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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (67) Порошенко (9313) Шарій Анатолій (17)

 На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори (оновлено)

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що вітає рішення про зняття з реєстрації кандидатами в депутати Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній Раді буде менше.

Завдяки наполяганню громадських активістів і команди "Європейської Солідарності" ЦВК відмінила реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста.

Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!"

Також Петро Порошенко анонсував акцію 4 липня під Конституційним судом: "Завтра, 4-го липня, Конституційний суд України спробує скасувати люстраційний закон, який передбачає очищення влади від колишніх соратників Януковича.

Ми, українське суспільство, повинні розуміти: у руках суддів Конституційного суду - можливе рішення про повернення до влади людей, які п‘ять років ненавиділи Революцію Гідності і які усі п’ять років мріяли про реванш.

Але ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення у 2013-й рік. Моя політична сила "Європейська Солідарність" разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!

Закликаю всіх небайдужих прийти завтра о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!"

Читайте також: Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС

Зі свого боку, в партії "Європейська солідарність наголошують: "Сьогодні народні депутати, кандидати від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол, Олександр Черненко, Марія Іонова, Ігор Артюшенко, а також активісти партії зустрілися з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук і передали їй листа з вимогою переглянути рішення ЦВК про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Відомо, що проти зазначених осіб були відкриті кримінальні провадження, вони знаходяться у розшуку і тривалий час переховуються від українського правосуддя за кордоном: Клюєв після втечі з Януковичем у 2014 році перебуває у Москві, а Шарій з 2012 року постійно проживає в країнах Європи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135574
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, чтобы в Раде было меньше на одного соевого мародера, обанкротившего целую страну.
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Любопытно, что следующее Педро придумает, чтобы помитинговать... На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9208
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Это парнтеры Петра Алексеевича .. Прекратите их дискредитировать !
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і журнашлюшка з г+г, улюбленого телеканалу зебобіка
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выгнаны с позором. Один к ЗЕкоманде сбежал уже
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Главное, чтобы в Раде было меньше на одного соевого мародера, обанкротившего целую страну.
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А с каких пор сепаратистьі, стали считать себя сепаратистами ?
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лексееч,там в списках слуг столько"мин",что "эти" сепары малышами покажутся)
то ли ещё будет
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Любопытно, что следующее Педро придумает, чтобы помитинговать...
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На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505

Во мочит Пётр Кондитерский! На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
А Мертветчук, значит, истинный патриот? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
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Петя это ж твои коллеги в правительстве Януковича
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А тьі бьіла гражданкой страньі, президентом которой бьіл Янукович, так что теперь?
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Партия Пети решительно осуждает сотрудничество с Азировым 😁
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Конечно, регистрацию этих %;№%:%: отменили не потому, что СБУ отправила материалы в ЦМК, которые прямо запрещают регистрацию (не находились в Украине 5 лет), а благодаря "незаменимому" и его ПЕСу.
Не забудьте сегодня направить обращение Господу с требованием восхода завтра.
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Таня Черновол теперь в списке ПЕСа.
Такая ж вроде разоблачительница коррупции.
Но тут как-то в упор не видит свинарчуков- кононенок. Петиных подельников.
Петю она почему-то уважает.
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Кроме того что Танька мнит себя гнпрокурором, она имеет очень пртивозачточную внешность...
Пока она лазила по бтр-ам на Майдане, она мне нравилась. А потом перестала
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дивно, ваЗелін вже забув про якихось свинарчуків, а ти мабуть тільки з запою, раз згадало. вони вже нічого не крали, і садити їх ніхто не збирається.
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А чего Петя не митингует по поводу отказа в регистрации Парасюка? Или Парасюк тоже "промосковский пропагандист" ??? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 6853
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Без шуток-петю выбешивали и добровольцы и волонтёры-как люди,которые были готовы безо всякого государства самоорганизовываться и жертвовать собой.Самостоятельные.Независимые.Именно это и было дискредитировано в первую очередь.
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Пврасюк, по сути - гопник, только в вышиванке, какой из него депутат, его место - на площадях...
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О, уже начали пиар - нявканье на этой теме... Как быстро реагируют... так, кто же эту многоходовочку протолкнул... А Зебилы дальше тупят...
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Главное, чтобы в Раде было меньше на одного соевого мародера, умудрившегося обанкротить целую страну.
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Гыыыыы
У пэтьки конкретное пике, летит типок вниз, прямо к земному ядру😀
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А штепа конешно йде в раду і не сепаратист,бо знає правду як і хто випускав гіркіна із Славянська,ох і петрик слизький та лукавий,але піарнутся хоч на чому не будь треба
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так вони ж родичі ...!
Медведчук - кум , ***** , а також і кум Пороха , а отже - Офшоркін , фактично , родич ***** по кумовству !
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Ефремова то же 5 лет арестовывали потом отпускали под залог. На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори - Цензор.НЕТ 709


