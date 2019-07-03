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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (67) СБУ (4458) Шарій Анатолій (17)

 Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ

Андрій Клюєв та Анатолій Шарій не перебували в Україні впродовж останніх 5 років.

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок зробила Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ.

Матеріали вже направлено в Центральну виборчу комісію.

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Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ 01
Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135571
 
   
 Топ коментарі
 
навряд..
скоріше їх змусив відреагувати народний гнів.
просто новенькі злякались..
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а тепер дайте висновок по діях членів ЦВК та суддів.
здається, когось час загратувати, нє ?
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может ему поднесли бумажку и сказали "Ой! Вы тот самый? Да? Да? А можно автограф? Вот здесь пожалуйста!"
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смотрит на решение верховного суда
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у тебя интернет отключен

и я должен за бесплатно тебе лекцию прочитать ?
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У него МОЗК отключен!
Точнее ампутирован и вместо него вживлен Г+Г.
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навряд..
скоріше їх змусив відреагувати народний гнів.
просто новенькі злякались..
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Ksenia VB - просто СБУ еще не поломали полностью через колено...

Туда много добрбатов попало образца 2014-го года...
На них и держится эта организация пока что...

И народный гнев тоже конечно...
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а до смены власти сбу писала, что шарий жил в Украине ?
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Да то порноактриса в стиле mature подвязалась покакать на украинском ресурсе.
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а тепер дайте висновок по діях членів ЦВК та суддів.
здається, когось час загратувати, нє ?
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Ні. Тут як в тій казочці: не їж мене, я тобі ще пригоджуся!
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ну типа того.

-Что-то вы нехорошо поступили готовьтесь к наказанию.
-А давайте без наказаний. Давайте теперь когда вы соберетесь нехорошо поступить я вам помогу и мы в расчете?
-Ни стыда ни совести. Давай.
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Вообще то, например Саакшвили тоже не находился, но его не смотря на это - зарегистрировали. Может пора уже закону быть одному для всех?
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Баканов ,сосед зелюка по лестничной клетке, работает...как может. Вот уже летьоху заслужил, с женой, гражданкой рф. А ежеле б она гражданкой Буркина-Фасо была б, то бакланов хенерала бы выслужил. Не меньше!)
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Лейтенанта, кстати, он получил абсолютно законно. Каждому кого назначают на руководящие должности в СБУ дается офицерское звание независимо от звания предыдущего.
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Алекс, этот бакланов закончил крыворожзкую бурсу "ниочьом", как и паяц, который папе Саше типо зачьоты сдавал. Один изображает прэза, а другой - летьоху! Оба - дэбилы,***! Ну, все наблюдают за этим приколом-задрочкой). Пока... не надоело.
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Ну тем не менее, Шария и Клюева бортанули именно они, в то время как петин ЦВК и суды игрались в горячую картошку.
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Алекс, они никого не могут бортануть! Они НИКТО! Бэня с портным фишки переставляют, а клоуны думают, что они сами дьоргаюцца). Бэня их и "приберет". Думаю, что скоро.)
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Так сладно це було встановити! Протеже Зебіла, той що "лейтенант", за цю роботу має отримати державну нагороду!
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Когда тотальна зрадонька не срослась и у 5% ылитки начался когнитивный диссонанс. Клюев и Шарий не находились в стране на протяжении последних 5 лет, - заключение СБУ - Цензор.НЕТ 5316
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Молодець! Так і я про що! Має отримати нагороду державну! Та позачергове звання! Наприклад генерал! Чи ти не згоден!
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Генералов вне очереди пока получали только пецины личные охранники. Зеленский за таким замечен не был.
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Хто тобі той пеця? Це твій родич, чи хто? Навіщо ти топиш за цього пецю? Дивимось разом у мабутнє із Зебілом! Недарма 73% зебілів обрали на ту посаду саме Зебіла! І до того ж зробили це разом! Щось ти, як мені здається звісно, не занадто зелений...
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а Саакашвили и Ринат Кузьмин???!!!. .эти два обмылка тоже 5 лет ненабирают!
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Знімаю капелюха перед нашими силовиками та органами прокуратури, які так оперативно надали ЦВК безапеляційні докази того, що вказані громадяни на мають права обиратися до українського парламенту.
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та они прям невозможное сделали.

