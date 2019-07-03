 Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".
Рішення суду 2 липня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України. Воно ще не набрало законної сили - у регулятора є 30 днів на його оскарження.
Ведучий концерту Андрій Доманський заявив в анонсі святкового концерту: "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників".
11 липня 2018 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки ухвалила рішення оштрафувати телеканал "Інтер" на 4 млн грн "за розпалювання ворожнечі в ефірі".
Суд самостійно проаналізував фрагмент трансляції та виніс рішення про неправомірність санкцій до телеканалу. Аргументація суддів зводиться до п'яти аспектів.
- Відсутні заклики і розпалювання ворожнечі стосовно конкретних людей, громад і груп, хоча фраза Доманського й містить "мову ворожнечі".
- Відсутня пропаганда держави-агресора і дискредитація людей, які боролися проти нацистської та радянської окупації і за незалежність України.
- Висловлювання ведучих містили оціночні судження, за які ніхто не може бути притягнутий до відповідальності.
- Телеканал не несе відповідальності за слова осіб, які не є його штатними співробітниками. Доманський не працював на "Інтері", його спеціально запросили для проведення концертів.
- Нацрада не має перешкоджати вільному висловленню поглядів. Суд вважає, що регулятор своїм рішенням щодо "Інтера" створює умови для поширення цензури і привласнення права на висвітлення історичних подій в Україні.
Скандал довкола трансляції концерту в травні 2018 року вилився в серію маніфестацій біля будівлі телеканалу. Представники "Національного корпусу" і "Національних дружин" блокували офіс "Інтера", в адмінбудівлю телеканалу кинули "коктейль Молотова".
Читайте также - "Интер" обжалует решение Нацсовета ТРВ о наложении штрафа за концерт 9 мая: Подтверждений нарушения законодательства нетИсточник: 12.07.18 17:44
А вот вам хєр, таварісчі дамбасссітьі..
Порошенка вже нема.
Лучшего подтверждения твоего идиотизма ты и придумать не мог)
садит в тюрьму суд!!!
а судьи сидят у нас в судах назначенные Парашенко
потому никто не сидит как и после 5 лет власти Парашенко
все основное начнется после парламентских выборов.
или в ольгино лучшей отмазки идиотизму вазелина - не смогли придумать?)
Один президент - решаем так, другой президент - решаем эдак.
Бляха ж муха, и ЭТО имеет какое-то право именоваться судом? Да торговцы некоторые принципиальнее будут, чем судьи.
Гребаный стыд. Зеленский в Канаде гундосит с листочка какие-то тупые шутки. Соврал что в киевских ресторанах цены выше чем в Торонто.
Говорит что в Украине 28 лет воруют, НО он приглашает сюда инвесторов, Карл!
Походу речи президенту пишет "тамбовский волк" Жидков. Сраные клоуны.
у меня знакомый из Австралии держит несколько ресторанов в Китае и Вьетнаме, сказал шо рассматривает вариант с Киевом
все 28 лет в Украине воруют - это то же правда!!! Украина относится к самым коррупционным странам мира!!!
это результат правления таких президентов, как твой Парашенко, который за 5 лет!!! не посадил ни одного топ коррупционера
а приглашает потому шо как президент уверен - больше такого не будет!!!
Но не в теплые кресла, а в тюрьмы...
что-то там вазелин не торопится =- наверное некогда - то шаурма, то селфи, то назначение коррупционеров в "офис", сбу, прокуратуру..
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
вот тогда и начнутся посадки топ коррупционеров пизнес партнеров твоего Педи вместе с ним.
отмена статьи о незаконном обогащении по которой ушел от ответственности 41 топ коррупционер это тоже результат рехвормы судов Парашенко!!!
в судах сейчас сидят сульи назначенные при Парашенко которые в знак благодарности принимают решения нужные для пиара Парашенко
все эти решения ангажированных судей Парашенко, порохоботы разносят по сети как вина Зеленского
это ублюдочно!!!
Или мы сделали порошенко вместе с клюевым и портновым? Прокацапские ублюдки.
Если простой цензор-говномет такой припадочный, представьте что там твориться среди политиков.
У обоих наших Вов проблемы с головными уборами.
У одного не получается отодрать шутовской колпак, другому никак не удаётся напялить шапку Мономаха.
Эти "суды" беспредела явно плюют на все нормы и законы, я не говорю даже о таких неведомых для них понятиях, как мораль, совесть патриотизм. Все для них заменили те их взятки, которые никак не может найти у них СБУ.
Парада войск на День Независимости не будет.
Пора уже называть все своими именами:
Окружной административный суд Киева - суд Коломойского №1.
Барышевский суд - суд Коломойского №2.
С победой над коррупцией вас, нарид!!! Вы сделали это вместе.
Трансляция бреда зебила
Я встречу лично
у судэйок свои извращения...