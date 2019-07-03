 ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Також члени ЦВК ухвалили зміни до постанови про бюлетені, якими прибрали з нього прізвище Клюєва. Тепер це рішення мають повідомити друкарням, що друкують бюлетені.

Перед голосуванням на засіданні ЦВК виступив представник Ліберальної партії, яка висувала Клюєва в депутати. Він заявив, що є низка постанов суду, якими спростовуються докази відсутності Клюєва в країні.

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23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.