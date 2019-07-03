 Євросоюз закликає Росію відновити польоти в Грузію

Відповідна заява речника ЄС розміщена на сайті Європейської служби зовнішніх справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Останній розвиток у відносинах між Російською Федерацією та Грузією містить ризик негативного впливу на громадян обох країн. Ми вважаємо рішення Росії заборонити польоти до Грузії з 8 липня невиправданим та непропорційним заходом", - йдеться у заяві.

Як наголошується, введені додаткові обмеження у пунктах перетину адмінмежі з Абхазією серйозно перешкоджають свободі переміщення людей та спричиняють додаткові ускладнення для населення. Такі обмеження необхідно скасувати, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації.

Читайте також: Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін

У цьому зв'язку Євросоюз закликає Росію використати черговий раунд міжнародних консультацій у Женеві, який розпочався сьогодні, щоб зменшити напругу.

"Зобов’язання Європейського Союзу щодо мирного врегулювання конфлікту в Грузії залишається таким самим міцним, як завжди. Європейський Союз знову висловлює тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив представник Євросоюзу.

Грузію наприкінці червня охопила хвиля масштабних протестних акцій. Вони були викликані візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.







