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 Політика України
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Все про:Луганщина (1763) МВС (1252) Троян (144) Станиця Луганська (1)

 Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян

Не зважаючи на домовленості про розведення армійських сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті та пильнувати порядок. Крім того, посилено окремі підрозділи.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час робочої поїздки до Станиці Луганської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Я наголошую, що Станиця Луганська – це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ", - розповів Троян.

Він зазначив, що Станиця Луганська - це стратегічне місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від окупованого Луганська, а значить на правоохоронців покладається відповідальна місія – охороняти та обороняти українців.

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"Батальйон поліції "Луганськ 1", нацгвардійці та прикордонники опинилися на передній лінії. Ми повністю покладаємось на них, оскільки саме вони повинні забезпечити порядок у звільнених українських містах", - заявив він.

Заступник міністра підкреслив, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС, які прикладають максимум зусиль для очищення цієї території.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

СММ ОБСЄ підтвердила розведення сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135576
 
 
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так в ордло тоже есть "правоохранители системы МВД"
своего мвд..))) они как раз этого и добиваются - легализации
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Пусть лучше расскажут как они в 2014 году пятками сверкали.
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Разведение состоялось,как условие рамочного соглашения,заключённого петей.Более того,это уже ТРЕТЬЕ отведение.Первые два состоялись в Золотом и Петровском.Вишенка на торте https://youtu.be/zJrnz_ceN8c
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Отвода войск от Станицы-Луганской нет в Минских соглашениях
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И где, с подачи зешоблы, теперь лазят переодетые кацапы
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтаниця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян
 
 
 
 
 
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