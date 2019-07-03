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Все про:суд (5247) Харків (1418) Штепа (62)

 Засідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої

Орджонікідзевський райсуд Харкова знову не зміг продовжити підготовче засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Засідання не відбулося. За словами адвокатів обвинуваченої, у неї виникли проблеми з машиною по дорозі зі Слов'янська в Харків. Вона приїхала майже відразу після того, як суд, прочекавши її кілька годин, вирішив перенести засідання на 30 серпня", - повідомили в прокуратурі Харківській області.

Починаючи з 12 червня 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.

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Як повідомлялося, Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року Колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за звинуваченням Н.Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, які інкримінують Н.Штепі, відбувалися на території Слов'янська (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування строків розгляду справи. ВССУ виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова.

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4 лютого 2016 року було ухвалено рішення про початок судового розгляду заново зі стадії підготовчого засідання в зв'язку зі зміною в складі колегії суддів. Замість голови Дениса Чудовського, звільненого указом Президента України Петра Порошенка за неправові рішення щодо активістів Революції Гідності, був призначений Віктор Єжов. А суддю Марину Міндареву (у зв'язку з тривалою хворобою) замінила Світлана Салайчук. В.Єжов був призначений суддею Червонозаводського райсуду Харкова у квітні 2015 р. До цього він працював в райсуді в Макіївці (Донецька обл.).

26 січня 2017 року на черговому засіданні Червонозаводського райсуду Харкова у справі щодо Н.Штепи держобвинувачення заявили відвід головуючому судді Віктору Єжову, оскільки їм стало відомо про кримінальне провадження щодо нього за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації), зареєстрованому за матеріалами СБУ. Після отримання інформації про почате розслідування В.Єжов заявив про самовідвід.

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Того ж дня колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення про відвід В.Єжова і його самовідвід.

Захист заявив клопотання про визначення підсудності. Апеляційний суд Харківської області виніс ухвалу про розгляд справи щодо Н.Штепи в Комінтернівському райсуді міста.

У травні 2017 року справу перенаправлено в Ленінський райсуд Харкова, почалося її слухання з самого початку вчетверте. У вересні 2017 року екс-мера Слов'янська випустили з СІЗО, оскільки їй не надавалася належна медична допомога.

6 листопада 2017 р. головуючий суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку. А 21 грудня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Ленінського райсуду Харкова Сергія Скляренка, який як головуючий суддя вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Це була зміна п'ятого судді в справі.

У Жовтневому райсуді справу Штепи почали розглядати заново вп’яте. 16 січня 2018 року в неї закінчився термін домашнього арешту.

22 січня 2018 р. підготовче засідання в цій справі не відбулося, оскільки головуючий Володимир Курило заявив самовідвід, посилаючись на те, що його батько, суддя апеляційного суду Харківської області Олександр Курило, брав участь у розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід Н.Штепі на стадії досудового розслідування. Колегія суддів заяву про самовідвід задовольнила. 28 лютого 2018 року Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Н.Штепи, головуючому колегії Д.Чижиченку та запасному судді Наталії Васильєвій. Це був дев'ятий відвід складу суду у справі.

У підсумку в Жовтневому районному суді Харкова не залишилося суддів кримінальної спеціалізації для повторного перерозподілу справи Штепи.

1 червня колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника екс-мера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

Тепер справу екскерівниці Слов'янська, яку обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, розглядають спочатку. Попереднє засідання у Орджонікідзевському суді з різних причин, серед яких зайнятість адвокатів і хвороба Нелі Штепи, відкладають вже близько року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135581
 
