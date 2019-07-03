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Все про:Німеччина (1231) суд (5247) тероризм (2084)

 У Німеччині судять терориста "ДНР", він може отримати умовне покарання

Суд у Дортмунді розглядає справу вихідця з колишнього СРСР, який співпрацював із пособниками окупантів з незаконного збройного формування "ДНР". Він каже, що ніколи не воював проти України і повністю розчарувався в діях бойовиків.

Обвинувачений - громадянин ФРН. Йому 43 роки, його батько - українець. Сам підсудний живе в м. Лене в східній частині Вестфалії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він визнав, що в період з 2014 по 2016 рік був членом одного з озброєних спецпідрозділів терористичної організації "ДНР". Водночас чоловік стверджує, що ніколи не брав участі в бойових діях на Донбасі.

Громадянин ФРН був затриманий після повернення до Німеччини в аеропорту Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також порушення закону про контроль над бойовими озброєннями.

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На суді в Дортмунді обвинувачений сказав, що вважав своїм громадянським обов'язком "захищати так звану невизнану "ДНР" від української армії". За його словами, його навчили, як поводитися зі зброєю, але спочатку він, будучи професійним зварником, займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, згодом же вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Обвинувачений стверджує, що під кінець його охопило повне розчарування. "Я надавав підтримку людям, які наживалися на війні", - пояснив він. На думку спостерігачів, обвинувачений може розраховувати на умовне покарання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135573
 
 
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его слова равноценны
"Я никогда не травил людей в газовых камерах. Я просто нажимал какую-то кнопку на пульте."
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Умовний термін за вбивства українців ??
Де ті слова на букву Б ?! В Германии судят террориста "ДНР", он может получить условное наказание - Цензор.НЕТ 2304
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в германии судят, в италии судят, в чехии судят, а каламойско-портновские суды отпускают под залог. зебильная ******* рулит.
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А где в тексте про условно?

Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.

В оригинале только это написано.
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Сюжет для русТВ: русскоязычные стреляют в вату, немецкие бандеровцы спасают днр. У ваты плата погорят
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Что то новенькое. Вместо "на блок посту стоял" теперь "был сварщико в спецподразделении"
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Условно! Просто звери какие-то. Его надо срочно в ПАСЕ депутатом. Там как раз такая публика заседает.
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переслать На Желтьіе Водьі на урановрудник
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в Україні його би відпустили за програмою "Тебе чекають вдома". Бо нібито розкаявся, нібито розчарувався, нібито не стріляв, мив підлогу на блокпостах ремонтував та охороняв.
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На бльок-посттен стоятен, дубінкєр в рюкє дєржальц, но ніхьт воєватен.
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я знову ж, в 2923-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Німеччині судять терориста "ДНР", він може отримати умовне покарання
 
 
 
 
 
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