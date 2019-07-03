 Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".

Рішення суду 2 липня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України. Воно ще не набрало законної сили - у регулятора є 30 днів на його оскарження.

Ведучий концерту Андрій Доманський заявив в анонсі святкового концерту: "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників".

11 липня 2018 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки ухвалила рішення оштрафувати телеканал "Інтер" на 4 млн грн "за розпалювання ворожнечі в ефірі".

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Суд самостійно проаналізував фрагмент трансляції та виніс рішення про неправомірність санкцій до телеканалу. Аргументація суддів зводиться до п'яти аспектів.

Відсутні заклики і розпалювання ворожнечі стосовно конкретних людей, громад і груп, хоча фраза Доманського й містить "мову ворожнечі". Відсутня пропаганда держави-агресора і дискредитація людей, які боролися проти нацистської та радянської окупації і за незалежність України. Висловлювання ведучих містили оціночні судження, за які ніхто не може бути притягнутий до відповідальності. Телеканал не несе відповідальності за слова осіб, які не є його штатними співробітниками. Доманський не працював на "Інтері", його спеціально запросили для проведення концертів. Нацрада не має перешкоджати вільному висловленню поглядів. Суд вважає, що регулятор своїм рішенням щодо "Інтера" створює умови для поширення цензури і привласнення права на висвітлення історичних подій в Україні.

Скандал довкола трансляції концерту в травні 2018 року вилився в серію маніфестацій біля будівлі телеканалу. Представники "Національного корпусу" і "Національних дружин" блокували офіс "Інтера", в адмінбудівлю телеканалу кинули "коктейль Молотова".