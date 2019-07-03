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 Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК

Співробітники в умовах, максимально наближених до реальних, вчилися відбивати атаки хакерів на інфраструктуру ЦВК і запобігати паніці серед населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції України.

"За умовами, учасники були розділені на дві команди. "Червоні" - здійснювали атакуючі дії, спрямовані на виведення з ладу симульованої структури ЦВК. "Сині" - команди Департаменту кіберполіції, ЦВК, Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які мали протидіяти атакуючій команді", - сказано в повідомленні.

Крім цього, тренінг відбувся для команди комунікаційних підрозділів держструктур.

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"Вони повинні були змоделювати максимально ефективну стратегію комунікації з населенням з метою уникнення поширення дезінформації і паніки", - повідомили в кіберполіції.

Навчання пройшли в рамках проекту ЄС "Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами". За словами начальника Департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, такі навчання - не останні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135577
 
 
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Надеюсь , шо они это делали не под дырявой виндой ...
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Скажу больше, они вообще этого не делали, это прерогатива СБУ.
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Припинити паніку мона відключенням зомбоящиків.
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Короче, собрались, побухали, кто обрыгався той и победил.
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А теперь три недели будут сдавать зачёты. А там и выборы не за горами)))
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Сотрудники в условиях, максимально приближенных к реальным, учились отражать атаки хакеров на инфраструктуру ЦИК и предотвращать панику среди населения.

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А ВОТ ОНИ и ХАКЕРЫ ИЗ ЕВРОГЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ. Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 5785

Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 2873
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9 лет занимаюсь кибер защитой и с каждым годом убеждаюсь, что 100% защита - это миф. Моя рабочая машина вообще инет не "нюхала". Завидую этим титанам из киберполиции - за 3 дня умудрились "научится защищать". Разрешили бы лучше белым шляпам пощупать ваши серваки. Кіберполіцейські 3 дні вчилися захищати інформаційні системи ЦВК - Цензор.НЕТ 3291
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