Парашенко держал его для пиара.




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Порошенко имеет большой зуб только на Шария, так как тот мешал ему на президентских выборах пиарить себя, любимого.
А клюев просто попал под раздачу.
И чего бы порошенко выступать на клюева, ведь это же его бывший коллега в правительстве азирова.
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Шарій це подружка Сіманьян і Скабєєвой.
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А где-то в надрывной тишине одного из крымлёвских коридоров какое-то плешивое ***** в очередной раз утёрло свой кривой рот и громко сглотнуло липкую субстанцию... На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 8625
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Ты 5 лет паскуда крышевал сепарню в Украине, так что не надо вонять жирная тухлая свинина
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Министерство внутренних дел сняло с розыска Юрия Иванющенко...
Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.Источник: https://censor.net.ua/n - соєвий Хряк наказав Луцику , на останок , зробитиподарунок своїм корєфанам ? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 3508
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Так мы ж в Европу идем,за что снимают Шария?
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Так мы ж в Европу идем...

- свіжий анекдот часів Офшоренка ?...((
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нагадую - підсумок 5 років "патужних реформ" - Україні треба 50 років , аби наздогнати хоча б Польщу ...
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Больше стоим,а нам трезвонят,что осталось 3-5 лет,когда на деле и через 50 навряд ли будем
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За те що згідно Закону, приймаються кандидатури, які мають строк проживання на территорії України, не менше ПЯТИ років.
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а Саакашвили теперь тоже снимут? Он 5 лет не проживал тоже
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« 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.»
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причем тут гражданство. Он больше года не находился на территории украины, а по закону обязан каждый год не менее 90 дней находится.
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На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори - Цензор.НЕТ 9898
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»
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Когда порошенко был президентом, то не приветствовал все эти походы к ЦИКу, Раде и АП. "Не раскачивайте лодку, а то путин нападет!" - говорили петюшки хором.
А теперь вот оно как! Стало быть, уже не нападет?
Вчера один из петюшек даже заявил, что это у них ПОКА предупредительная акция, а дальше уже будет боевая.

Не расшатывайте лодку, граждане! У нас всё ещё война.
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За такой пиар Шарий должен спасибо сказать Барыге. Теперь я даже не удивлюсь, если его партия, даже без самого Шария, наберет 5 процентов.
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Вот ровно ликсеича суд карманный с цвк эти качели и устроил, звездун сказочный....
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Похоже, Коломойский и Порошенко договорились о том, чтобы Шарий "мочил" Зеленского. Так неохота терять бабло и нести судебную ответственность.
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Именно так и было, отвечаю. Коломойский и Порошенко договорились, чтоб Шарий мочил.)))
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Какая "успешная многоходовочка" у Пэтра к выборам: вначале Пэтькины люди в ЦИК регистрируют кандидатами в депутаты, после на сцену вылазит Пэтька с типа там "протестом" и решение отменяют.
Браво, сывочолый гетьман!))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори (оновлено)
 
 
 
 
 
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