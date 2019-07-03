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 Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році

Окружний адміністративний суд Києва 26 червня 2019 року скасував рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про накладення штрафу на телеканал "Інтер" у зв'язку з висловлюваннями ведучих під час трансляції концерту до Дня Перемоги 9 травня 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".

Рішення суду 2 липня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України. Воно ще не набрало законної сили - у регулятора є 30 днів на його оскарження.

Ведучий концерту Андрій Доманський заявив в анонсі святкового концерту: "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників".

11 липня 2018 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки ухвалила рішення оштрафувати телеканал "Інтер" на 4 млн грн "за розпалювання ворожнечі в ефірі".

Читайте також: Нацрада ТРМ оштрафувала канал Інтер на 4 млн через концерт на 9 травня, у якому було "розпалювання ненависті"

Суд самостійно проаналізував фрагмент трансляції та виніс рішення про неправомірність санкцій до телеканалу. Аргументація суддів зводиться до п'яти аспектів.

  1. Відсутні заклики і розпалювання ворожнечі стосовно конкретних людей, громад і груп, хоча фраза Доманського й містить "мову ворожнечі".
  2. Відсутня пропаганда держави-агресора і дискредитація людей, які боролися проти нацистської та радянської окупації і за незалежність України.
  3. Висловлювання ведучих містили оціночні судження, за які ніхто не може бути притягнутий до відповідальності.
  4. Телеканал не несе відповідальності за слова осіб, які не є його штатними співробітниками. Доманський не працював на "Інтері", його спеціально запросили для проведення концертів.
  5. Нацрада не має перешкоджати вільному висловленню поглядів. Суд вважає, що регулятор своїм рішенням щодо "Інтера" створює умови для поширення цензури і привласнення права на висвітлення історичних подій в Україні.

Скандал довкола трансляції концерту в травні 2018 року вилився в серію маніфестацій біля будівлі телеканалу. Представники "Національного корпусу" і "Національних дружин" блокували офіс "Інтера", в адмінбудівлю телеканалу кинули "коктейль Молотова".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135580
 
 
 Топ коментарі
 
Особенно понравилось из последнего.

"Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сделал заявление, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты ВРУ Анатолия Шария и Андрея Клюева стоит команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Такое заявление Богдан озвучил журналистам в Торонто."

Т.е. что - нормальные пацаны в Раду шли и им типа козлы помешали? Совсем уже головой поехал.
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Чо методички сменили?
Теперь не майдан во всем виноват,а петины реформы?
Как жили,ай как жили до 2014 года.
.
Какую страну просрали...
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4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта. Источник: https://censor.net.ua/n3135580

То есть теоретически любой украинский канал может пригласить Киселева с Соловьевым и Скабеевой, при этом не неся ответственности за озвученную ими пропаганду, т. к. "Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками"? Жесть.
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Смылсе..Так при Пете как раз в 2018 оштрафовали, а отменили сейчас при ЗЕбиле. На кого суды работыть начали..на ЗЕсепар кремлёвскую команду
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Как оштрафовали? А Интер знал что его оштрафовали год назад? Где деньги, Зинка? Там же где и украинский газ по $50?
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Потому что реванш. Если бы не было реванша, то Порошенко выбрали бы на второй срок. Или вы думаете судьи не голосовали за Зеленского? Вот они голосовали за Интер и за отмену проспекта Бандеры. Теперь поступают по совести.
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Реванш ето вторая фамилия Парашенка. Не было бы Парашенка то еще в 2014 году всю мразь бы перебили и давно забыли бы.
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Ага.
А вот вам хєр, таварісчі дамбасссітьі..
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козляра зєзомбована! чого ж така херня відбувається одразу після обрання Зєлєбєні? При Порохі такого не було!! Шмонають проукраїнські канали! а вся пророссофашистська нечість пре у владу!!!
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Кто бы перебил? Тогда тряслись с тем, что Россия нападает на Украину и собирается дойти до Киева.
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Ти хоч знаєш скільки до Києва аеропортів?
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Так чому їх Зєлєнський не розганяє, не саджає?

Порошенка вже нема.
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Такое же ЧМО как и Парашенко. Я его не защищаю. Зеленский ето итог рехворм Парашенка.
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Порошенко виноват даже в долбо@..бизме преЗЕдента?...Браво!!..Это пять.. Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році - Цензор.НЕТ 7615
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т.е. Порох виноват в том что ты тупой зебил, а вазелин даже истерит по бАмажке, да и "шутит" о шаурме в Канаде - НЕ отрывая глаз от шпаргалки...
Лучшего подтверждения твоего идиотизма ты и придумать не мог)
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Він такий же ітог як і ти ітог совокуплєнія по п,яніі твоїх батьків, бо щось завжди є ітогом чогось..
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Ви і вам подібні привели до влади зелене непорозуміння, бо хотіли все "на халяву" і "пабагатому", а винуватий Порошенко? Як у вас з простою елементарною логікою? Наприклад, чи вважаєте ви, що вода мокра?
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соевый тормоз президент Зеленский не миожет посадить у него нет таких полномочий

садит в тюрьму суд!!!

