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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (67) Порошенко (9313) Шарій Анатолій (17)

 На кілька сепаратистів у Раді буде менше, - Порошенко про недопуск Клюєва і Шарія на вибори

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що вітає рішення про зняття з реєстрації кандидатами в депутати Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній Раді буде менше.

Завдяки наполяганню громадських активістів і команди "Європейської Солідарності" ЦВК відмінила реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста.

Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!"

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Зі свого боку, в партії "Європейська солідарність наголошують: "Сьогодні народні депутати, кандидати від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол, Олександр Черненко, Марія Іонова, Ігор Артюшенко, а також активісти партії зустрілися з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук і передали їй листа з вимогою переглянути рішення ЦВК про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Відомо, що проти зазначених осіб були відкриті кримінальні провадження, вони знаходяться у розшуку і тривалий час переховуються від українського правосуддя за кордоном: Клюєв після втечі з Януковичем у 2014 році перебуває у Москві, а Шарій з 2012 року постійно проживає в країнах Європи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135574
 
   
 Топ коментарі
 
На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505

Во мочит Пётр Кондитерский! На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
А Мертветчук, значит, истинный патриот? На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9505
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Это парнтеры Петра Алексеевича .. Прекратите их дискредитировать ! На несколько сепаратистов в Раде будет меньше, - Порошенко о недопуске Клюева и Шария на выборы - Цензор.НЕТ 9320
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Рошен сказал правильно. Но это не значит, что всем сразу следует барыгу полюбить и голосовать за него.
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Какой примитивный сценарий.. свои же люди в ЦИК одобряют регистрацию .. потом картинные возмущения на камеру ... и тут же единогласное заключение ЦИК, про запрет регистрации. Очередная потемкинская Пэрэмога.
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Он их умудряется делать даже после просера не а выборах ))) Буря в стакане
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А насколько будет меньше порохоботов, если ПЁС в Раду не пройдет - вообще крутяк!
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