 
 Топ коментарі
 
штепа непотопляемая, от кого надо было к Титанику привязать - никода бы не утонул...
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Этот Зелёный подлец ещё и 5 стратегических складов боеприпасов в утиль спустил.
Да, и в штаны уважаемому Петру Алексеевичу - тоже он накладывает втихаря, видимо...
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Детский лепет.петя "издит о реванше,а мэра города,которая поддерживала сепаров НА ВИДЕО,не тронул.Пять лет делал вид,что её судит,а потом отпустил.(Со Славянска началась война!)А потом "издит о реванше...
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Да пусть "издит что хочет, он уже никто. Все, нет Пети. Пускай Вова работает, реформирует, сажает.
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Та нет.Так просто нельзя.Желательно спросить с пети,почему предатели годами не сажались.Будем надеяться на перемены.А там уж как получится.
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Не сажались, потому что он барыга, кровавый кондитер и мародер. На перемены надейтесь, уже есть перемены.
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Надя та Штепа при Порошенку, та й Єфремов хоч посиділи трошки, а хто не посидів, той переважно в бігах перебував, а сьогодні вони вже точно при Зєлємойському взагалі сидіти не будуть. А той, хто в бігах був, спокійно всі в Україну повертаються.
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От що значить - в бігах? Ніхто нікуди не бігав. Жили собі в безпеці та достатку. Лише виїхали за межі України, в якій постраждалий народ вимагав від гаранта Конституції і його прокурорів притягнення злочинців до кримінальної відповідальності. Пересиділи потрібний час і знов повертаються, як і після Помаранчевох революції. До речі, знову ж таки за сприяння Петра Порошенка.
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а, ну якщо "ніхто нікуди не бігав", то це виявляється вони так запланували задовго до подій 2014 року своє 5-річне перебування за кордоном, переважно на території ворожої Україні держави.
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Этот Зелёный подлец ещё и 5 стратегических складов боеприпасов в утиль спустил.
Да, и в штаны уважаемому Петру Алексеевичу - тоже он накладывает втихаря, видимо...
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Так, товарищ, изначальный коммент был как раз о том, что это Петя кому-то там наложил, так что не передергивайте. Поэтому, повторюсь, Петя уже пустое место, а вы продолжаете его вспоминать по каждому поводу.
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петя пока не пустое место(к сожалению).У него пока есть свой генпрокурор и своя Верховная Рада.Поэтому-пока подождём.
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А свой "реформированный суд" у него будет вечно, судя по вашим комментам. Так что и не ждите.
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Телефоны всех судей на законную прослушку - и отреформируются, как малахольные. За один день.
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У юлі так не ламалась інвалідна коляска як у штепи і кернеса машини.
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штепа непотопляемая, от кого надо было к Титанику привязать - никода бы не утонул...
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Та выделите этой тьотке пару лотков на рынке, и она от нас от всех благополучно от'ипьоцца!)
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Месяца 3-4 назад, я публиковал тут отрывки из обширного интервью небезызвестного Таруты, который тогда был губернатором Донецкой области. Там он прямо говорит о том, что сам, лично, приказал(!!!) Штепе сотрудничать с боевиками Стрелкова! Дабы отвести смертельную угрозу от детей Штепы и её самой. Врал Тарута? А если не врал? В смысле- когда он не врал? Когда приказывал? Или когда интервью давал?
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"ушла на базу" - как савченко
зебильный реванш в всей красе
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Цирк продовжується. Займайте гарні місця і не забудьте взяти побільше попкорму. А якщо серйозно, то нервів не вистачає на все це дійство... Коли це все закінчиться? Невже треба знову починати майдан? Це якесь знущання зі здорового глузду, аж ганебно читати все це. Це якийсь сюрт...
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чекаємо на повернення Царьова з еміграції Засідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої - Цензор.НЕТ 7637
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слово бандерша наконец то обрело зримый совокупный образ...
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Из-за этой твари и суки фактически война началась и погибли потом сотни. тысячи людей, а "суд" наверняка специально и за хорошее вознаграждение по сути от кремлевских убийц сопли разводит годами, вместо того,чтобы дать ей лет 15 с конфискацией и без права на обжалование.
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Непонятно как может существовать государство ,если государство не уничтожает своих врагов? Не власть ,а именно государство.
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шо значит осутствует?
деушка искренне любит зелёного и присутсвует кругом,но на расстоянии...
совсем берега попутали...
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Гепуция в Полтаву года 4 возили-судили-бросили. Краснорожего ефремова 3 год судят. Эту торговку пивом в Харькове почти 3 года судили, потом выпустили, теперь вроде вернуть судить хотят. Но что бы сама приехала---ну не стёб? Рубана что надькой рехнутой оружие возили---Рубана и не вспоминают. Та хрен с ним. Но пойди завтра в любой универсам, набери дряни на 250 гривень и попытайся бегом выбежать мимо кассы и к выходу! Та человек 20 за тобой побегут, менты через 5 мин прикатят---та и в новостях покажут---что интересно. Но срок влупят 5 лет как с куста! Работают у нас суды---ещё как!
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тобто графыня славянска должна плотно сидеть на графине?
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-можно не приходить?
-можно, но проблема в том что вас не признают виновной.
-согласна, это проблема.
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А вона шляється по базару і пофігу мороз. Тут хтось виставляв фотку.
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Пограничника стрелявшего в боевиков Парашенко осудил сразу же на 13 лет. И если бы ето событие не приобрело разгласке сидел бы он весь срок. Штепу же как и Ефремова как и других предателей и сепаратистов у Пети не хватило 5 лет чтобы вынести приговор. Теперь же ето соевое падло бегает и типо возмущенно кричит что его суды творят якобы без его ведома.
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Пффф, а я думала, что у неё ноготь сломался.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗасідання суду у справі ексмера Слов'янська Штепи знову не відбулося через відсутність обвинуваченої
 
 
 
 
 
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