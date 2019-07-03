EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  6282  186
Матеріали за темою:
Все про:Клюєв Андрій (67) реєстрація (109) ЦВК (674)

 ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави АП Януковича Андрія Клюєва і проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. За це рішення проголосували всі присутні члени комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Також члени ЦВК ухвалили зміни до постанови про бюлетені, якими прибрали з нього прізвище Клюєва. Тепер це рішення мають повідомити друкарням, що друкують бюлетені.

Перед голосуванням на засіданні ЦВК виступив представник Ліберальної партії, яка висувала Клюєва в депутати. Він заявив, що є низка постанов суду, якими спростовуються докази відсутності Клюєва в країні.

Читайте також: Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135572
 
   
 Топ коментарі
 
ще лишився шмарій.
і маємо пильнувати далі... ворог дуже підступний.
 показати весь коментар
 
еще бы и Слугу урода убрала бы вообще бы молодцы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну нарешті,*****, таки здоровий глузд переміг... от чи надовго,***... матюкатись,до речі,не забороняє в.о.міністра охорони здоров"я... каже,що це корисно...
 показати весь коментар
 
отменили? а теперь написали по собственному или на Ростов
 показати весь коментар
 
Класс ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты - Цензор.НЕТ 775
Этих уродов реально подрочили, дали надежду и вдруг... полный облом ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты - Цензор.НЕТ 775
И Петю заставили заодно спуститься с колокольни ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты - Цензор.НЕТ 775 типа на митинг...
 показати весь коментар
 
 
оказывается просто запрос надо было сделать в СБУ и МВД, сказку рассказали как их к стулу привязывают)
 показати весь коментар
 
 
Шарик в своем видео угрожает создать буц-команды, чтобы защищаться от "националистов" и прочих "биндер". Этот провокатор и шнырь хочет крови. Может пора его "в космос" отправить?
 показати весь коментар
 
 
Всех судей кто утверждал наказать гадов !Почему общество должно делать за них и так понятную работу и не допускать сепаратных тварей к выборам.
 показати весь коментар
 
 
активисты вчера дали ЦИКУ 2 дня на эти изменения. иначе будут последствия и они испугались...
а когда принимали решения - не пугались?
 показати весь коментар
 
 
В ЦИК поясняли, что пропустили только для того, чтобы не задерживать старт печати бюллетеней.
 показати весь коментар
 
Я недооценил аппетиты шарика ... Я тут говорил , шо он хочет стать медиазвездой на украинских каналах , а оно вон куды полезло , падло .
 показати весь коментар
 
 
После победы Зеленского на президентских выборах мой Шарик захотел создать партию "Цепные псы народа".
 показати весь коментар
 
 
ты вообще неадекватен ,неориентирован во времени и пространстве и высказываешь часто бредовые идеи совко-хрюсско-мирка....
 показати весь коментар
 
Зато у нас есть прекрасный геополитик Гарик Карпушин , который держит руку на пульсе жизни . С такими людьми как Гарик , Украина может быть спокойна за свое будущее
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
чому у всіх порохофілів , в їхніх ніках , зазвичай кацапські прізвища , а головне - вони завжди пишуть і матюкаються кацапською ?
ці ольгінці вже навіть не приховують свою роботу на ПОПу ..?
 показати весь коментар
 
 
ти на зебільних подивись, там всі кацарилі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Решение суда зарегать. ЦИК регает. СБУ грит НЕТ! ЦИК под козырек! СБУ над судом?! Однако!
 показати весь коментар
 
не было такого решения, было решение продолжить рассмотрение регистрации
 показати весь коментар
 
 
А че ж ЦИК зарегала? а потом сняла? нечисто тут, пованивает. и главная цикуха в любовницах у грановского числится. совпадение? любовь? саака не был тут 5 лет - зарегали, нашли оправдание. двойные гражданства регают. ну? и что это?
 показати весь коментар
 
З якого переляку така вибірковість? Допуск до виборів Клюєва викликала обурення, а допуск Бойка - ні? Чи це тому, що Бойко з пєтєю - одна гоп-компанія, а Клюєв - пацан з іншої вулиці?
 показати весь коментар
 
