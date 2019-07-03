 Засідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Засідання не відбулося. За словами адвокатів обвинуваченої, у неї виникли проблеми з машиною по дорозі зі Слов'янська в Харків. Вона приїхала майже відразу після того, як суд, прочекавши її кілька годин, вирішив перенести засідання на 30 серпня", - повідомили в прокуратурі Харківській області.

Починаючи з 12 червня 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.

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Як повідомлялося, Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.



5 листопада 2014 року Колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за звинуваченням Н.Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, які інкримінують Н.Штепі, відбувалися на території Слов'янська (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування строків розгляду справи. ВССУ виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова.

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4 лютого 2016 року було ухвалено рішення про початок судового розгляду заново зі стадії підготовчого засідання в зв'язку зі зміною в складі колегії суддів. Замість голови Дениса Чудовського, звільненого указом Президента України Петра Порошенка за неправові рішення щодо активістів Революції Гідності, був призначений Віктор Єжов. А суддю Марину Міндареву (у зв'язку з тривалою хворобою) замінила Світлана Салайчук. В.Єжов був призначений суддею Червонозаводського райсуду Харкова у квітні 2015 р. До цього він працював в райсуді в Макіївці (Донецька обл.).



26 січня 2017 року на черговому засіданні Червонозаводського райсуду Харкова у справі щодо Н.Штепи держобвинувачення заявили відвід головуючому судді Віктору Єжову, оскільки їм стало відомо про кримінальне провадження щодо нього за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації), зареєстрованому за матеріалами СБУ. Після отримання інформації про почате розслідування В.Єжов заявив про самовідвід.

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Того ж дня колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення про відвід В.Єжова і його самовідвід.



Захист заявив клопотання про визначення підсудності. Апеляційний суд Харківської області виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Комінтернівському райсуді міста.

У травні 2017 року справу перенаправлено в Ленінський райсуд Харкова, почалося її слухання з самого початку вчетверте. У вересні 2017 року екс-мера Слов'янська випустили з СІЗО, оскільки їй не надавалася належна медична допомога.

6 листопада 2017 р. головуючий суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку. А 21 грудня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Ленінського райсуду Харкова Сергія Скляренка, який як головуючий суддя вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Це була зміна п'ятого судді в справі.

У Жовтневому райсуді справу Штепи почали розглядати заново вп’яте. 16 січня 2018 року в неї закінчився термін домашнього арешту.

22 січня 2018 р. підготовче засідання в цій справі не відбулося, оскільки головуючий Володимир Курило заявив самовідвід, посилаючись на те, що його батько, суддя апеляційного суду Харківської області Олександр Курило, брав участь у розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід Н.Штепі на стадії досудового розслідування. Колегія суддів заяву про самовідвід задовольнила. 28 лютого 2018 року Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Н.Штепи, головуючому колегії Д.Чижиченку та запасному судді Наталії Васильєвій. Це був дев'ятий відвід складу суду у справі.

У підсумку в Жовтневому районному суді Харкова не залишилося суддів кримінальної спеціалізації для повторного перерозподілу справи Штепи.

1 червня колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника екс-мера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.



Тепер справу екскерівниці Слов'янська, яку обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, розглядають спочатку. Попереднє засідання у Орджонікідзевському суді з різних причин, серед яких зайнятість адвокатів і хвороба Нелі Штепи, відкладають вже близько року.