а сколько усилий на это пошло - страшно представить
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Лолиботы в печали . Они все за Клюева хотели голосовать . Он для них свой человек , проверенный . Кстати , Клюев тоже завербован гэбней .
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Я бы сказал, что Клюев враг Левочкина. И часть тех, кто топит сейчас против Клюева на самом деле люди Льовочкина, которые отрабатывают заказ. Что не отменяет конечно того что Клюев в Украине не нужен.
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Напомню всем, что Львочкин был серым кардиналом Януковича, который вместе с Портновым и создал ту систему власти, которая привела к Майдану. Но Львочкин хитер и когда понял, что Майдан будет и победит, то он решил слиться и уйти в отставку. И теперь весь в белом.
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Демсокыра еще месяц назад пожаловалась, что у них не зарегили чувака, который в 2015 году провел больше 90 дней в Италии. А тут регят всех подряд и похер.
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Если бы не вчерашние протесты на Майдане, и угроза новых более масштабных протестов, СБУ бы не проснулось.
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еще один шажок СБУ! карлсоном тоже в Украине год не воняло
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Соево-бобовые головы, у вас есть обьяснение происходящему: Парасюк живет в Украине, но внес залог депутата не сам, а через доверенное лицо, что послужило отказом ЦИК в его регистрации. Т.е., я так понимаю, Клюев и Шарий, сами залог оплачивали и несли в соевую ЦИК, что их там зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты?
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Зебобинское,а как соевая ЦИК могла признать победу твоей зеленой сопли?
Что то ты темнишь.
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ничего он не темнит, просто у него болезнь такая - олигофрения в стадии зебильности
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Зебобинское, "зеленая сопля" - это президент Украины. А ты кто, что такое трындишь? Кандидат в мирные домбаситы? Когда уже попрешь убивать граждан Украины, выплеснув всю твою ненависть к ним?
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Зебобинское,так ты оказывается мирный донбасит пять лет выплескивавший свою ненависть к Украине называя ее президента свинохряком?
Тогда все становится понятно.
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Зебобинское, не я, а ты тут льешь потоки желчи в адрес миллионов граждан Украины.Не вали с твоей больной головы на здоровую.
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Не вижу слов благодарности Зеленскому.

Как ни как Баканов лично позаботился об этом.
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Перед выборами Казарин написал замечательный пост. Что если Зеленский окажется совсем не таким как его видят порохоботы, то порохотобы раскаются и в ближайший год будут его самыми верными защитниками. Так как дело не в личности Зеленского, а в его политике.
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Ну, з цими ніби розібралися. Чи ще ні?
У Саакашвілі українське петріотичне громадянство скільки років?
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Вот так СБУ и слило весь Петин Майдан!
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Так СБУ это признало потому что вся ваша зешобла Петю боится?... Ок) теперь зекретинами можно вертеть как хочешь😁
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А у ПЕшоблы с наблюдательностью всё в порядке? Где в моём предложении указана мотивация СБУ? Даже не хочу знать, кто вертит петекантропами!
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А "Мурка" кузьмин был в Украине??? А Саак? К чему такая избирательность? Все перечисленные ничего полезного в страну не привнесут, а вот баламутить народ,-это вполне в их стиле, а может, и в перечне их задач. Всех этих говнюков гнать в шею! Сказал Зе- новые лица, вот и нечего шлейф прошлого тащить в парламент.
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Все це вчергове доводить,що таки народ в нашій країні є джерелом влади... кацапії до такого- як до Києва раком...
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надо новую службу организовать - БКО или Бюро Капитанов Очевидностей
Что зечмошники не получилось у вас протащить этих уродов в кандидаты?
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ЦИК... Рада... СБУ... - цирк уехал, клоуны остались... И надо было столько пиар - нявканья, а сколько еще будет...
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Луценко за останні 5 років не пив лише 10 днів,в інші дні йому в угарі здавалось,що клюєв поруч з ним

Клюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ - Цензор.НЕТ 380
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я нихрена непойму чебы попасть во власть нужно любить страну или поливать ее грязью и жить в ней
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Клюевым должна заниматься контрразведка .-Это враг Украины ,предатель -расстрелять сразу его вместе с семьёй и детьми и что б ихний вонючий паганый род не размножался .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлюєв і Шарій не перебували в країні впродовж останніх 5 років, - висновок СБУ
 
 
 
 
 
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