 
Та Бойко отдельно на его вышках повесить!
 показати весь коментар
 
 
ничего... на что только не пойдут чтобы ублажить порохоботов)))
 показати весь коментар
 
А Медведчук тоже одна шобла с Парашенкой...
 показати весь коментар
 
 
Зебил, а ЗУ "О статусе народного депутата" прочитать не судьба? Многа букаф?
 показати весь коментар
 
 
Зрадонька не вышла, пришло время всем песикам хвалить Зеленского и Баканова за противодействие рыговскому реваншу. ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 458
 показати весь коментар
 
 
Как ни странно, убрать Оппоблок и Платформу за життя ты не предлагаешь... ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 9979
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
звісно не пропонує - ВСЯ кацапська соєва ботва працює на ригоАналів !
 показати весь коментар
 
 
Многоходовочка... Пиар перемога для дураков... А сколько завтра пиар - вони будет... дурачки пусть хавают... Понятно, что эти чудилы не должны были зарегистрированы по всем понятиям... Но сколько пиар нявканья порохоботов от этой многоходовочки... А Зебилы тупят дальше...
 показати весь коментар
 
многоходовка Парашенки чтобы прикрыть протягивание своих партнёров Бойко, Медведчука и прочей срани...
 показати весь коментар
 
 
Никто не будет пиариться особо. Отменили и забыли.
 показати весь коментар
 
Завтра посмотрим... кто больше будет на этой теме нявкать... тот и в теме многоходовочки...
 показати весь коментар
 
Так уже начали... читайте... а я думал до завтра дотерпят...
 показати весь коментар
 
А що там вражина кузьмін чому досі в списку мертвечука за життя під ******?
 показати весь коментар
 
 
а заманить на территорию Украины этих пи...сов не никак?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему преследуете Шария?
 показати весь коментар
 
Потому что он нарушил законодательство Украины, и это было установлено судом.
 показати весь коментар
 
 
Будьте внимательны! Аваков и Шарий начали стравливать людей. От Аваковский нацжен можно ожидать самых гнусных провокаций. Несколько месяцев назад они на канале Шария давали большое интервью и Шарий говорил какие они классные ребята, а сегодня в Харькове они режут ножами красные шарики под видом отбитых патриотов поднимая рейтинг Шарию. Если из-за сотрудничества Авакова и Шария пострадают люди бить нужно в первую очередь по организаторам.
 показати весь коментар
 
Один зебобик считает, шо так Пороха Майдан сливают... Значит Порох теперь может, из за того, что зеки его так боятся, вертеть ими как ему захочется 😁Да, зебобики?
 показати весь коментар
 
 
обосрались зеБилы!
реванш не пройдет! ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати - Цензор.НЕТ 1789
 показати весь коментар
 
 
Засцика зелебоба як завжди обісцявся і дав задню. Молодці хлопці, гарно опустили торчка зебільного!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Батьківщина їх відкинула. Тепер вони брати по нещастю. Але ж вони не рідні брати. Тому їм можна створити сім'ю? Хм.
 показати весь коментар
 
Так гарно працювали силовики пр владі свинарника що до ворогів України нема ніяких питань і хочеться спитати навіщо ж вони по втікали з країни?
 показати весь коментар
 
а ще невідомі закидали регіонала Святаша зеленкою та яйцями у Харкові.
 показати весь коментар
 
 
Шикарно! Но у вас там еще и Карлсон - который по Голландиям ошивался и травкой баловался
 показати весь коментар
 
Травка сьогодні на шляху до легалізації, тому це Карлсону тільки в плюс. Голандія теж не Кацапія, тому це вже два плюси. Ще один плюс і Мішаі може пройти в Раду по співбеседі
 показати весь коментар
 
Оба - лжецы и лицемеры. Но Клюев чиновник, а Шарий всегда и везде преподносил себя борцом за правду. И вот наш правдолюб оказывается гнусным примитивным и наглым брехуном. Ты смотри какая сволочь этот Шарий!
 показати весь коментар
 
Жаль. Лучше бы Щарика зарегистрировали. Он бы в раду не прошел, но оторвал бы голоса у Слуги урода и прочих ватников - одна ведь целевая аудитория.
 показати весь коментар
 
