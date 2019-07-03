 На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній Раді буде менше.
Завдяки наполяганню громадських активістів і команди "Європейської Солідарності" ЦВК відмінила реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста.
Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!"
Також Петро Порошенко анонсував акцію 4 липня під Конституційним судом: "Завтра, 4-го липня, Конституційний суд України спробує скасувати люстраційний закон, який передбачає очищення влади від колишніх соратників Януковича.
Ми, українське суспільство, повинні розуміти: у руках суддів Конституційного суду - можливе рішення про повернення до влади людей, які п‘ять років ненавиділи Революцію Гідності і які усі п’ять років мріяли про реванш.
Але ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення у 2013-й рік. Моя політична сила "Європейська Солідарність" разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!
Закликаю всіх небайдужих прийти завтра о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!"
Зі свого боку, в партії "Європейська солідарність наголошують: "Сьогодні народні депутати, кандидати від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол, Олександр Черненко, Марія Іонова, Ігор Артюшенко, а також активісти партії зустрілися з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук і передали їй листа з вимогою переглянути рішення ЦВК про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.
Відомо, що проти зазначених осіб були відкриті кримінальні провадження, вони знаходяться у розшуку і тривалий час переховуються від українського правосуддя за кордоном: Клюєв після втечі з Януковичем у 2014 році перебуває у Москві, а Шарій з 2012 року постійно проживає в країнах Європи".
то ли ещё будет
Во мочит Пётр Кондитерский!
А Мертветчук, значит, истинный патриот?
Не забудьте сегодня направить обращение Господу с требованием восхода завтра.
Такая ж вроде разоблачительница коррупции.
Но тут как-то в упор не видит свинарчуков- кононенок. Петиных подельников.
Петю она почему-то уважает.
В СЛУНАРО ?
Пока она лазила по бтр-ам на Майдане, она мне нравилась. А потом перестала
У пэтьки конкретное пике, летит типок вниз, прямо к земному ядру😀
Медведчук - кум , ***** , а також і кум Пороха , а отже - Офшоркін , фактично , родич ***** по кумовству !
Парашенко держал его для пиара.
А клюев просто попал под раздачу.
И чего бы порошенко выступать на клюева, ведь это же его бывший коллега в правительстве азирова.
Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n - соєвий Хряк наказав Луцику , на останок , зробитиподарунок своїм корєфанам ?
- свіжий анекдот часів Офшоренка ?...((
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»
А теперь вот оно как! Стало быть, уже не нападет?
Вчера один из петюшек даже заявил, что это у них ПОКА предупредительная акция, а дальше уже будет боевая.
Не расшатывайте лодку, граждане! У нас всё ещё война.
Браво, сывочолый гетьман!))