.07, мы уже больше никогда не увидим это позорище
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Могли бы законодательно уменьшить количество Депутатов до 292 особей , чтобы новым не париться с этим вопросом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПланую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій
 
 
 
 
 
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