а вдруг набрал бы 2%, ещё с бюджета его партию финансировать
 показати весь коментар
 
так наберет, последний рейтинг 2,7 у его партии. А после этого пиара и скандала страшно даже подумать, может и 5 возьмет?
 показати весь коментар
 
есть плюс, чтобы это ехидное епало не могло тролить прямо в раде, и не получило неприкосновенность
 показати весь коментар
 
Та оно сразу, как только зарегили 2% набрало-зерыгобобики звизданутые-вместо зашуганного зели конченного шарика могли нам подсунуть
 показати весь коментар
 
а как же карлсон, после возвращения с голландии 5 лет явно не прошло
 показати весь коментар
 
 
ЭТОГО МАЛО! НАДО ОТМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ МЕДВЕДЧУКА И ПАРТИИИ РЕГИОНОВ, КАК БЫ ОНИ НЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛИСЬ!
 показати весь коментар
 
 
Наша ватка розірве собі дупу на німецький хрест. За кого буде ватка голосувати?
 показати весь коментар
 
 
Не проканало втюхати українцям ригоїдне бидло. Слава Україні!
 показати весь коментар
 
 
по радио и ютубу начали крутить рекламу шмария, и шарики всем красные оперативно выдали, значит у кого-то на него планы были...
 показати весь коментар
 
 
партию его не запретили, партия допущена к выборам, сечешь?
 показати весь коментар
 
 
Таємничого представника ліберальної партії в студію!
 показати весь коментар
 
додуматься только...кого кого а ****** СЕПАРА УКРАИНОФОБА проклятого шмария зарегестрировать...чем эти там судьи и службы думали до регестрации..? 7 лет ******* как свалил в евросоюз и там свинье всё виднее от туда кто тут с кем спит и так далее...такой вещатель. всё **** знает. всё ведает про всех...каждый день видео штампует...я его никогда не смотрю...достаточно было просмотреть и почитать когда то кто он и кто его подписчики и на этом эта мразь меня не интересует вообще. в цвк животные провокаторы какието...нет ответственности в стране ни у кого. все что хотят то и делают. и ничего никому не бывает...((
 показати весь коментар
 
если его партия пройдет 5 % барьер, то будешь видеть его жену в раде, она будет номером 1 в списке.
 показати весь коментар
 
я не могу понять с фуяли они набирут 5% ? тут ПАТРИОТЫ ВСЕЙ СТРАНЫ ОБЬЕДЕНИЛИСЬ И ТО ТОЛЬКО 1.8% пока... а тут какой то шмарий... у кого он голоса отберёт и кем пожертвуют сепары избиратели всякие? бойко чи за життя...кем? да никем! тех знают и за них будут голосовать. а кто такой шарий многие и знать не знают проросийские старики и так далее.как то так...
 показати весь коментар
 
Какой тебе Бойко, Слугу народа он раздевает, сечешь? Тот же самый электорат, молодежь в первую очередь.
 показати весь коментар
 
не секу.... не читал. не видел. не слышал и намёка что молодёж страны знает .уважает и поддерживает блогера.... читаю ну очень много всего сутками....и на тебе ты мне первый такое заявляешь...странно я всё вижу и слышу и смотрю и ты мне открыл(ВЕКИ....)) странно...ниодного намёка в инете про такое нигде ниразу никто и незаикнулся что ты мне сказал...((
 показати весь коментар
 
я не знаю что ты читаешь, посмотри его последние видео с акций, там одна молодежь, что на западе, что в центре, что на востоке. На волне мочилова Порошенко он набрал огромную популярность у молодежи.
 показати весь коментар
 
К сожалению есь такие, которые Шария смотрят
 показати весь коментар
 
ой а шо ж такое? как же мы теперь без них? вы все прямо изверги какие то....! это прямо издевательство!!! а шо бабки теперь этим шмариям назад повертать или как?
 показати весь коментар
 
Країна не пуганних ідіотів.
І знов ніхто ні в чому не винен жодних кінців нема? - хоча і гроші взяли люди агента російських спецслужб Порошенка.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати
 
 
 
 
 
 вгору