а судьи сидят у нас в судах назначенные Парашенко

потому никто не сидит как и после 5 лет власти Парашенко

все основное начнется после парламентских выборов.
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Шо основное? Посадять ахмєтпва, сепарів і колишніх ригіа, оштрафують Інтер? Шо почнеться, дурко зелене?
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Порошенко дал отмашку судам на хаос в стране. Последние потуги соевого ублюдка.
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Санітару твоєму у психлікарні, Маргуліс дав відмашку...

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уууу, какой зашквар в головах зебилов.. мрак)
или в ольгино лучшей отмазки идиотизму вазелина - не смогли придумать?)
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Олигофрены закончились мозг не выдержал в бой пошли имбецилы
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А я смотрю суды у нас четко нос по ветру держат.
Один президент - решаем так, другой президент - решаем эдак.
Бляха ж муха, и ЭТО имеет какое-то право именоваться судом? Да торговцы некоторые принципиальнее будут, чем судьи.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks



Гребаный стыд. Зеленский в Канаде гундосит с листочка какие-то тупые шутки. Соврал что в киевских ресторанах цены выше чем в Торонто.
Говорит что в Украине 28 лет воруют, НО он приглашает сюда инвесторов, Карл!
Походу речи президенту пишет "тамбовский волк" Жидков. Сраные клоуны.
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порохофил Зеленский сказал абсолютную правду цены в ресторанах Киева выше, чем во многих цивилизованных странах мира!!!

у меня знакомый из Австралии держит несколько ресторанов в Китае и Вьетнаме, сказал шо рассматривает вариант с Киевом

все 28 лет в Украине воруют - это то же правда!!! Украина относится к самым коррупционным странам мира!!!

это результат правления таких президентов, как твой Парашенко, который за 5 лет!!! не посадил ни одного топ коррупционера

а приглашает потому шо как президент уверен - больше такого не будет!!!
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та уж заждались когда вазелин начнет сажать своих дружков-коррупционеров..
Но не в теплые кресла, а в тюрьмы... Суд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році - Цензор.НЕТ 7218
что-то там вазелин не торопится =- наверное некогда - то шаурма, то селфи, то назначение коррупционеров в "офис", сбу, прокуратуру..
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
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после парламентских выборов у Зеленского появится возможность убрать весь мусор который скопом назначил Парашенко

вот тогда и начнутся посадки топ коррупционеров пизнес партнеров твоего Педи вместе с ним.
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и скажите что это не реванш руцькомирных зеленых подонков
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Тепер Інтеру дозволять носити дідов на паличках.
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ЗЕсепар кремлядь даёт..При Пете суд оштрафовал, пришли ЗЕбилы подмяли под себя все суды и теперь шабаш кремлёвский начался с подачи ЗЕсепар команды. Теперь вся судебная система легла под ЗЕсепаров..
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никто из топ коррупционеров Суд отменил штраф в 4 млн грн, наложенный на телеканал "Интер" после концерта ко Дню Победы в 2018 году - Цензор.НЕТ 5570 за 5 лет не посажен в тюрьму!!!


отмена статьи о незаконном обогащении по которой ушел от ответственности 41 топ коррупционер это тоже результат рехвормы судов Парашенко!!!


в судах сейчас сидят сульи назначенные при Парашенко которые в знак благодарности принимают решения нужные для пиара Парашенко


все эти решения ангажированных судей Парашенко, порохоботы разносят по сети как вина Зеленского


это ублюдочно!!!








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поэтому пусть шарий будет в раде?
Или мы сделали порошенко вместе с клюевым и портновым? Прокацапские ублюдки.
Если простой цензор-говномет такой припадочный, представьте что там твориться среди политиков.
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"Интер" должен нести ответственность за материал , который выпускается в эфир , так что спрыгнуть не получится однозначно...
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

У обоих наших Вов проблемы с головными уборами.
У одного не получается отодрать шутовской колпак, другому никак не удаётся напялить шапку Мономаха.
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Я не удивлюсь, если такие "суды" отменят акт о независимости Украины и провозгласят УССР.
Эти "суды" беспредела явно плюют на все нормы и законы, я не говорю даже о таких неведомых для них понятиях, как мораль, совесть патриотизм. Все для них заменили те их взятки, которые никак не может найти у них СБУ.
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то в нас вже цінності мордору тут проповідують? і суди по закону рф судять? скоро загони НКВД з орди по вулицям ходитимуть та кидатимуть за грати всіх патріотів України...Зєлєбєня за місяць знищів те, що будувалося 5 років! Вітаю електорат гнилої паршинської зєлєні!!!
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Начинают приучать к скрепно/правильным песням?
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Окружной административный суд Киева

Пора уже называть все своими именами:
Окружной административный суд Киева - суд Коломойского №1.

Барышевский суд - суд Коломойского №2.

С победой над коррупцией вас, нарид!!! Вы сделали это вместе.
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авы, а вы, а ваш мародёр, свинарчук, всё национализировать, но Приват вернуть, торговля на крови, шарий пусть будет в Раде, потому что петя его не посадил.
Трансляция бреда зебила
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Вы мне только скажите - когда возвращается Витя Янукович?
Я встречу лично
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С такими темпами , скоро шарий на крейсере "аврора" приплывёт в Киев ,обвешанный колорадскими ленточками...
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на откуп молотобойцам...
у судэйок свои извращения...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд скасував штраф 4 млн грн, накладений на телеканал "Інтер" після концерту до Дня Перемоги в 2018 році
 
 
 
 
 
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