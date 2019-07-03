 На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній Раді буде менше.

Завдяки наполяганню громадських активістів і команди "Європейської Солідарності" ЦВК відмінила реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста.

Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!"

Також Петро Порошенко анонсував акцію 4 липня під Конституційним судом: "Завтра, 4-го липня, Конституційний суд України спробує скасувати люстраційний закон, який передбачає очищення влади від колишніх соратників Януковича.

Ми, українське суспільство, повинні розуміти: у руках суддів Конституційного суду - можливе рішення про повернення до влади людей, які п‘ять років ненавиділи Революцію Гідності і які усі п’ять років мріяли про реванш.

Але ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення у 2013-й рік. Моя політична сила "Європейська Солідарність" разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!

Закликаю всіх небайдужих прийти завтра о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!"

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Зі свого боку, в партії "Європейська солідарність наголошують: "Сьогодні народні депутати, кандидати від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол, Олександр Черненко, Марія Іонова, Ігор Артюшенко, а також активісти партії зустрілися з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук і передали їй листа з вимогою переглянути рішення ЦВК про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Відомо, що проти зазначених осіб були відкриті кримінальні провадження, вони знаходяться у розшуку і тривалий час переховуються від українського правосуддя за кордоном: Клюєв після втечі з Януковичем у 2014 році перебуває у Москві, а Шарій з 2012 року постійно проживає в країнах Європи".

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