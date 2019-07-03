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 Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ взяв участь у міжнародних навчаннях спецназу Trojan Footprint-2019 у Болгарії. ФОТО

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань Trojan Footprint-2019, які проходили в Республіці Болгарія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ взяв участь у міжнародних навчаннях спецназу Trojan Footprint-2019 у Болгарії 01

Відбувалися навчання на базі 68-ї бригади ССО ЗС Республіки Болгарія, де і базувалися представники навчань.

Той факт, що такі навчання ССО відбувалися вперше в історії, робить їх унікальними, наші бійці отримали колосальний досвід співпраці в тактиці малих груп, відпрацювали дії підрозділів ССО під час висадки повітряного судна й евакуації, що ще більше наблизило ССО ЗС України до інтеграції в систему ССО НАТО.

Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ взяв участь у міжнародних навчаннях спецназу Trojan Footprint-2019 у Болгарії 02

У навчаннях Trojan Footprint-2019, взяли участь понад 2 тисячі військовослужбовців сил спеціальних операцій із 15 країн.

Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ взяв участь у міжнародних навчаннях спецназу Trojan Footprint-2019 у Болгарії 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135579
 
   
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