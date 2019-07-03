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Все про:СБУ (4458) суд (5247) Гандзюк (335) Мангер (100)

 СБУ зобов'язана надати Мангеру результати негласних слідчих дій, - суд

Шевченківський суд зобов'язав СБУ надати фігуранту справи про вбивство Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру інформацію про результати негласних слідчих дій.

Про це "Укрінформу" розповів адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов'язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД - це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Йдеться про прослуховування, зовнішнє спостереження - такі речі. Тобто, впродовж 3 днів із дня набрання рішенням суду сили (рішення набирає сили через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію", - зазначив адвокат.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135578
 
 
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а в жопу его поцеловать суд не обязал?
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после потужных соевых реформ наши суды за деньги могут и не такое. дякуйте боты снова хряку это его результат 5 лет обкрадывания украинцев.
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