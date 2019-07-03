 Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок зробила Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ.

Матеріали вже направлено в Центральну виборчу комісію.

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