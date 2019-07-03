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 Євросоюз закликає Росію відновити польоти в Грузію

ЄС хоче, щоб Москва скасувала всі обмежувальні заходи, введені проти Тбілісі після хвилі антиросійських протестів.

Відповідна заява речника ЄС розміщена на сайті Європейської служби зовнішніх справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Останній розвиток у відносинах між Російською Федерацією та Грузією містить ризик негативного впливу на громадян обох країн. Ми вважаємо рішення Росії заборонити польоти до Грузії з 8 липня невиправданим та непропорційним заходом", - йдеться у заяві.

Як наголошується, введені додаткові обмеження у пунктах перетину адмінмежі з Абхазією серйозно перешкоджають свободі переміщення людей та спричиняють додаткові ускладнення для населення. Такі обмеження необхідно скасувати, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації.

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У цьому зв'язку Євросоюз закликає Росію використати черговий раунд міжнародних консультацій у Женеві, який розпочався сьогодні, щоб зменшити напругу.

"Зобов’язання Європейського Союзу щодо мирного врегулювання конфлікту в Грузії залишається таким самим міцним, як завжди. Європейський Союз знову висловлює тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив представник Євросоюзу.

Грузію наприкінці червня охопила хвиля масштабних протестних акцій. Вони були викликані візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135575
 
 
 Топ коментарі
 
А самі грузини цього хочуть ?
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Евросоюз и не заметит как станет Предтаежным Союзом Путина и чего он так просят и умоляют... я то считал, что европейцы умные люди и предприимчивые, ну не летают россияне в Грузию... и хрен с ними, так полно же компаний, лоукостеров в Евросоюзе- какие проблемы за 2-3 недели оформить пакетом документы и запулять в Грузию из России и обратно или транзитом удобным рейсы между двумя странами..не понимаю... к чему сей скулеж то...
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Евросоюз и не заметит как станет Предтаежным Союзом Путина и чего он так просят и умоляют... я то считал, что европейцы умные люди и предприимчивые, ну не летают россияне в Грузию... и хрен с ними, так полно же компаний, лоукостеров в Евросоюзе- какие проблемы за 2-3 недели оформить пакетом документы и запулять в Грузию из России и обратно или транзитом удобным рейсы между двумя странами..не понимаю... к чему сей скулеж то...
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Попросите Америку возобновить полеты на Луну У грузинов спросите сначала- им это надо? Если да, то пусть извинятся перед ****** и самолёты полетят.
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Как будто у людей когда-то спрашивали что в Рф, что в Грузии, что в Украине
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Адекватные да... Даже очень... Очень хочуть цього...
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а все таки Беларусь или Белоруссия? Чего хотят неадекватные?
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Миру мир.. Войны не нужно... Вот девиз отряда дружба... Знаешь.. Гангрена тоже начинается с лёгкой опухоли... Часто вызванной внешним воздействием..,
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И вообще.. Эвропа же ваш идеал.. Вы же пищем туда лезете..парады лгбт вон проводите..це Эвропа кричите... А все кацапы виноватыя... Не стыдно???
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З гопником демократичні методи не діють.
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Діють. Тільки вони його збуджують на нові злочини.
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**** ИМ САМИМ НЕ СМЕШНО? СОЛЬКО МОЖНО ПРИЗИВАТЬ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ В НАДЕЖДЕ ЧТО САМО ТАМ КАК ТО РЕШИТСЯ? ЗАЧЕМ НАКАПЛИВАТЬ КОНФЛИКТИ ЕСЛИ МОЖНО БИЛО ЗАДУШИТЬ СРАЗУ? ЩА ***** ОПЯТЬ ВОЙНУШКУ РАЗВЯЖЕТ ЕЩЕ ГДЕТО И ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ ПОСЛЕДУЕТ
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А оно грузинам надо?
Они уже нашли иной вариант без рашки
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ненуашо...хоть в морду кацапу плюнуть можно будет...
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Немочь бледная к чему-то там призывает ! Тихим, умирающим голосом что-то шепчет себе в мотню...(
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не, когда кто то дает пощечину - надо заставить давшего собирать свои выбитые зубы своими же сломанными пальцами
а не подставлять другую щеку, иначе в толерантности своей можно далеко зайти
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пасе уже подвердило свою полную неадекватность - на почетное 2е место уверенно претендует ес.
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